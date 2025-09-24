Mellfeszülés a ciklus előtt: mikor normális és mikor jelez hormonzavart?

A női test ciklusának természetes velejárója, hogy a menstruáció előtt hormonális változások zajlanak. A mellfeszülés a ciklus előtt ezeknek a folyamatoknak a részeként jelenik meg, és a legtöbb esetben teljesen normális, bár kellemetlen érzést okozhat. A jelenség főként a menstruáció előtti napokban tapasztalható, amikor a progeszteron hormon szintje megemelkedik, és hatással van az emlő szöveteire. A mellfeszülés a ciklus előtt tehát önmagában nem kóros, ugyanakkor fontos tudni, mikor kell gyanakodni hormonzavarra vagy más problémára.

Mellfeszülés a ciklus előtt: aggódnunk kell?

Forrás: Shutterstock

Mikor számít normálisnak a mellfeszülés?

A legtöbb nő tapasztal kisebb-nagyobb mellfeszülést közvetlenül a menstruáció előtt. Ez általában enyhe fájdalommal, duzzadással és érzékenységgel jár, és a menstruáció első napjaiban fokozatosan enyhül. A mellfeszülés a ciklus előtt a premenstruációs szindróma (PMS) része lehet, amelyhez fáradtság, hangulatingadozás vagy puffadás is társulhat. Amennyiben a panaszok minden hónapban hasonló módon jelentkeznek és a menstruáció kezdetével megszűnnek, nagy valószínűséggel természetes folyamatról van szó.

Mikor jelezhet hormonzavart?

Ha a mellfeszülés a ciklus előtt szokatlanul erős, hosszabb ideig tart, vagy a ciklus más időszakaiban is fennáll, érdemes orvosi kivizsgálást kérni. Hormonzavarra utalhat például a túl magas ösztrogénszint vagy a progeszteron hiánya. Szintén figyelmeztető jel lehet, ha a mellfeszülés mellett rendszertelen menstruáció, fokozott hajhullás, bőrproblémák vagy indokolatlan súlyváltozás is tapasztalható. Ritkán ugyan, de a tartós és egyoldali mellfájdalom akár emlőbetegség jele is lehet, ezért fontos a nőgyógyászati kontroll.

A mellfeszülés a ciklus előtt tehát legtöbbször ártalmatlan, de nem szabad félvállról venni, ha a tünetek hirtelen megváltoznak vagy szokatlanná válnak. A hormonális egyensúly felborulása időben felismerve jól kezelhető, és segíthet megelőzni a komolyabb problémákat.