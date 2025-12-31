Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök Fruzsina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
trend

Tökéletes téli manikűr: íme a legszebb, kötött pulóver inspirálta körömdizájnok

@rsbnails / Instagram -
trend műköröm köröm
Ha a tökéletes téli körömmintát keresed, itt az ideje a kötött pulóver ihlette dizájnoknak. A puha textúrákat idéző minták és a szezon kedvenc árnyalatai idén is hódítanak. Összegyűjtöttük azokat az ötleteket, amelyek garantáltan feldobják a megjelenésedet.

A téli körömszínek és minták között igazi klasszikusnak számít a kötött pulóver ihlette körömdizájn. A dombornyomott, 3D-s minták évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek, hiszen egyszerre hangulatosak és elegánsak. Nemcsak hosszú műkörmön mutatnak jól, hanem rövidebb géllakkon is kifejezetten mutatósak. Összegyűjtöttük a legszebb téli körömmintákat, amelyekkel garantáltan nem nyúlsz mellé!

Kötött pulcsis körömminta fehér francia manikűrrel.
Kötött pulcsis körömminta fehér francia manikűrrel. 
Forrás: @swaknails / Instagram

Téli körömtrend:

  • A kötött pulóverek mintáját idéző körmök idén is nagy népszerűségnek örvendenek.
  • A téli körömdizájnokat elkészítheted díszes, minimalista vagy színes verzióban is.

A hideg idő beköszöntével egyre népszerűbbek lesznek a tél ihlette manikűrötletek is. Ezek a dizájnok harmonizálnak a vastag pulóverek és a puha, meleg takarók mintájával. A kötött pulóverekre emlékeztető körömtrend az egyszínű alapoktól indult, mára azonban rengeteg árnyalatban, mintával és variációban jelenik meg. Mutatjuk a legszebb inspirációkat!

1. Az alábbi fotón a kötött pulcsis körömdizájnt francia manikűrrel vegyítették. Ez a stílus tökéletes, ha a minimalista, letisztult körmöket szereted. A két mintát hópelyhekkel és apró gyöngyökkel egészítették ki. 

francia manikűr
Kötött pulóveres körömminta francia manikűrrel. 
Forrás: @addiisnails

 

2. Ha a nude körmöket szereted, ez a tökéletes dizájn számodra! Egyszerű, letisztult, mégis egyedi. Játssz kreatívan a matt és a fényes textúrákkal és a 3D építőzselével. Ideális lehet hosszú mandulaformára, de rövid géllakkra is.

nude köröm
Klasszikus nude körömötlet.
Forrás: @themimid

 

3. Matt alapra is lehet fényes pulcsimintát festeni, így még egyedibbek lesznek a téli körmök. A meleg, mély színek tökéletesek az idei télre.

matt köröm
Matt alapú kötött pulóveres köröm. 
Forrás: @digitzbydev / Instagram

 

5. Ha a színes köröm nem a te világod, válassz fekete-fehér dizájnt. Az alábbi modern, felemás szett félig mintás, félig nude. Ez a minta inkább hosszabb műkörmökre ajánlott.

fekete fehér köröm
Fekete fehér, modern manikűr.
Forrás: @thehotblend / Instagram

 

5. A szürke-, bézs- és krémszínek tökéletesek ehhez a mintához. Használhatunk köveket, szimbólumokat, csillám- és chrome-port is az elkészítéshez. Tökéletes lehet szilveszteri körömnek is. 

hosszú téli műköröm
Forrás: @anetaujwary / Instagram

Nézd meg a további szezonális körömtrendeket:

Fényvisszaverős körömtrendek, amelyekkel a téli sötétségben is ragyoghatsz

Egy kis csillogás a téli szürkületben sosem árt. Az új évszakban a fényvisszaverős körömtrend hódít: mutatjuk a legstílusosabb ötleteket, legyen szó műkörömről vagy géllakkról.

A francia manikűr sötét oldala: most mindenki ezekért a fekete körmökért őrül meg

Gótikus, de minimalista körmöt akarsz? Összegyűjtöttük a legjobb ötleteket, ha fekete francia manikűrt szeretnél: ezekbe te is garantáltan beleszeretsz.

A nagyi takarója ihlette a legmenőbb őszi körömtrendet: így viseld a flanelkockát

A flanelkocka most már nemcsak a puha takarókon és meleg pulóvereken hódít, hanem a körmökön is! A szezon legújabb kedvence a flanelkockás manikűr – mutatjuk, hogyan viselheted ezt a hangulatos, őszi mintát géllakkban vagy műkörmön is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu