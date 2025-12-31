Tökéletes téli manikűr: íme a legszebb, kötött pulóver inspirálta körömdizájnok

A téli körömszínek és minták között igazi klasszikusnak számít a kötött pulóver ihlette körömdizájn. A dombornyomott, 3D-s minták évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek, hiszen egyszerre hangulatosak és elegánsak. Nemcsak hosszú műkörmön mutatnak jól, hanem rövidebb géllakkon is kifejezetten mutatósak. Összegyűjtöttük a legszebb téli körömmintákat, amelyekkel garantáltan nem nyúlsz mellé!

Kötött pulcsis körömminta fehér francia manikűrrel.

Forrás: @swaknails / Instagram

Téli körömtrend: A kötött pulóverek mintáját idéző körmök idén is nagy népszerűségnek örvendenek.

A téli körömdizájnokat elkészítheted díszes, minimalista vagy színes verzióban is.

A hideg idő beköszöntével egyre népszerűbbek lesznek a tél ihlette manikűrötletek is. Ezek a dizájnok harmonizálnak a vastag pulóverek és a puha, meleg takarók mintájával. A kötött pulóverekre emlékeztető körömtrend az egyszínű alapoktól indult, mára azonban rengeteg árnyalatban, mintával és variációban jelenik meg. Mutatjuk a legszebb inspirációkat!

1. Az alábbi fotón a kötött pulcsis körömdizájnt francia manikűrrel vegyítették. Ez a stílus tökéletes, ha a minimalista, letisztult körmöket szereted. A két mintát hópelyhekkel és apró gyöngyökkel egészítették ki.

Kötött pulóveres körömminta francia manikűrrel.

Forrás: @addiisnails

2. Ha a nude körmöket szereted, ez a tökéletes dizájn számodra! Egyszerű, letisztult, mégis egyedi. Játssz kreatívan a matt és a fényes textúrákkal és a 3D építőzselével. Ideális lehet hosszú mandulaformára, de rövid géllakkra is.

Klasszikus nude körömötlet.

Forrás: @themimid

3. Matt alapra is lehet fényes pulcsimintát festeni, így még egyedibbek lesznek a téli körmök. A meleg, mély színek tökéletesek az idei télre.

Matt alapú kötött pulóveres köröm.

Forrás: @digitzbydev / Instagram

5. Ha a színes köröm nem a te világod, válassz fekete-fehér dizájnt. Az alábbi modern, felemás szett félig mintás, félig nude. Ez a minta inkább hosszabb műkörmökre ajánlott.

Fekete fehér, modern manikűr.

Forrás: @thehotblend / Instagram

5. A szürke-, bézs- és krémszínek tökéletesek ehhez a mintához. Használhatunk köveket, szimbólumokat, csillám- és chrome-port is az elkészítéshez. Tökéletes lehet szilveszteri körömnek is.

Forrás: @anetaujwary / Instagram

