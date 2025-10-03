Ebben nyújt segítséget a ferritin szintjének monitorozása, amely a szervezet vasraktárainak telítettségét jelzi. Ha a ferritinszint alacsony, az azt jelenti, hogy a raktárak kimerülőben vannak, vagyis vashiány áll fenn, akkor is, ha a többi érték még rendben van. Éppen ezért a ferritin az egyik legmegbízhatóbb biomarker a vashiány korai felismerésében.
A várandósság alatt a szervezet vasigénye jelentősen megnő, hiszen az anya és a magzat számára is biztosítani kell a megfelelő oxigénellátást. A ferritin szintjének ellenőrzése ilyenkor különösen fontos, mert segítségével korán kiderülhet, hogy a vasraktárak nincsenek tele, ezért mielőbb érdemes elkezdeni a vaspótlást.
A vasraktárak újratöltése, a vaspótló kezelés időigényes: általában 3-6 hónap. A terhesség kilenc hónapja azonban nem enged sok halogatást, ezért a korai felismerés és a gyors beavatkozás kulcsfontosságú.
Az aktívan sportoló embereknél a vasveszteség fokozott lehet, akár az izzadás, akár a mikrosérülések, akár a nagyobb oxigénigény miatt. Ha a ferritinszint alacsony, az előbb-utóbb a teljesítmény rovására megy: csökken az állóképesség, romlik a teljesítmény, lassabb a regeneráció, és nő a sérülésveszély.
A ferritinszint ellenőrzésével időben észrevehető, ha a vasraktárak kiürülőben vannak, így a pótlás még azelőtt elkezdhető, hogy a sportoló teljesítménye érezhetően visszaesne.
Sokan szednek vasat orvosi javaslatra, majd amikor a hemoglobin és a többi laborérték normalizálódik, felmerül a kérdés: le lehet-e állni a pótlással? A ferritin ebben is irányt mutat.
Előfordulhat, hogy a vérkép (beleértve a hemoglobint is) már rendeződött, de a vasraktárak még nem teltek meg teljesen. Ha ilyenkor – amikor a vashiány valójában még fennáll – abbahagyjuk a kezelést, a panaszok rövid időn belül visszatérhetnek. Ezért a ferritin értéke az, ami megmutatja, hogy a szervezet valóban feltöltődött-e, és valóban abbahagyható-e a pótlás.
A ferritin nevű fehérje értéke az a laborérték, amely sokszor előbb jelez, mint bármely más paraméter. Természetesen a vashiány diagnosztizálása orvosi feladat, és igényelhet további ellenőrzéseket, vizsgálatokat is.
A ferritin segítségével:
• időben felismerhető a vashiány, még mielőtt vérszegénység alakulna ki,
• megelőzhetők a terhesség alatti szövődmények,
• sportolóknál elkerülhető a teljesítményromlás,
• biztonsággal eldönthető, mikor hagyható abba a vaspótlás.
A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.
A Maltofer szirup és rágótabletta vény nélkül kapható, vas(III)‑hidroxid‑polimaltóz-komplex tartalmú gyógyszerek.
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
