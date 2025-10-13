A szezon színei és formái

Az idei őszi szezonban a földszínek dominálnak: a barnák, bézsek, sötétzöldek és a rozsdás árnyalatok viszik a prímet. Ezek mellett feltűnően divatos lesz a mélybordó és a szilvakék, amelyek elegáns, mégis fiatalos megjelenést adnak. A rétegezett outfitek lesznek a legnépszerűbbek – hosszú, bő szárú nadrágokkal kombinált rövid fazonú felsők, amelyek egyszerre sportosak és sikkesek.

Forrás: Getty Images

A vékony anyagból készült, sokszor a derékig sem érő darabokkal azonban óvatosan kell bánni, főleg az őszi hideg beköszöntével.

Amikor a divat veszélyes is lehet

Októberben reggel már hideg van, napközben viszont még meleg, estére pedig újra lehűl az idő. Ilyenkor könnyű alulöltözni. A rövid blézerek és crop topok szabadon hagyják a derekat és az alhasi testtájékot, ami a hideg szélben vagy a huzatos, még fűtetlen irodai környezetben hamar átfázhat.

Forrás: Getty Images

A lehűlt testtájékon a helyi immunitás gyengül, és ez megnövelheti a hólyaghurut kialakulásának kockázatát. Ekkor a kórokozó baktériumok – leggyakrabban az E.coli nevű bélbaktérium – túlszaporodik, és kialakulnak a kellemetlen tünetek, mint a gyakori vizelési inger, égő érzés vizeletürítéskor. Törekedjünk arra, hogy a köznapi elnevezésben felfázásként ismert betegséget kezeljük, hogy elkerüljük a komolyabb szövődményeket. Fokozzuk a bevitt folyadék mennyiségét, pihenjünk, és vessük be a hólyaghurut kezelésére alkalmazható gyógynövényeket. Napjainkban számos elérhető készítmény közül választhatunk, de fontos, hogy megbízható forrásból származó termék mellett tegyük le a voksunkat.

Ügyeljünk a megfelelő ruha választásra is!

A legjobb, ha a szezon legmerészebb darabjait rétegezve viseljük. A crop topokat például magas derekú nadrággal vagy szoknyával érdemes kombinálni, így a derekunk védve marad, mégis trendi lesz az összhatás. Ha veszünk hozzá egy blézert vagy trench coatot, amit kültéren viselünk, akkor elkerülhetjük az áthűlést.

Hirdetés

Figyelj a tested jelzéseire!

A hólyaghurut nemcsak kellemetlen, de sokszor visszatérő betegség, amelyet egy-egy hűvösebb este is kiválthat. Fontos, hogy ne csak a tükörnek öltözzünk, hanem a hőmérőnek is. Ha tudjuk, hogy este hűvösebb lesz, vigyünk magunkkal plusz ruházatot, még ha napközben nincs is rá szükség.