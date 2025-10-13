Anyáról lányára öröklődhet a testutálat – Így mérgezheti a családi örökség a női önképet

Ha anya reggel a tükör előtt azzal kezdi, hogy „Úristen, de szörnyen nézek ki!”, akkor a lánya estig azon gondolkodik: „Vajon én is így fogok kinézni?”. Kutatások igazolják, hogy a nők testképére nem csak a közösségi média van rossz hatással, hanem az is, ha otthon évekig hallgatjuk a szüleink önostorozását. És a legszebb az egészben, hogy úgy adjuk tovább a testképzavart, mintha valami értékes családi hagyaték lenne. Dr. Makai Gáborral jártunk utána a jelenségnek.

A testképzavarban szenvedők sosem érzik a testüket elég jónak.

Forrás: picture alliance

A mérgező szülők állnak az önelfogadás útjában és a testképzavar kialakulása mögött

Egy toxikus családi környezethez nem kell üvöltözés, bőven elég néhány napi szinten mantrázott mondat:

„Nézd meg magad, mások nem görnyednek így.”

„Ezzel a testtel majd ki fog téged szeretni?”

Könnyebb a közösségi médiát hibáztatni a lányok egyre csökkenő önbizalmáért, de a tudomány szerint a jelenség mögött nem csak az influenszerek bikinis, retusált posztjai állnak, hanem a szülőktől kapott odaszúrások is. A toxikus családi környezet bizonyítottan negatív hatással van az énképre és a mentális egészségre, többet árt, mint bármelyik márkanagykövet ijesztően tökéletes szelfije vagy a kommentmezők megjegyzései. Egy idegen posztját el lehet görgetni – az anyád hangját viszont nem lehet kitörölni a fejedből. Ezért van az, hogy felnőttként is ott kísért a próbafülkében egy belső hang: „túl vastag a combod, kár volt ezt a ruhát felpróbálni.”

Carl Rodgers nagy hatású amerikai pszichológus kutatása szerint azok a lányok, akiket otthon rendszeresen kritizáltak, sokkal nagyobb eséllyel küzdöttek evészavarokkal és alacsony önértékeléssel. Még ha fizikai bántalmazás nem is érte őket, a szüleik megjegyzései olyan láthatatlan sebeket okoztak, amelyek ártottak az önbizalmukat.

Dr. Makai Gábor pszichológus szerint: „A gyerekek antennái különösen ki vannak élezve a szülők szavaira. Ha a szülő sokszor tesz negatív megjegyzéseket a saját testére, akkor a gyerek azt belsővé teszi. Vagy akár, ha az apuka sokat kritizálja az anyát, akkor ő ebből azt fogja leszűrni, hogy sosem lehet elég jó. Ebből szokott kialakulni testképzavar, akár bulimia és anorexia is."