A legjobb edzésformák a gidalábakért — Kezdd el most, hogy beleférjen a vádlid a csizmába

Ha idén szeretnél csizmába bújni anélkül, hogy közben a vádli környékén pánikgombot nyomnál, itt az ideje bevetni a balerina-vádliedzést. Mert a kecsesség is lehet izmos, akárcsak egy őzgida.

Így készül a balerina vádli otthon

Balerina-vádliedzés: 5 mozdulat, amiért a csizmád is hálás lesz

A tél közeledtével nemcsak a pumpkin spice latték és a kötött pulcsik kerülnek elő, hanem az évről évre visszatérő probléma is:

a „nem jön fel a csizma a vádlimra”.

Ha neked is ismerős a tükör előtti küzdelem, miközben próbálod felerőltetni a lábbelit, van egy jó hírem: nem a csizmád lett kisebb, hanem inkább a vádlid érdemelt ki egy kis VIP-edzést.

És most nem arról beszélünk, hogy naponta tízszer menj fel a harmadikra gyalog (bár az sem árt). A TikTok edző- és tánckirálynője, @mad_fit például megmutatta, hogyan lehet balerina módjára formálni a lábakat – mindenféle bonyolult eszköz nélkül.

1. A „relevé” – Amikor a vádli a főszereplő

Ha valaha jártál balettórán, ismered a relevé mozdulatot: lábujjhegyre emelkedsz, majd visszaengeded a sarkad. Igen, ennyi az egész. De ha szépen lassan, kontrolláltan csinálod, pár perc alatt olyan érzésed lesz, mintha a vádlid külön életet élne.

Tipp: napi 3x20 ismétlés elég ahhoz, hogy pár hét múlva érezd, a csizmád már nem haragszik rád.

2. A „plié” – Guggolás, de elegánsan

A plié a balett guggolásos verziója. Lábfejek kifelé, hát egyenes, és csak félig menj le, miközben a térded a lábujjak irányába néz. Ez a mozdulat nemcsak a vádlit, de a combokat is formálja, és ráadásul olyan „graciózus”, hogy akár egy gyertyafényes vacsora előtt is csinálhatod, ha nem akarsz leizzadni, mint egy futóversenyen.

3. Lábujjhegyes lépcsőzés – A „diszkrét edzés”

Van lépcsőd? Tökéletes. Állj meg a szélén, a sarkad lógjon le, majd emelkedj lábujjhegyre és engedd vissza. Ez a mozdulat a vádliformálás Szent Grálja – egyszerű, de gyilkosan hatékony.

Extra tipp: tedd be közben a kedvenc playlisted, és máris egy mini balettedzést varázsoltál a lépcsőházban.

4. Ugrálás – Mert néha gyerekként edzeni a legjobb

A balerinák is használnak ugrógyakorlatokat, hogy ruganyos maradjon a vádlijuk. Akár ugrókötelezel, akár csak „mini jump squatokat” csinálsz, a lényeg az, hogy lendületből dolgozz. Az eredmény? Formás, tónusos lábak és egy kis energiabomba-érzés a napodban.