2025. okt. 21., kedd

Fenekestől fordítja fel az életedet ez a 3 tánc ihlette popsierősítő gyakorlat

Jónás Ágnes
2025.10.21.
A tánc, amellett, hogy javítja a hangulatot, remek alakformáló is. Elhoztunk 3 hatékony fenékformáló gyakorlatot a tánc világából, amelyet zenére végezni az igazi. Készítsd elő a kedvenc tracklistád, és csak rázd önfeledten!

Nem kell szó szerint táncolnod ahhoz, hogy formálódjon a tested, bőven elég, ha kiragadsz bizonyos mozdulatokat, és azokat végzed rendszeresen, edzésképpen. Mutatjuk a 3 leghatékonyabb, a fenék izmait megdolgoztató gyakorlatot, amelyet a tánc ihletett. 

Tánc és edzés egyben, avagy gyakorlatok a feszes fenékért
Twerkelés – Fókuszban a farizom, táncolj önfeledten!

A twerkelés lényege, hogy a hátsódat és a csípődet ritmusra mozgatod. Ehhez először is állj szélesebb terpeszbe, hajlítsd be enyhén a térded, a törzsedet kissé döntsd előre, a hátad pedig legyen egyenes, amennyire csak lehet. Körözz a csípőddel, mintha táncolnál, és közben mozgasd a feneked fel és le. A gyakorlat akkor hatásos, ha a mozdulatok közben megfeszíted a feneked. Először gyakorold be lassan a táncmozdulatot, majd, ha már belejöttél, jöhet a zene, és gyorsíthatsz. Nézd meg, hogyan rázzák a profik! 

Dancehall – Csak rázd!

A dancehall stílus Jamaicából származik. Most mondhatod, hogy nekik könnyű, hiszen a vérükben van a zene és a tánc, de hidd el, hogy az alábbi videó alapján neked is hamar menni fog. A dancehall lényege szintén a dinamikus csípőmozgás. Állj terpeszbe, hajlítsd a térded, a súlypontod pedig helyezd a sarkadra. A csípődet kezdd el előre, hátra és oldalra mozgatni. Legyen olyan, mintha rugóra ültél volna. Fontos, hogy ritmusra, feszes törzzsel végezd a mozdulatsort. Már egy 3 perces dancehall táncos blokk felér egy izzasztó mini edzéssel.

Balett inspirálta barre — A tónusos, feszes fenékért

A balettmozdulatokon alapuló barre-edzés nem igazán tánc, de nem is tréninggyakorlatok sorozata, inkább valahol a kettő között képzeld el. Egy támlás székre is szükséged lesz magadon kívül. Állj ismét széles terpeszbe, a lábfejeid nézzenek kifelé, majd ereszkedj lassan kis guggolásban le (csak addig csináld, amíg megy, nem kell semmit erőltetni). A hátad maradjon egyenes, a fenekedet ne told ki hátra. Majd fel és újra le. Legközelebb, amikor felemelkedsz a guggolásból, emelkedj lábujjhegyre úgy, hogy közben megfeszíted a farizmaidat. Ismételd ezt 10-szer, lassan. Az alábbi videót 3:26-tól és a 10. perctől érdemes követned. A hölgy itt nem széket, hanem korlátot használ, de te használj nyugodtan széket, és a támlába kapaszkodva próbáld megőrizni az egyensúlyod. 

A csípőmozgások, a tánclépéshez hasonló fenékerősítő gyakorlatok és enyhe guggolások közben folyamatosan aktiválódik a fenékizom. Mind a három gyakorlat remek kardióedzés, ráadásul a hasadat, a csípődet és a fenekedet egyaránt megdolgoztatod. Ne légy türelmetlen, ha nem megy azonnal és tökéletesen, elvégre nem lehet mindenki Shakira

