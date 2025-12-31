Óriási népszerűségnek örvend a kisgyermekes nők körében az új plasztikai eljárás, a vaginatox

Leginkább a szülés utáni problémákra ajánlják a szakemberek a vaginatoxot.

A vaginatox virágkorát éli.

Vaginatox nyújthat megoldást a női problémákra

Egyre több nő kéri a plasztikai sebésztől a vaginatox nevű eljárást, ami pontosan az, aminek hangzik: az eljárás során kis mennyiségű idegmérget injekcióznak a nők hüvelyébe, hogy ezáltal enyhítsék a fájdalmat, görcsöket és más kellemetlen tüneteket, amik gyakoriak a nőknél szülés után. A New York Post egy chicagói székhelyű orvost, Dr. Sameea Chughtai- t kérdezte az eljárásról:

A szülés gyakran izomkárosodást okozhat amiatt, hogy a medencefenék izmait trauma éri és ezáltal erősen megnyúlnak. Emiatt kialakulhat feszülő, fájdalmas érzés, illetve görcsök is a medencefenék területén. A tanulmányok szerint a nők fele küzd ilyen jellegű problémákkal a szülést követő 10 éven belül.

– mondta.

A botoxot számos más hasonló problémára használják évek óta sikeresen az orvostudományban: bevált migrén és számos izomgörcs okozta kellemetlen tünet esetén is.

A vaginatox is hasonló elven alapszik: tökéletesen ellazítja a medencefenék izmait, ezáltal enyhíti a görcsöket, a fájdalmas együttlétet és az általános hüvelyi diszkomfortot, sőt a vaginizmusra, azaz a hüvelyi izmok akaratlan összehúzódását is sikeresen megszünteti.

Dr. Sameea Chughtai bizakodó az eljárással kapcsolatban:

A kutatások alapján kijelenthetjük, hogy a botox jó eséllyel még nagyobb szerepet kap majd a későbbiekben a kismedencei fájdalom és a krónikus hüvelyi diszkomfort kezelésében.

A beavatkozás teljesen fájdalommentes, a legtöbben csak egy apró csípésként jellemzik és az injekció beadása után azonnal működésbe lép. A hatás 4-6 hónapig tart, de minél többször ismétlik az eljárást, annál tovább kihúzható ez az idő.