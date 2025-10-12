Kuruttyoló torokhangok tették tönkre a lány szerelmi életét: nem hinnéd el, mi okozta

A jelenleg 23 éves Isabelle korábban nem csupán csókolózás, de bizonyos ételek és italok fogyasztásakor is „kuruttyolt”, és ez a kellemetlenség idővel teljesen leépítette az önbizalmát. Sokszor vált kortársai céltáblájává és gyakran ki is nevették, egyetemistaként pedig inkább nem randizott, nehogy épp csókolózás közben derüljön fény arra, hogy más, mint az átlagemberek.

Egyelőre nem tudni, mitől alakul ki egyeseknél a „kuruttyoló” hang csókolózás közben Forrás: Shutterstock

A csókolózás során egyéb ciki tünetek is felléptek nála

Ilyen volt a puffadást, a gyomorégés és hányinger, és az akkor tizenéves lány olyannyira elkeseredett, hogy teljesen elzárkózott az emberektől és befeléforduló lett. Egyetemi évei alatt gyomor- és béltükrözésen is átesett, rengeteg emésztőrendszeri vizsgálaton részt vett, de minden tesztje negatív lett. Végül Dr. Seth Kaplanhez irányították, aki fül-orr-gégész, fej- és nyaksebész, valamint a Northwell Health Hang- és Nyelési Rendellenességek Központjának igazgatója.

Ő állapította meg, hogy Isabelle ún. retrográd cricopharyngeus diszfunkciótól, röviden R-CPD-től szenved.

Mitől alakul ki a „kuruttyolás”, ami még a csókolózást is élvezhetetlenné teszi?

A bonyolult orvosi kifejezés az alábbiakat takarja: a beteg képtelen böfögni, mert a nyelőcsöve tetején lévő izom nem tud ellazulni, így a levegő nem képes áthaladni a nyelőcsőből a garatba. Az említett izom normál esetben egyfajta szelepként működik: ellazul, hogy az étel a nyelőcsőbe juthasson, és hogy a levegő böfögéskor távozhasson, ugyanakkor megakadályozza, hogy az étel visszajusson a garatba.

Isabelle megnyugodott, miután megtudta, mi áll a csókolózással járó kellemetlen tünetei hátterében

Összeszedte bátorságát és videót is készített a TikTokra, hogy megmutassa a világnak a „különleges képességét”. A felvétel pár nap leforgása alatt 19,9 milliós megtekintést produkált, és vagy tucatnyian kommentelték:

„Végre van, aki tudja min megyek keresztül én is!”

A betegség kialakulásának okai egyelőre tisztázatlanok. A lehetséges tényezők közé tartoznak a neurológiai problémák, a genetikai hajlam és a refluxbetegség. Az R-CPD sajnos nem oldódik meg magától.

Kezelés nélkül krónikus kellemetlenséghez, a nyelőcső tágulásához, súlyos esetekben akár a nyelőcső perforációjához vezethet.

Némi botox után újra készen áll a csókolózásra

Dr. Kaplan Isabelle-nek a botoxkezelést ajánlotta, mely 90 százalékban meg is oldotta a problémát. A botox hatása két-három nap alatt jelentkezett, mellékhatásként a lánynak csupán gyenge, 1-2 napig tartó torokfájással kellett számolnia.

A botox lehetővé tette, hogy az említett izom ellazuljon, így Isabelle már minden gond nélkül képessé vált a böfögésre.

Azóta szívesen iszik szénsavas italokat, és bár jól tudja, hogy a botoxra akár élete végéig szüksége lehet, boldogsággal tölti el, hogy végre teljes életet élhet. Alig várja, hogy újra csókolózhasson.