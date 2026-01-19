Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
4 mindennapi szokás, ami csendben rombolja az agyad egészségét

Getty Images - Compassionate Eye Foundation/Pau
egészséges életmód agykutatás rossz szokás
Simon Benedek
2026.01.19.
Az agyunk az egyik legfontosabb szervünk, ezért nagyon fontos, hogyan vigyázunk rá. Az agy egészségének fenntartásához kulcsfontosságú, hogy bizonyos rossz szokásokkal felhagyjunk. Mutatjuk, mik ezek!

Kevesen tudják, de a mindennapi rutinunkban rejtőző apró, rossz szokások, mint a multitasking, az alváshiány vagy a reggeli kihagyása, komoly hatással lehetnek az agy egészségére és ezáltal a mentális teljesítményünkre. Szerencsére néhány egyszerű, tudatos változtatás már látványos javulást eredményezhet.

Egy nő multitasking közben a gyerekkel a nyakában laptopozik, ezzel rombolja az agy egészségét.
A multitasking is rombolja az agy egészségét. 
Forrás:  Getty Images
  • Apró, látszólag ártalmatlan szokások is hosszú távon rontják az agy működését.
  • A megfelelő alvás, táplálkozás és társas kapcsolatok kulcsfontosságúak a mentális frissességhez.
  • Kis életmódbeli változtatások jelentős javulást hozhatnak.

Ezek a szokások rossz hatással vannak az agy egészségére

A rohanó mindennapokban sokan nem figyelnek arra, hogy milyen rossz szokásokkal terhelik feleslegesen az agyukat. A túlzott koncentrációt igénylő multitasking vagy a szociális kapcsolatok mellőzése hosszú távon kimeríti a mentális erőforrásokat. Bár ezek apróságoknak tűnhetnek, de hatásuk az agy működésére összességében nagyon is jelentős – írja a Real Simple.

Folyamatos multitasking 

Az állandó ímélezés, chatelés, munka, közösségi oldalak, filmezés és sorozatnézés közben még az ebédet is készíted. Ismerős felállás? A multitasking hatékonynak tűnhet, de az agynak kifejezetten megterhelő. A figyelem ugyanis minden egyes perccel egyre jobban szétesik, aminek hatására növekszik a hibázási esély, estére pedig úgy érezhetjük, annyira kimerültünk, mintha csak egy maratont futottunk volna le. Hosszú távon sokkal hatékonyabb, ha egyszerre csak egy feladatra fókuszálsz és inkább beosztod a különböző tevékenységeket. 

Reggeli kihagyása

A reggeli kihagyása rontja az agy energiaellátását és a nap folyamán csökkenti a koncentrációt, a motivációt és a hangulatot. Az alvás után a szervezet sokáig nem kap tápanyagot, így az agynak különösen fontos a reggeli üzemanyag a felkelés után. Egy könnyű, fehérjében és rostban gazdag étel, például smoothie vagy tojás zöldségekkel, stabilan tartja a vércukorszintet, miközben az elkészítése sem vesz sok időt igénybe. Ne hagyd ki a reggelit!

Alváshiány 

A „hétvégén majd kialszom” típusú hozzáállás hosszú távon nagyon káros lehet. Az éjszakai pihenés alatt az agy méreganyagokat „takarít ki”, rendezi az emlékeket és regenerálja az idegrendszert. Ha valaki tartósan 6-7 óránál kevesebbet alszik, az rontja a figyelmet és a döntéshozatalt, növeli a feledékenységet, valamint hangulatingadozást és ingerlékenységet okozhat. A legjobb, ha mindennap megpróbálunk hasonló időben lefeküdni, lefekvés előtt pedig érdemes csökkenteni a képernyőidőt is, valamint elhagyni a koffeint és az alkoholt. 

Társas kapcsolatok figyelmen kívül hagyása

Sokan nem gondolnák, de ez is egy egészségtelen szokás az agyunk szempontjából. Ahogy öregszünk, könnyen háttérbe szorulnak a baráti és családi kapcsolatok, pedig a magányosság az agy működésére is negatív hatással van. A rendszeres beszélgetések és társas interakciók stimulálják az agyat és elősegítik a mentális egészséget. Akik szánnak időt másokra, éberebbnek, koncentráltabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érzik magukat. Az egyszerű napi kapcsolattartás hosszú távon erősíti az agy egészségét.

