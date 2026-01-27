Világszínvonalú megoldás teljes fogsor pótlására Budapesten: esztétikus és komfortos lesz a végeredmény

A teljes fogsor szerepe az egészség megőrzésében rendkívül fontos. A megfelelő rágóképesség alapvető feltétele a jó emésztésnek és a tápanyagok hatékony hasznosulásának. A hiányos fogsor vagy az instabil fogpótlás nemcsak az étkezést nehezíti meg, hanem hosszú távon az emésztőrendszer működésére, az állkapocs csontállományára és a páciens életminőségére is negatív hatással lehet. Sokan évekig együtt élnek a foghiánnyal, többekről pedig lemondtak az orvosok, különösen súlyos csontvesztés esetén. Pedig létezik megoldás: az Imperial Dental és a Liv Duna Medical Center együttműködésének egyik legfontosabb célja éppen az, hogy ezeknek a pácienseknek is biztonságos és hosszú távú alternatívát kínáljon.

Innovatív megoldások a fogpótlás terén.

Forrás: Imperial Dental

Innováció a fogpótlásban ott, ahol más megoldás már nincs

„Az együttműködésünk középpontjában a komplex implantációs és teljes szájrehabilitációs kezelések állnak. Hamarosan elérhetővé válik egy forradalmi újdonságnak számító eljárás is, amely Európában is ritkaság: a subperiosteális, azaz csontfelszínre illeszkedő implantátum, amely súlyos csontállomány-hiány esetén is lehetővé teszi a fogsor pótlását” − hangsúlyozta Dr. Baráth Gábor, az Imperial Dental vezető implantológusa.

Az eljárás lényege, hogy a Liv Duna Medical nagy felbontású CT-berendezésével felvételek készülnek a páciensről, ami alapján teljesen egyedi, titán implantátum fognak gyártani, amely a páciens csontfelszínére „nyeregszerűen” illeszkedik. Az implantátumot speciális csavarok rögzítik a meglévő csonthoz, erre pedig azonnal terhelhető fogpótlás kerül. Ez a módszer sok esetben ki fogja váltani az éveken át tartó, kockázatos és megterhelő csontpótló műtéteket.

Kórházi háttér, sebészeti biztonság

„A speciális beavatkozásokat műtéti körülmények között, altatásban fogják végezni szájsebész szakorvossal közösen, a Liv Duna Medical Center teljes kórházi infrastruktúrájára támaszkodva. A korszerű műtők, az aneszteziológiai háttér, a modern diagnosztikai eszközök és a validált implantátum gyártási folyamatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kezelés a lehető legnagyobb biztonságban történjen. A digitális tervezés, a lézeres titángyártás és az ortopédiai sebészetben is alkalmazott felületkezelési technológiák lehetővé teszik, hogy az implantátum valóban a páciensre szabva készüljön el” − emelte ki Dr. Baráth Gábor.