Már csak a DNS-tesztre várunk: 35 év után találhatott rá eltűnt gyermekére egy édesanya

Komáromi Bence
2026.03.19.
Csodák márpedig léteznek! 35 évnyi bizonytalanság és keresés után egy édesanya végre visszakaphatja a fiát. Már csak a DNS-tesztnek kell bizonyítania az igazságot.

Nem mindennapi történet terjed futótűzként a közösségi médiában. A főszereplője egy családanya, Kerry Needham, aki 35 évvel ezelőtt elvesztette a 21 hónapos gyermekét, Ben Needhamet. Most három és fél évtizeddel később előkerült egy korban és kinézetben hasonló férfi, akinek a múltjában annyi a kérdőjel, hogy előfordulhat, hogy valóban ő az eltűnt kisfiú. A család és a hatóságok most arra várnak, hogy egy DNS-teszt minden gyanút kizáróan bizonyítsa az igazságot.

Ben Needham eltűnésének ügyére egy DNS-teszt tehet pontot
Forrás: findbenneadham

A Ben Needham-ügy részletei

  • A kisfiú 1991. július 24-én nyomtalanul tűnt el egy felújítás alatt álló parasztházból.
  • Ben a bátyjával és a szüleivel tartózkodott az ingatlanban, azonban pár percre egyedül maradt az udvaron.
  • Mire újra ránéztek a felnőttek a gyermek felszívodott.
  • Néhány óráig észre sem vették, hogy eltűnt, ugyanis azt feltételezték, hogy a nagybátyja magával vitte motorozni.
  • Estig nem is keresték, azonban a nagybátyja végig otthon tartózkodott, és azt hitte, hogy a gyermek az apjával van.
  • Este a rendőrséggel karöltve megkezdték a környék átvizsgálását, azonban nem találták már nyomát. Azóta eltűnt személyként van nyilvántartva a gyermek.
  • Az azóta eltelt 35 évben többször is elővették az ügyet, azonban a rendőrség nem talált új bizonyítékokat, amelyek alapján elindulhatott volna a nyomozás.

A csonka család most arra vár, hogy az Interpool engedélyezze a DNS-tesztet

Ugrunk egy kicsit az időben, 2016-ban Ben Needham édesanyja, Kerry olyan információkhoz jutott, melyek szerint a környéken eltűnt gyerekeket elrabolták és később örökbeadták Amerikában. Ez a híresztelés azonban ekkor még nem volt elég ahhoz, hogy az Interpool is beszálljon a keresésbe. Sőt a rendőrség ekkor már arról beszélt, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a gyermek életét veszítette valahol a környéken.

Most 2026 elején azonban megdöbbentő dolog történt: egy amerikai nő megtalálta a Ben keresésére létrehozott weboldalt és e-mailt küldött Kerrynek, amiben arról írt, hogy őt és egy gyerekkori barátját 1993-ban Amerikába szállították Európából, ott pedig örökbe adták őket. Azt azonban nem tudja, hogy hova került a társa, csak azt, hogy nagyon hasonlított Benre. A nő a levelében arról beszélt, hogy nem kapták meg a születési anyakönyvi kivonatukat – annak ellenére sem, hogy külön kérték –, így úgy érzi, hogy a barátja azonos lehet az eltűnt gyermekkel. Kerry szerint túl sok a véletlen egybeesés ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja ezt az információt, ezért értesítette az amerikai hatóságokat arról, amit megtudott.

„Ez a rejtélyes e-mail túl sok olyan információt tartalmaz, ami egybecseng azokkal, amelyeket korábban hallottam. Az örökbefogadott férfi sztorija is stimmelhet. Nem fogok itt ülni és reménykedni, de túl sok a hasonlóság ahhoz, hogy ne derítsem ki az igazságot. Előfordulhat, hogy az ügynek semmi köze Benhez, de a szálak megint csak Amerikába mutatnak"nyilatkozta a családanya. Kerry később arról beszélt, hogy hosszú hónapok kutatása után sikerült megtalálniuk az említett férfit, aki beleegyezett, hogy elvégeztessen magán egy DNS-tesztet.

Kerry Needham sosem adta fel a reményt, hogy egyszer megtalálja a fiát
Forrás: Getty Images Europe

„Most már csak arra várunk, hogy az Interpool elindítsa a szükséges folyamatokat és engedélyezzék a hivatalos DNS-tesztet, ami bizonyíthatja, ha valóban ő az én fiam-e. Tudom, hogy ez sok időt vehet igénybe, de a mai napig nem adtam fel, hogy egyszer még magamhoz ölelhessem a fiamat."

Így nézne ki ma 36 évesen Ben Needham
Fotó: Findbennedham.com

A mostanra 36 éves férfi örökbefogadó családja támogatja a vizsgálatokat, és minden szükséges információt megosztanak a Needham családdal, például gyerekkori és tinédzserkori fotókat is megosztottak róla, hogy a rendőrség összehasonlíthassa azokat a nyomozás során készített mesterségesen öregített képekkel. Kerry szerint a hasonlóság elképesztő.

„Elállt a lélegzetem, amikor megláttam a képek közti hasonlóságot. Úgy néz ki, mint aki egyértelműen a családunk egyik tagja" – árulta el az édesanya, aki 35 éve keresi a fiát.

