Belevarrták a ruhájába: Gwyneth Paltrow az idei Oscaron órákig nem tudott mosdóba menni

Rideg Léna
2026.03.19.
Újabb kulisszatitokra derült fény a 98. Oscar-gála kapcsán. Gwyneth Paltrow szó szerint bele volt varrva a ruhájába, így a látványos estélyi miatt komoly árat kellett fizetnie.

Gwyneth Paltrow lenyűgöző, mégis meglepően kényelmetlen ruhában érkezett a 2026-os Oscar-gálára – olyannyira, hogy saját bevallása szerint az est teljes ideje alatt nem tudott pisilni.

Gwyneth Paltrow a 2026-os Oscar-gálán
  • Gwyneth Paltrow fehér Giorgio Armani Privé ruhában érkezett a 2026-os Oscar-gálára
  • A ruha alatt egy áttetsző, csillogó nadrág is volt, ami különleges megjelenést adott
  • A színésznőt szó szerint belevarrták az estélyibe, emiatt az est teljes ideje alatt nem tudott kimenni a mosdóba
  • Bár nem jelölték, díjátadóként szerepelt az eseményen
  • Több profi kezelés és egy teljes stáb segítette a vörös szőnyeges megjelenését

Gwyneth Paltrow ragyogott az Oscar 2026-os gáláján, de nagy árat fizetett érte

Az 53 éves színésznő egy letisztultnak tűnő, fehér Giorgio Armani Privé estélyiben lépett a vörös szőnyegre. Első pillantásra a pánt nélküli ruha elegáns minimalizmusával hódított, ám a felszín alatt jóval összetettebb konstrukció rejtőzött: a szett része volt egy áttetsző, csillogó nadrág is, amely hangsúlyozta Paltrow hosszú, formás lábait.

A színésznő a Goop YouTube-csatornáján közzétett kulisszák mögötti videóban engedett betekintést az előkészületekbe. A felvételen egy FaceTime-beszélgetés is látható lányával, Apple-lel, miközben a ruháról így nyilatkozott: „Elég egyszerű, de csinos.” Azt is hozzátette, hogy az áttetsző panelekből álló darabba szó szerint belevarrják.

„Amíg ott leszek, egész idő alatt nem fogok tudni pisilni”

 – jegyezte meg nevetve, utalva a ruha praktikus nehézségeire.

Hollywood, CA - March 15, 2026: Gwyneth Paltrow arrives on the red carpet at the 98th Annual Academy Awards held by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences at the Dolby Theatre in Hollywood, CA, Sunday, March 15, 2026. (Christina House / Los Angeles Times via Getty Images)
Gwyneth Paltrow az Oscaron új szintre emelte a pucérruha fogalmát.
A színésznő adta át a legjobb szereposztásért járó Oscar-díjat

Paltrow ugyan nem kapott jelölést a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért – és a Josh Safdie rendezte alkotás végül egyetlen díjat sem nyert az estén –, mégis fontos szerep jutott neki: ő adta át a legjobb szereposztásért járó Oscar-díjat.

A vörös szőnyegen ragyogó megjelenéséhez saját márkája, a Goop termékeit is bevetette. Többek között a Youth-Boost Peptide szérumot és az All-in-One Super Nutrient Face Oil arcolajat használta, utóbbit „varázscuccnak” nevezte – szúrta ki a Page Six.

Sminkese, Georgie Eisdell két arcmasszázst is végzett rajta, valamint egy nagy értékű Lyma lézeres kezelést és szemmaszkokat alkalmazott, hogy tökéletes legyen a végeredmény.

A színésznő visszaemlékezett korábbi Oscar-felkészüléseire is, amelyek jóval egyszerűbbek voltak. A 2026-os előkészületekhez képest azonban ez már egy teljesen más lépték.

 „Ha ennyi ember kell ahhoz, hogy felkészítsenek, akkor én akkor k***a jó vagyok” 

– tette hozzá viccesen.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Gwyneth Paltrow új szintre emelte a pucérruha fogalmát: meztelen, de mégsem – Fotó

Gwyneth Paltrow akkor is tud meglepetést okozni, amikor senki sem számít rá. Az 53 éves színésznő a 2026-os Oscar-gálán olyan ruhában jelent meg, amely első pillantásra a klasszikus hollywoodi eleganciát idézte, oldalról azonban igen sokat mutatott.

Szépségtrükkök a vörös szőnyegről: ezek a legprofibb fortélyok

Kifürkésztük a legféltettebb titkokat.

Gwyneth Paltrow lányát kirúghatták az egyetemről: Apple Martin most végre elmondta, mi történt

Apple Martin közösségi oldalán reagált azokra az állításokra, amelyek szerint zaklatás miatt kizárták volna az iskolájából. A 21 éves egyetemista határozottan cáfolta a híreszteléseket.

 

