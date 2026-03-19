Belevarrták a ruhájába: Gwyneth Paltrow az idei Oscaron órákig nem tudott mosdóba menni

Gwyneth Paltrow lenyűgöző, mégis meglepően kényelmetlen ruhában érkezett a 2026-os Oscar-gálára – olyannyira, hogy saját bevallása szerint az est teljes ideje alatt nem tudott pisilni.

Gwyneth Paltrow fehér Giorgio Armani Privé ruhában érkezett a 2026-os Oscar-gálára

A ruha alatt egy áttetsző, csillogó nadrág is volt, ami különleges megjelenést adott

A színésznőt szó szerint belevarrták az estélyibe, emiatt az est teljes ideje alatt nem tudott kimenni a mosdóba

Bár nem jelölték, díjátadóként szerepelt az eseményen

Több profi kezelés és egy teljes stáb segítette a vörös szőnyeges megjelenését

Gwyneth Paltrow ragyogott az Oscar 2026-os gáláján, de nagy árat fizetett érte

Az 53 éves színésznő egy letisztultnak tűnő, fehér Giorgio Armani Privé estélyiben lépett a vörös szőnyegre. Első pillantásra a pánt nélküli ruha elegáns minimalizmusával hódított, ám a felszín alatt jóval összetettebb konstrukció rejtőzött: a szett része volt egy áttetsző, csillogó nadrág is, amely hangsúlyozta Paltrow hosszú, formás lábait.

A színésznő a Goop YouTube-csatornáján közzétett kulisszák mögötti videóban engedett betekintést az előkészületekbe. A felvételen egy FaceTime-beszélgetés is látható lányával, Apple-lel, miközben a ruháról így nyilatkozott: „Elég egyszerű, de csinos.” Azt is hozzátette, hogy az áttetsző panelekből álló darabba szó szerint belevarrják.

„Amíg ott leszek, egész idő alatt nem fogok tudni pisilni”

– jegyezte meg nevetve, utalva a ruha praktikus nehézségeire.

Gwyneth Paltrow az Oscaron új szintre emelte a pucérruha fogalmát.

A színésznő adta át a legjobb szereposztásért járó Oscar-díjat

Paltrow ugyan nem kapott jelölést a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért – és a Josh Safdie rendezte alkotás végül egyetlen díjat sem nyert az estén –, mégis fontos szerep jutott neki: ő adta át a legjobb szereposztásért járó Oscar-díjat.

A vörös szőnyegen ragyogó megjelenéséhez saját márkája, a Goop termékeit is bevetette. Többek között a Youth-Boost Peptide szérumot és az All-in-One Super Nutrient Face Oil arcolajat használta, utóbbit „varázscuccnak” nevezte – szúrta ki a Page Six.

Sminkese, Georgie Eisdell két arcmasszázst is végzett rajta, valamint egy nagy értékű Lyma lézeres kezelést és szemmaszkokat alkalmazott, hogy tökéletes legyen a végeredmény.

A színésznő visszaemlékezett korábbi Oscar-felkészüléseire is, amelyek jóval egyszerűbbek voltak. A 2026-os előkészületekhez képest azonban ez már egy teljesen más lépték.

„Ha ennyi ember kell ahhoz, hogy felkészítsenek, akkor én akkor k***a jó vagyok”

– tette hozzá viccesen.