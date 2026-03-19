Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 19., csütörtök

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
recept

0 kalóriás diétás chips, ha nem tudsz lemondani a nasizós estékről a fogyókúra közben sem

recept karfiol chips
Life
2026.03.19.
A diéta egyik legnagyobb ellensége – a cukor mellett – az állandó nassolás. Az ultrafeldolgozott, ízfokozós chipsek véletlenül mindig a kezünk közelébe kerülnek és jobb híján bemajszoljuk, mondván: ennyi belefér. De mi lenne, ha lenne egy 0 kalóriás, diétás chips alternatíva ezek helyett? Mutatjuk!

A fogyókúra közben mint a kisördög a vállunkon, úgy kacsintgat ránk a chips a polcról esténként. Az intenzív fűszerezésű nassolnivaló megvonása sokszor csak még nagyobb sóvárgást okoz, így a legjobb találni egy megfelelő alternatívát, amit lelkiismeret nélkül majszolhatunk. A TikTok népe pedig el is hozta nekünk. Íme az új diétás chips, méghozzá karfiollevélből!

A karfiol leveléből isteni diétás chips készíthető otthon. Forrás: 123RF

Karfiollevélből készül a diétás chipsek új királynője

Ha eddig kidobtad a karfiol levelét, rossz hírünk van: nagy hiba volt. Ugyanis tele van rostokkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal. Ráadásul egy kis fűszerrel megszórva, majd sütőbe dobva isteni házi chips készül belőle, ami nem csak egészséges nasi lesz, de diétás is. Kalóriatartalma megközelíti a nullát, ha nem teszünk rá olajat: 1 chips körülbelül 0,5–0,8 kcal. Mutatjuk, hogy készítheted el.

Hozzávalók: 

  • egy nagy fej, egészséges karfiol
  • olívaolaj (opcionális)
  • ízlés szerinti fűszerek (só, bors, vagy akár grill zöldségekhez való fűszerkeverék)

Elkészítés:

  1.  A karfiolról óvatosan vedd le az ép, egészséges leveleket. 
  2. Mosd meg alaposan, ügyelve rá, hogy minden szennyeződést eltávolíts.
  3. Most jön a lényeg, a szárítás. Ez a lépés kulcsfontosságú, ugyanis teljesen száraznak kell lennie a leveleknek, ha roppanós chipset szeretnél. Itasd fel a vizet egy papírtörlővel és terítsd ki a leveleket egy konyharuhára. Várj, amíg meg nem száradnak teljesen. 
  4. Vágd le a levelek vastagabb, keményebb szárait, mivel ezek hajlamosak nyersek maradni. A nagyobb leveleket vágd 2-3 cm-es darabokra.
  5. 1-2 evőkanál olíva olajjal locsold meg a darabokat, majd fűszerezd. A só és bors az alap (már így is nagyon finom), de feldobhatod piros paprikával és fokhagymaporral, vagy mediterrán ízekkel is egy kis oregánó, bazsalikom és kakukkfű segítségével. 
  6. Melegítsd elő a sütőt 150-160°C-ra, légkeverésen.  
  7. Egy kibélelt, nagyméretű tepsibe terítsd el a fűszerezett leveleket, de ne zsúfold túl, különben párolódni fognak, ahelyett, hogy ropogóssá sülnének. 
  8. Süsd a leveleket 10-20 percig, ha kell, óvatosan forgasd át őket félidőben.
  9. Akkor van kész, ha a levelek széle enyhén barnás, és tapintásra szárazak, ropogósak. Ha ez megvan, akkor azonnal vedd ki, mert hamar meg tudnak égni. 

Ha tehát legközelebb elsétálsz a zöldséges pult előtt a boltban, ne csak a rakott vagy rántott karfiol jusson eszedbe erről a sokoldalú zöldségről. Ne aggódj akkor se, ha viszolyogsz attól, hogy karfiolt egyél. Céklából, répából, fodros kelből, édesburgonyából, cukkiniből és zellerből is lehet diétás chipset készíteni otthon. Ezek után már nem lehet több kifogásunk, tényleg le kell tenni a bolti nasikat.

@evolvewithkimi Save them for your next movie night #healthy #healthyrecipes #movienight #healthychips #lowkcalrecipe #lowcalorie #lowcarb #keto ♬ Originalton - Evolve With Kimi 🦋✨

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
