0 kalóriás diétás chips, ha nem tudsz lemondani a nasizós estékről a fogyókúra közben sem

A fogyókúra közben mint a kisördög a vállunkon, úgy kacsintgat ránk a chips a polcról esténként. Az intenzív fűszerezésű nassolnivaló megvonása sokszor csak még nagyobb sóvárgást okoz, így a legjobb találni egy megfelelő alternatívát, amit lelkiismeret nélkül majszolhatunk. A TikTok népe pedig el is hozta nekünk. Íme az új diétás chips, méghozzá karfiollevélből!

Karfiollevélből készül a diétás chipsek új királynője

Ha eddig kidobtad a karfiol levelét, rossz hírünk van: nagy hiba volt. Ugyanis tele van rostokkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal. Ráadásul egy kis fűszerrel megszórva, majd sütőbe dobva isteni házi chips készül belőle, ami nem csak egészséges nasi lesz, de diétás is. Kalóriatartalma megközelíti a nullát, ha nem teszünk rá olajat: 1 chips körülbelül 0,5–0,8 kcal. Mutatjuk, hogy készítheted el.

Hozzávalók:

egy nagy fej, egészséges karfiol

olívaolaj (opcionális)

ízlés szerinti fűszerek (só, bors, vagy akár grill zöldségekhez való fűszerkeverék)

Elkészítés:

A karfiolról óvatosan vedd le az ép, egészséges leveleket. Mosd meg alaposan, ügyelve rá, hogy minden szennyeződést eltávolíts. Most jön a lényeg, a szárítás. Ez a lépés kulcsfontosságú, ugyanis teljesen száraznak kell lennie a leveleknek, ha roppanós chipset szeretnél. Itasd fel a vizet egy papírtörlővel és terítsd ki a leveleket egy konyharuhára. Várj, amíg meg nem száradnak teljesen. Vágd le a levelek vastagabb, keményebb szárait, mivel ezek hajlamosak nyersek maradni. A nagyobb leveleket vágd 2-3 cm-es darabokra. 1-2 evőkanál olíva olajjal locsold meg a darabokat, majd fűszerezd. A só és bors az alap (már így is nagyon finom), de feldobhatod piros paprikával és fokhagymaporral, vagy mediterrán ízekkel is egy kis oregánó, bazsalikom és kakukkfű segítségével. Melegítsd elő a sütőt 150-160°C-ra, légkeverésen. Egy kibélelt, nagyméretű tepsibe terítsd el a fűszerezett leveleket, de ne zsúfold túl, különben párolódni fognak, ahelyett, hogy ropogóssá sülnének. Süsd a leveleket 10-20 percig, ha kell, óvatosan forgasd át őket félidőben. Akkor van kész, ha a levelek széle enyhén barnás, és tapintásra szárazak, ropogósak. Ha ez megvan, akkor azonnal vedd ki, mert hamar meg tudnak égni.