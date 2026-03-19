Bruce Willis és felesége, Emma Heming Willis közösen harcolnak a demencia ellen – Videó

Rideg Léna
2026.03.19.
A színész és felesége közösen hoztak létre egy új alapítványt, amely a demencia elleni küzdelmet támogatja. A hírt Emma néhány nappal ezelőtt jelentette be közösségi oldalán, egy meghitt közös fotó kíséretében, amelyen Bruce Willis is látható.

Az afáziában szenvedő Bruce Willis és felesége, Emma Heming Willis közösen hozták létre az Emma & Bruce Willis Demencia Kutatási és Gondozói Alapítványt, amelynek célja az FTD-kutatás előmozdítása és a demenciával élők gondozóinak támogatása.

Bruce Willis felesége, Emma a közösségi oldalán jelentette be a hírt.
Forrás: Getty Images North America

Nagy bejelentést tett Bruce Willis felesége

Az írónő pénteken egy friss fotót posztolt az Instagram-oldalára, amin férjével, Bruce Willissszel láthatók mosolyogva, a teraszukon. A közösségi médiát felrobbantotta a fotó, ami nem csak egy nagyon szép pillanatot örökített meg a házaspár életéből, hanem egy nagyon mély üzenetet is közvetített. 

Emma Heming Willis ugyanis a bejegyzésében elárulta: a férjével közösen létrehoztak Emma & Bruce Willis Demencia Kutatási és Gondozói Alapítványt, amely támogatja a frontotemporális demenciával küzdő betegeket és családtagjaikat. A ma 71 éves színész így kíván segítséget nyújtani azoknak, akik hozzá hasonló betegségben szenvednek.

Bruce Willis állapota rohamosan romlik

Bruce Willis frontotemporális demenciával való küzdelme 2022 márciusában vált nyilvánossá, amikor a család hivatalos közleményben árulta el, hogy a színész egészségügyi állapota miatt visszavonul a színészettől. A bejelentés óta a rajongók és kollégák folyamatosan támogatták Willist, miközben a család több alkalommal is beszámolt a betegség előrehaladásáról és a mindennapi életet érintő változásokról.

Az afáziában szenvedő színész már nem tud kommunikálni, és a memóriája mellett személyisége is súlyosan érintett a betegség által. Teljes körű, 24 órás gondozásra szorul, és családja mindent megtesz, hogy a lehető legnagyobb kényelmet biztosítsa számára.

Bruce Willis és felesége egy új alapítványt hozott létre Bruce Willis egy megható gesztust tett a frontotemporális demenciával küzdő betegek felé. #life #lifehuofficial #BruceWillis #EmmaHemingWillis #alapítvány #demencia #Hollywood #sztárhírek

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Bruce Willis lánya a nehézségeiről vallott: Rumer kíméletlen kritikát kapott − Videó

Bruce Willis lánya azt állítja, négy helyen dolgozik, hogy eltartsa a kislányát. Rumer Willis aggasztó részleteket osztott meg a mindennapi nehézségeiről.

Emma Heming újabb részleteket osztott meg Bruce Willis állapotáról: „Ez egyszerre átok és áldás"

Emma Heming megosztott egy olyan információt a férje állapotáról, amelyről korábban még egyáltalán nem beszélt. Kiderült, hogy Bruce Willis soha nem volt tisztában azzal, mennyire súlyos a betegsége.

Vallomás: Ben Affleck elhányta magát, miközben Bruce Willissel dolgozott együtt

Az Oscar-díjas színész kendőzetlen őszinteséggel mesélt élete egyik legkellemetlenebb emlékéről. Ben Affleck szerint a kollégája, Bruce Willis végignézte, ahogy rosszul lett egy forgatás során.

 

