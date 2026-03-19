Bruce Willis és felesége, Emma Heming Willis közösen harcolnak a demencia ellen – Videó

Az afáziában szenvedő Bruce Willis és felesége, Emma Heming Willis közösen hozták létre az Emma & Bruce Willis Demencia Kutatási és Gondozói Alapítványt, amelynek célja az FTD-kutatás előmozdítása és a demenciával élők gondozóinak támogatása.

Bruce Willis felesége, Emma a közösségi oldalán jelentette be a hírt.

Nagy bejelentést tett Bruce Willis felesége

Az írónő pénteken egy friss fotót posztolt az Instagram-oldalára, amin férjével, Bruce Willissszel láthatók mosolyogva, a teraszukon. A közösségi médiát felrobbantotta a fotó, ami nem csak egy nagyon szép pillanatot örökített meg a házaspár életéből, hanem egy nagyon mély üzenetet is közvetített.

Emma Heming Willis ugyanis a bejegyzésében elárulta: a férjével közösen létrehoztak Emma & Bruce Willis Demencia Kutatási és Gondozói Alapítványt, amely támogatja a frontotemporális demenciával küzdő betegeket és családtagjaikat. A ma 71 éves színész így kíván segítséget nyújtani azoknak, akik hozzá hasonló betegségben szenvednek.

Bruce Willis állapota rohamosan romlik

Bruce Willis frontotemporális demenciával való küzdelme 2022 márciusában vált nyilvánossá, amikor a család hivatalos közleményben árulta el, hogy a színész egészségügyi állapota miatt visszavonul a színészettől. A bejelentés óta a rajongók és kollégák folyamatosan támogatták Willist, miközben a család több alkalommal is beszámolt a betegség előrehaladásáról és a mindennapi életet érintő változásokról.

Az afáziában szenvedő színész már nem tud kommunikálni, és a memóriája mellett személyisége is súlyosan érintett a betegség által. Teljes körű, 24 órás gondozásra szorul, és családja mindent megtesz, hogy a lehető legnagyobb kényelmet biztosítsa számára.

