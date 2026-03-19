Egészségügyi vészhelyzet miatt kórházba szállították Chuck Norrist

Rideg Léna
2026.03.19.
Váratlan rosszullét miatt szorult orvosi ellátásra a legendás akciósztár. Chuck Norris Hawaiin került kórházba, azt egyelőre nem tudni, pontosan mi történt.

Egészségügyi probléma miatt kórházba került Hawaiin Chuck Norris. Úgy tudni, a 86 éves színész és harcművész az elmúlt egy napban szorult ellátásra a Kauai-szigeten, miután váratlan egészségügyi vészhelyzet alakult ki.

Chuck Norris szerdán még edzett.
Arról egyelőre nem közöltek részleteket, pontosan mi történt, ugyanakkor a beszámolók szerint Norris állapota stabil. Chuck Norris egyik barátja telefonon beszélt vele, és azt mondta, hogy a színész jókedvű volt és viccelődött. A TMZ úgy tudja, hirtelen fellépő problémáról lehet szó, hiszen a színész még szerdán is edzett a szigeten.

Chuck Norris a múlt héten ünnepelte 86. születésnapját. Ez alkalomból egy edzés közbeni, sparringról készült videót osztott meg közösségi oldalán, amelyhez azt írta: ő nem öregszik, csak szintet lép.

Chuck Norris az elmúlt években alapvetően jó egészségnek örvendett, és kora ellenére is aktív életet él. Többször hangsúlyozta, hogy a rendszeres mozgás, a harcművészeti edzések és a tudatos életmód kulcsszerepet játszanak a fizikai és szellemi frissesség megőrzésében. Bár időnként visszavonultabb életet él, ritkábban szerepel nyilvánosan, a közösségi médiában megosztott tartalmai alapján továbbra is fontos számára a fittség fenntartása. 

