Ezekért a férfi illatokért vadulnak meg a nők

Egy parfüm a férfin attól válik igazán vonzóvá egy nő számára, hogy összhangban van a viselőjével. A férfi illatokat illetően fontos a testkémia is, tudniillik ugyanaz a parfüm két különböző férfin teljesen máshogy működik és alakul, és alkalomadtán le is leplezi a személyiségjegyeit. Az a változat lesz vonzó, ami természetesen hat a bőrön, kicsit sem tolakodó és nem nyomja el a bőr eredeti illatát.
Férfi illatok, amiket a nők a legvonzóbbnak értékelnek a férfiakon
- A vonzó férfi illat összhangban van a viselője személyiségével.
- A biztonságérzetet nyújtó fás, édes vagy friss, tiszta jegyek ösztönösen pozitív benyomást keltenek a nőkben.
- A finom, nem tolakodó illatintenzitás a legvonzóbb, ami ráadásul emlékkapcsolás révén pozitív érzéseket ébreszt a nőkben.
A nők a biztonságos életre, így a biztonságot árasztó férfi illatokra buknak igazán
Az enyhén édes vagy fás jegyek azért működnek jól, mert ösztönösen komfortot keltenek, míg a friss, tiszta illatok a könnyedséget és megbízhatóságot sugallják. Észrevetted már, hogy sokkal vonzóbb lehet, ha egy férfin csak finoman érződik a parfümillat, mint ha betegre pacsulizná magát? Bizony, ez is sokat számíthat egy randin.
Férfi illatok és az emlékkapcsolás fontossága
Természetesen az is meghatározhatja, vonzó-e számodra egy férfi illata, vagy sem, hogy milyen emlékeket kapcsolsz az adott parfümhöz.
Amennyiben egy illat jó hangulattal, vonzó viselkedéssel vagy emlékkel társul, az agyad automatikusan pozitív érzéseket köt hozzá. Mire feleszmélnél, már belé is szerettél.
Ezt a 6 illatot tartják a nők a legszexibbnek egy férfin
A világ 10 legjobb női parfümjét már ismered korábbi cikkünkből, most nézzük a férfias terepet és illataik hatalmát.
1. A Hugo Boss Bottled friss almás-fahéjas, szintén enyhén fás illat, olyan, mint egy jól öltözött, magabiztos férfi, laptoppal, öltönyben, frissen vasalt ingben. Számodra azért lehet vonzó az illat, mert épp olyan tiszta, rendezett és „biztonságos” benyomást kelt, amilyennek az életedet szeretnéd tudni.
2. Egzotikus fűszerekkel és levendulával ragad magával a La Nuit de L'Homme, valamint azt közvetíti a férfiról, akivel randizol, hogy magabiztos, és hogy eszébe sincs téged felültetni.
3. Armani Aoud Blue Notes – ezt a tengert és szabadságot idéző enyhén fás illatot azok a férfiak (és barátnőik) kedvelik leginkább, akik rajonganak a természetért. Ha te is hasonló vagy, szeretni fogod a bőrén.
4. Újabban nagyon népszerűek a dubai parfümök, jóllehet sokkal erőteljesebb és karakteresebb illatok, mint amit mi európaiak eddig megszoktunk. Ha szereted, hogy a párod a vezéregyéniség a kapcsolatotokban, a Lattafa Asad Elixir a neki való. Fűszeres, vaníliás, kissé édes illat, ami erőt és dominanciát sugall.
5. A Mancera Aqua Wood illatát semmivel sem lehet összekeverni. A citrusos-gyümölcsös nyitány után fás-ámbrás illat következik, vagyis, ha szereted az életet élvező férfiakat, olyat keress, aki Aqua Woodot visel magán tavasztól. Még a végén lenyúlod tőle!
6. A Tom Ford Tobacco Vanille édes dohányos-vaníliás illat, ami igazi luxusérzettel párosulhat a képzeletedben. Ha megérzed a kiszemelteden, rögtön tudod, hogy érzéki, gazdag és kicsit titokzatos. Pont ő a típusod, nem igaz?
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik.
