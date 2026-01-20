Miért tartott Churchill megbeszélést a fürdőkádban ülve? — Ha megtudod az okát, te sem akarsz majd kiszállni a forró vízből

A politikusok élete meglehetősen bizarr fordulatokat vehet. Erről Winston Churchill miniszterei is tudtak volna mesélni, akik rendszeresen úgy vettek részt megbeszéléseken, hogy a legendás brit miniszterelnök fürdőkádban üldögélt. Erre a különös szokásra pedig jó oka volt a brit bulldognak, ugyanis tisztában volt a forró fürdő pozitív élettani hatásaival.

A forró fürdő pozitív hatásaival Churchill is tisztában volt.

Noha sokan ágálnak ellene, a forró fürdőnek számos pozitív élettani hatása van.

Stresszoldó, lazítja az izmokat, javítja a szív és érrendszer egészségét.

Churchill meglepő szokásai

A legendás brit miniszterelnök, Winston Churchill nem mondhatni, hogy az egészséges életmód éllovasa volt, sőt. Hírhedten sokat ivott, véralkohol szintje még egy kisebb lovat is kiütött volna, emellett napi 8-10 szivart is elszívott. Étkezési szokásaiban sem a diétás könyveket bújta: egy kiadós angol reggelivel kezdte a napot, ebédre, vacsorára pedig rendszerint nehéz, zsíros húsokat fogyasztott.

Napi másfél órás sziesztájához körme szakadtáig ragaszkodott, emellett naponta többször is vett forró fürdőt.

Utóbbi szokását annyira komolyan vette, hogy nem ritkán a fürdőkádban ülve tartotta megbeszéléseit, egészen új értelmet adva a multitasaking fogalmának. Ugyanakkor elképzelhető, hogy Churchill rendszeres forró fürdői okán élt 90 évet, hisz tisztában volt annak pozitív élettani hatásával.

A forró fürdő pozitív hatásának 5 módja

Noha egy könnyed zuhany víztakarékosabb és kevésbé szárítja a bőrt, nem veheti fel a versenyt a forró fürdő bizonyos előnyeivel. Lássuk hát, miért érdemes beiktatni a fürdőzést a heti rutinunkba!

Lazítja és nyugtatja az izmokat

Számos kutatás igazolta, hogy a forró víz hője segít lazítani, nyugtatni az izmokat, mivel javítja a vérkeringést. Támogatja a regenerálódást, enyhíti a görcsöket, melyet egy minőségi fürdősó hozzáadása csak még jobban fokoz. Az pedig már csak hab a tortán, akarom mondani a fürdővízen, hogy a víz felhajtóereje révén csökkenti az ízületekre nehezedő nyomást.