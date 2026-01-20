Miért tartott Churchill megbeszélést a fürdőkádban ülve? — Ha megtudod az okát, te sem akarsz majd kiszállni a forró vízből

A politikusok élete meglehetősen bizarr fordulatokat vehet. Erről Winston Churchill miniszterei is tudtak volna mesélni, akik rendszeresen úgy vettek részt megbeszéléseken, hogy a legendás brit miniszterelnök fürdőkádban üldögélt. Erre a különös szokásra pedig jó oka volt a brit bulldognak, ugyanis tisztában volt a forró fürdő pozitív élettani hatásaival.
Miért vegyünk forró fürdőt?
- Churchill rendszeresen fürdőzés közben tartott meetinget.
- Noha sokan ágálnak ellene, a forró fürdőnek számos pozitív élettani hatása van.
- Stresszoldó, lazítja az izmokat, javítja a szív és érrendszer egészségét.
Churchill meglepő szokásai
A legendás brit miniszterelnök, Winston Churchill nem mondhatni, hogy az egészséges életmód éllovasa volt, sőt. Hírhedten sokat ivott, véralkohol szintje még egy kisebb lovat is kiütött volna, emellett napi 8-10 szivart is elszívott. Étkezési szokásaiban sem a diétás könyveket bújta: egy kiadós angol reggelivel kezdte a napot, ebédre, vacsorára pedig rendszerint nehéz, zsíros húsokat fogyasztott.
Napi másfél órás sziesztájához körme szakadtáig ragaszkodott, emellett naponta többször is vett forró fürdőt.
Utóbbi szokását annyira komolyan vette, hogy nem ritkán a fürdőkádban ülve tartotta megbeszéléseit, egészen új értelmet adva a multitasaking fogalmának. Ugyanakkor elképzelhető, hogy Churchill rendszeres forró fürdői okán élt 90 évet, hisz tisztában volt annak pozitív élettani hatásával.
A forró fürdő pozitív hatásának 5 módja
Noha egy könnyed zuhany víztakarékosabb és kevésbé szárítja a bőrt, nem veheti fel a versenyt a forró fürdő bizonyos előnyeivel. Lássuk hát, miért érdemes beiktatni a fürdőzést a heti rutinunkba!
Lazítja és nyugtatja az izmokat
Számos kutatás igazolta, hogy a forró víz hője segít lazítani, nyugtatni az izmokat, mivel javítja a vérkeringést. Támogatja a regenerálódást, enyhíti a görcsöket, melyet egy minőségi fürdősó hozzáadása csak még jobban fokoz. Az pedig már csak hab a tortán, akarom mondani a fürdővízen, hogy a víz felhajtóereje révén csökkenti az ízületekre nehezedő nyomást.
Javítja a mentális egészséget
Egy német egyetem 45 depressziós beteget vizsgált kutatásában, akiket két csoportra osztottak. Az alanyok egyik fele heti két alkalommal gyógyfürdőbe, a másik fele pedig sportfoglalkozásra járt, majd egy hónappal később újra megvizsgálták őket. Akik rendszeres forró fürdőt vettek, a depresszió tünetei mintegy kétszer hatékonyabban enyhültek, mint a testmozgást végzők esetén.
Ennek az az oka, hogy a forró fürdő hatásai közé tartozik a testhőmérsékletet ritmusa, ami mentális problémák esetén felborulhat, emellett a testi stresszt is képes oldani.
Csökkenti a vérnyomást
A meleg hatására a szervezet a perifériára, tehát a bőrbe pumpálja a vér nagy részét, hogy szabályozza a testhőmérsékletet. Mivel ilyenkor kevesebb energiát égetünk el, kevesebb oxigénre is van szükségünk, mely csökkenti a vérnyomást. Ezt csak fokozza az a tét, hogy az átmeneti vérbőség erősíti a vérerek és kapillárisok szerkezetét.
Mérsékli a vércukrot
Amikor forró vízbe merülünk, a hirtelen hőmérséklet változásra ún. hősokkfehérjék kiválasztásával reagál. Ez segíti a inzulint abban, hogy jobban szabályozza a vércukorszintet, amit fokoz a lassuló vérkeringés. Ezek után már nem is olyan meglepő, hogy Churchill miért ragaszkodott fürdőrutinjához.
A tökéletes forró fürdő titka
Jóból is megárt a sok, így a forró fürdőzést sem érdemes túlzásba vinni. Ugyanis szárítja a bőrt, vízpazarló, a túl forró víz pedig irritálja az idegrendszert. Ahhoz, hogy pozitív hatásait évezzük, heti egyszer, például szombaton, este 8 óra körül érdemes venni egy 22 perces fürdőt. A víz hőmérséklete ne haladja meg a 39 fokot, és bátran használjunk fürdősót, fürdőbombát.
