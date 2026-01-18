Sípol, pulzál, morajlik? − Egyetlen kritérium határozza meg a fülzúgás súlyosságát

A fülzúgás lehet átmeneti vagy krónikus, érintheti az egyik vagy mindkét fület, és különböző hangformákban jelentkezhet, például sípolás, zúgás vagy morajlás formájában.

A szakértők szerint a panasz súlyosságát nem mindig a hangerő határozza meg, hanem az, hogy a beteg mennyire tud alkalmazkodni az állandó hangérzethez, a fülzúgáshoz.

A fülzúgás hangérzet külső hangforrás nélkül.

Lehet átmeneti vagy tartós.

Gyakran halláskárosodással társul.

Idegrendszeri és keringési okok is állhatnak a háttérben.

Kezelése az alapbetegség függvénye.

Korai kivizsgálással az állapot javítható.

Mi okozhat fülzúgást?

A fülzúgás leggyakoribb oka a belső fül érzékszervi sejtjeinek károsodása, amely összefügghet zajártalommal ( ami lehet akár munkából adódó vagy rekreációs zajártalom), életkorral járó halláscsökkenéssel vagy bizonyos gyógyszerek mellékhatásával. Ezek a tényezők megváltoztatják az idegi ingerületfeldolgozást, amelyet az agy hangként érzékel. Keringési eredetű okok is gyakoriak, például magas vérnyomás, érelmeszesedés vagy nyaki gerinceltérések. Ezekben az esetekben a fül vérellátása romlik, ami fülzúgáshoz vezethet. Ritkábban daganatos elváltozások, például hallóideg-eredetű tumor is állhat a háttérben, ezért az egyoldali, hirtelen jelentkező panasz különös figyelmet igényel. A stressz és a szorongás nem közvetlen kiváltó ok, de a szakértők szerint jelentősen felerősíthetik a tüneteket az idegrendszer túlterhelésén keresztül.

Milyen formái vannak a fülzúgásnak?

A fülzúgás megjelenési formája alapján szubjektív és objektív típus különíthető el. A szubjektív fülzúgást csak a beteg hallja, ez a leggyakoribb forma. Az objektív fülzúgás ritka, ilyenkor az orvos is érzékelheti a hangot, például éreredetű eltérések esetén. Időtartam alapján beszélhetünk akut és krónikus fülzúgásról. Akutnak számít, ha néhány héten belül megszűnik, míg krónikus formában hónapokon vagy éveken át fennáll. A hang jellege változó lehet: magas frekvenciájú sípolás, mély zúgás vagy pulzáló hang is előfordulhat.

Hogyan kezelhető a fülzúgás?

A fülzúgás kezelése és megelőzése mindig az okok feltárásával kezdődik. A kivizsgálás része a hallásvizsgálat, képalkotó eljárások és szükség esetén neurológiai vagy kardiológiai vizsgálat is. Az alapbetegség kezelése sok esetben a fülzúgás csökkenését vagy megszűnését eredményezi. Specifikus gyógyszer, amely minden esetben megszünteti a fülzúgást, nem áll rendelkezésre, de bizonyos keringésjavító vagy idegrendszerre ható készítmények enyhíthetik a tüneteket. Halláscsökkenés esetén a hallókészülék viselése gyakran jelentős javulást hoz.

A modern terápiák közé tartozik a hangterápia és a kognitív viselkedésterápia, amelyek segítenek az idegrendszer alkalmazkodásában. A stresszkezelés, az alvásminőség javítása és a koffein mérséklése szintén fontos részei a komplex kezelésnek.

