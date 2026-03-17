5 Szent Patrik-napi szokás, amit itthon is be kellene vezetni

Ácsi! Van rajtad valami zöld? Nincs? Akkor gyorsan keress valamit, mert ma van Szent Patrik-napja! Igen, az a nap, amikor még az is zöldbe borul, aki egyébként a fekete ruhatárára esküszik. De ha azt hitted, hogy ez az ünnep csak a zöld pólókról és a sörözésről szól, akkor kapaszkodj meg – az írek ennél jóval kreatívabbak. És most jön a kérdés: miért nincs nálunk is ekkora hype?
Zöldbe borul a világ: 5 vicces Szent Patrik-napi hagyomány, amit imádunk
- A Szent Patrik-nap nemcsak az írekről szól, hanem a közös bulizásról is.
- Vannak hagyományok, amik meglepően jól működnének Magyarországon is.
- Egy kis zöld ruha és sok nevetés: ennyi kell egy tökéletes naphoz.
Összegyűjtöttünk 5 szokást, amit mi már bevezettünk ezen a zöldnapos ünnepen, természetesen Ed Sheeran – a legírebb ír, aki akár a lélekpárod is lehet a csillagjegyed szerint – és a kedvenc hercegi párosunk, Katalin és Vilmos herceg jóváhagyásával. Kezdjünk is bele!
1. Minden legyen zöld – De tényleg minden
Nem csak a ruhák. Az italok, az ételek, sőt, néha még a folyók is zöldre váltanak (igen, ez tényleg létezik). Képzeld el, ahogy a Duna egy napra a lime színében pompázik – az Instagram leállna, az biztos.
Magyarországon sajnos a zöld étel- és italkínálat kimerül egy pisztáciás lattéban, de valljuk be: lenne benne potenciál.
2. Csípj meg valakit, ha nincs rajta zöld
Ez az egyik legviccesebb (és kicsit passzív-agresszív) hagyomány. Ha valaki nem visel zöldet, simán megcsípheted. Barátilag, persze. De amúgy máshogy is lehetne, hisz ma még a „koboldhancúr" sincs megtiltva.
Őszintén, ez nálunk is működne. Képzeld el az irodát reggel: mindenki idegesen keresi a zöld zoknit, csak hogy túlélje a napot.
3. Leprechaun-vadászat – Mert miért ne?
A legenda szerint a kis zöld manók, azaz a leprechaunok elrejtik az aranyukat. A gyerekek (és néhány lelkes felnőtt) pedig „vadászni” indulnak.
Nálunk ez simán lehetne húsvéti tojáskeresés 2.0 – csak több zölddel és kevesebb csokinyúllal.
4. Parádé minden mennyiségben
A Szent Patrik-nap egyik legnagyobb eseményei a felvonulások. Zene, tánc, jelmezek, zöld mindenhol.
Most képzeld el ezt Budapesten: egy minikarnevál márciusban. Nem hangzik rosszul, ugye? Egy kis tavaszi hangulat, mielőtt még mindenki teljesen belefáradna a télbe. Egyébként erre több itthon élő ír közösség is gondolt már. Idén több helyen is rendeznek Szent Patrik-napi fesztiválokat.
5. Indok nélküli ünneplés
Talán ez a legfontosabb. Az írek nem bonyolítják túl: egyszerűen örülnek, találkoznak, isznak egyet (vagy többet), méghozzá valami zöld sört – aminek egyébként több jótékony hatása is van – és élvezik az életet.
És itt jön a nagy tanulság: lehet, hogy nekünk is szükségünk lenne több ilyen napra. Nemcsak névnapokra és születésnapokra, hanem „csak úgy” ünneplésekre is.
