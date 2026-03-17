Jennifer Lopez 56 évese új életet kezdett: bomba formában tért vissza az énekesnő – Fotó

Horváth Angéla
2026.03.17.
Jennifer Lopez ismét bebizonyította, hogy több mint három évtizedes karrier után is képes uralni a reflektorfényt. Az 56 éves sztár legfrissebb Instagram-posztjában egy testhez simuló, nude miniruhában pózolt, amely tökéletesen kiemelte formás lábait.

Jennifer Lopez a szexi fotók mellé egy rövid, sejtelmes üzenetet írt: „Amikor a műsor véget ér, de a zene tovább szól…”

Jennifer Lopez kitűnő formában van, végre szabadnak érzi magát válása után
Jennifer Lopez új életet kezdett

A fotók egyértelműen arra utalnak, hogy Jennifer Lopez kitűnő formában van, és új életszakaszba lépett. Nemrég egy interjúban beszélt arról, hogy Ben Affleckkel való válása után most érzi magát igazán felszabadultnak. A Nightline című műsorban Juju Chang kérdésére úgy fogalmazott: „Most élem a legboldogabb korszakomat. Úgy érzem, életemben először szabad vagyok, és a saját lábamon állok.”

Lopez őszintén beszélt arról is, hogy korábban folyamatosan párkapcsolatban élt, és sokszor nem érezte, hogy ő irányítaná az életét. „Mindig volt valaki mellettem, és sok minden volt, amiről úgy éreztem, nincs ráhatásom” – mondta. Hozzátette, mostanra megtanult jobban bízni önmagában, és kevésbé szigorúan megítélni saját magát.

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata hosszú múltra tekint vissza: először 2002 és 2004 között alkottak egy párt, majd 2021-ben újra egymásra találtak, és egy évvel később összeházasodtak. Házasságuk azonban nem tartott sokáig, két év után különváltak. A válás után Jennifer Lopez tudatosan kezdett figyelni önmagára. Egy teljes évet vett ki, hogy feldolgozza az érzéseit, és a gyermekeire koncentráljon. Az énekesnőnek két, ma már 18 éves ikergyereke van, Max és Emme.

„Volt egy időszak, amikor úgy éreztem, mintha az életem felrobbant volna” – idézte fel. „Otthonmaradtam a gyerekeimmel, és rájöttem, hogy ez a legfontosabb.” Hozzátette: ekkor kezdett el komolyabban foglalkozni azzal, hogy megértse önmagát.

Mostanában nnyira kiegyensúlyozottnak érzi magát, hogy egyelőre nem gondol új kapcsolatra. „Nem, nem randizom. Nem akarok semmit tönkretenni” – válaszolta egyértelműen arra a kérdésre, hogy van-e valaki az életében.

