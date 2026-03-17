Márciusi mámoros mártogatós − A füstös padlizsánkrém receptje, ha bűntudat nélkül nasiznál

A tavasz beköszöntével sokan érezzük úgy, hogy ideje kicsit a figyelmünket a könnyedebb fogások felé fordítanunk. A friss zöldségek és a könnyű, gyorsan elkészíthető krémek ilyenkor különösen ínycsiklandónak tűnnek. Egy jó mártogatós, mint a padlizsánkrém ráadásul nemcsak vendégvárónak tökéletes, de akár egy gyors esti nasi vagy könnyű vacsora kiegészítője is lehet.

Ma este a chips helyett válassz inkább padlizsánkrém mártogatóst friss zöldségekkel.

Miért lesz a kedvenced a joghurtos padlizsánkrém receptje? Ez a mártogatós diétabarát és ízbomba is, és mindössze egyetlen kanál olaj kell hozzá.

Nem igényel semmiféle különleges alapanyagot, a végeredmény mégis hihetetlen lesz.

Sokoldalúan használható: mártogatósként, szendvicskrémként és húsok mellé is remek.

Bizony, hamarosan itt a nyár, de ne aggódj, még épp időben vagy, hogy formába hozd magad. Kezdj bele a személyiségedhez passzoló edzésbe, tedd vissza a zacskóba a chipset és emelj egy kicsit a zöldségadagodon. Tavasz van, ilyenkor egyébként is sokkal jobban kívánjuk a friss vitaminforrásokat, tehát nem lesz nehéz dolgod. Az esti filmezéshez csak dobj össze egy gyors és alakbarát mártogatóst, vágj fel hozzá egy kis répát, zellert vagy uborkát, és élvezd a bűntudatmentes nassolást.

Joghurtos mártogatós, avagy a padlizsánkrém

A klasszikus hummus vagy avokádókrém mellett egyre többen fedezik fel a sült zöldségekből készült krémeket. Miért is annyira jók? Gazdagabb ízük mellett, meglepően laktatóak is. Ezek közül pedig abszolút kiemelkedik a padlizsánkrém. Sütve enyhén füstös aromát kap, a belseje pedig szinte vajpuha lesz. A joghurtos padlizsánkrém kiváló fehérjeforrás, méghozzá alacsony kalória- és magas rosttartalommal.

Ez a padlizsánkrém-recept egyszerre krémes és laktató.

A füstös, sült padlizsánkrém receptje

Hozzávalók:

1 nagy padlizsán

2 ek görög joghurt

1 ek tahini

1 gerezd fokhagyma, reszelve

1-2 evőkanál citromlé

1 tk füstölt pirospaprika

1 ek olívaolaj

só, bors ízlés szerint

friss koriander

A padlizsánkrém készítése

Mosd meg, majd vágd félbe a padlizsánt, szurkáld meg villával több helyen, majd tedd 220 fokos sütőbe. Süsd körülbelül 30 percig, amíg a héja kissé feketés lesz, a belseje pedig krémesen puha. Hagyd kicsit hűlni, majd kanalazd ki a puha belsejét egy tálba, a héját dobd ki. Add hozzá a fokhagymát, a citromlevet, a tahinit, a füstölt paprikát, a görög joghurtot, valamint ízlés szerint sót és borsot. Botmixerrel dolgozd krémesre – maradhat kissé darabos, így rusztikusabb lesz az állaga. Tálaláskor locsold meg egy kevés olívaolajjal, és szórd meg friss korianderrel.