Márciusi mámoros mártogatós − A füstös padlizsánkrém receptje, ha bűntudat nélkül nasiznál

Ha valami könnyű, mégis ízekben gazdag harapnivalóra vágysz, nem kell rögtön lemondanod az élvezetes falatozásról. Hiszen egy jól elkészített mártogatós, esetünkben egy különleges padlizsánkrém, egyszerre lehet krémes, füstös és még alakbarát is.

A tavasz beköszöntével sokan érezzük úgy, hogy ideje kicsit a figyelmünket a könnyedebb fogások felé fordítanunk. A friss zöldségek és a könnyű, gyorsan elkészíthető krémek ilyenkor különösen ínycsiklandónak tűnnek. Egy jó mártogatós, mint a padlizsánkrém ráadásul nemcsak vendégvárónak tökéletes, de akár egy gyors esti nasi vagy könnyű vacsora kiegészítője is lehet.

Ma este a chips helyett válassz inkább padlizsánkrém mártogatóst friss zöldségekkel.
Forrás: 123.rf.com

Miért lesz a kedvenced a joghurtos padlizsánkrém receptje?

  • Ez a mártogatós diétabarát és ízbomba is, és mindössze egyetlen kanál olaj kell hozzá.
  • Nem igényel semmiféle különleges alapanyagot, a végeredmény mégis hihetetlen lesz.
  • Sokoldalúan használható: mártogatósként, szendvicskrémként és húsok mellé is remek.

Bizony, hamarosan itt a nyár, de ne aggódj, még épp időben vagy, hogy formába hozd magad. Kezdj bele a személyiségedhez passzoló edzésbe, tedd vissza a zacskóba a chipset és emelj egy kicsit a zöldségadagodon. Tavasz van, ilyenkor egyébként is sokkal jobban kívánjuk a friss vitaminforrásokat, tehát nem lesz nehéz dolgod. Az esti filmezéshez csak dobj össze egy gyors és alakbarát mártogatóst, vágj fel hozzá egy kis répát, zellert vagy uborkát, és élvezd a bűntudatmentes nassolást.

Joghurtos mártogatós, avagy a padlizsánkrém

A klasszikus hummus vagy avokádókrém mellett egyre többen fedezik fel a sült zöldségekből készült krémeket. Miért is annyira jók? Gazdagabb ízük mellett, meglepően laktatóak is. Ezek közül pedig abszolút kiemelkedik a padlizsánkrém. Sütve enyhén füstös aromát kap, a belseje pedig szinte vajpuha lesz. A joghurtos padlizsánkrém kiváló fehérjeforrás, méghozzá alacsony kalória- és magas rosttartalommal.

Ez a padlizsánkrém-recept egyszerre krémes és laktató.
Forrás: 123.rf.com

A füstös, sült padlizsánkrém receptje

Hozzávalók:

  • 1 nagy padlizsán
  • 2 ek görög joghurt
  • 1 ek tahini
  • 1 gerezd fokhagyma, reszelve
  • 1-2 evőkanál citromlé
  • 1 tk füstölt pirospaprika
  • 1 ek olívaolaj
  • só, bors ízlés szerint
  • friss koriander

A padlizsánkrém készítése

Mosd meg, majd vágd félbe a padlizsánt, szurkáld meg villával több helyen, majd tedd 220 fokos sütőbe. Süsd körülbelül 30 percig, amíg a héja kissé feketés lesz, a belseje pedig krémesen puha. Hagyd kicsit hűlni, majd kanalazd ki a puha belsejét egy tálba, a héját dobd ki. Add hozzá a fokhagymát, a citromlevet, a tahinit, a füstölt paprikát, a görög joghurtot, valamint ízlés szerint sót és borsot. Botmixerrel dolgozd krémesre – maradhat kissé darabos, így rusztikusabb lesz az állaga. Tálaláskor locsold meg egy kevés olívaolajjal, és szórd meg friss korianderrel.

A kész mártogatóst érdemes friss, ropogós zöldségekkel fogyasztani, de akár sült csirkemell mellé is remekül működik vagy pirítósra kenve is ínycsiklandó.

