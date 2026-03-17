Petőfi szerelme, aki egy 45 évvel fiatalabb férfi felesége lett: Prielle Kornélia botrányos élete

Kétségkívül Prielle Kornélia volt a magyar színjátszás történetének egyik legjelentősebb úttörője, aki olyan nevek előtt taposta ki az ösvényt, mint Blaha Lujza vagy Jászai Mari. Azonban nem csak a színpadon alakított színes karaktereket, a magánélete sem a tűz melletti kötögetésből és csipkeverésből állt. Karrierje csúcsán akkora díva volt, hogy még koronás főket is várakoztatott, azonban házasságai voltak az igazán botrányosak. Ismerd meg Prielle Kornélia életének botrányos oldalát.
Prielle Kornélia élete:
- 1826. június elsején született Máramarosszigeten.
- Prielle Kornélia először 1841-ben állt színpadra, karrierje hat évtizeden át tartott.
- Ő lett a Nemzeti Színház első örökös tagja.
- Majdnem feleségül ment Petőfi Sándorhoz.
- Élete utolsó hónapjaiban a nála 45 évvel fiatalabb Rozsnyai Kálmán felesége volt.
Egy díva születése: Prielle Kornélia a világot jelentő deszkákon
Tisztes körülmények közé született 1826. június elsején, pünkösdvasárnap az a Prielle Kornélia, aki tízesztendősen határozta el, hogy egyszer majd színésznő lesz. Alig tizenöt évesen már a színpadon találta magát Tóth István társulatában. Innen a családjával ismertségben álló Kilényi Dávid erdélyi társulatába vezetett az útja, ahol megismerkedett későbbi mentorával, Dérynével. 1844-től rövid pesti kitérő után, a forradalom és szabadságharc kitöréséig főleg vidéki színházakban szerepelt. (Ezekben az időkben ismerkedett meg Petőfivel.)
1857-től lett a Nemzeti Színház állandó tagja lett, ahol többek között a Bánk bán Melindájának szerepe hozta neki a legnagyobb sikert, de francia művekben is megcsillogtatta tehetségét. A kritika rajongott könnyed, mégis fegyelmezett alakításáért, az évek során pedig egyre nagyobb díva lett.
Amikor például Sisi császárné Magyarországra látogatott, mindenképp látni akarta Prielle Kornélia alakítását, amire a migrénnel küzdő színésznő kénytelen-kelletlen színpadra állt.
Pályafutásának ötven éves jubileumán aranykeresztet kapott a királyi pártól, majd egészen élete utolsó éveiig vállalt szerepeket. Magánélete viszont már közel sem volt ilyen példaértékű.
Négy frigy, három férfi és Petőfi: Prielle Kornélia férjei
Amikor Erdélyben és vidéken játszott karrierje korai éveiben, 1846-ban Kolozsvárott megismerkedett Petőfi Sándorral. A magyar költő rövid ismertség után feleségül akarta venni a színésznőt, ám pár nap ismeretség után végül mégis visszament Szendrey Júliához. Egy anekdota úgy tartja, hogy Petőfi Sándor Prielle Kornéliától kötendő frigyétől azért állt el, mert egy pap sem volt hajlandó összeadni az eltérő vallású párt.
1848-ban végül tehetséges pályatársa, Szerdahelyi Kálmán felesége lett, akivel viszont elmaradt a holtodiglan, mivel amikor az ifjú férj ’49-ben honvédnek állt, a színésznő felbontotta a rövid házasságot. Valószínűleg nem jött be neki a szingliség, mivel még abban az évben hozzáment Hidassy Elek földbirtokoshoz, akinek kedvéért pár évre a színház világát is otthagyta.
Ez a frigy annak ellenére sem tartott pár évnél tovább, hogy az egykori huszárkapitány közben színházigazgató lett. Válásuk után Prielle Kornélia visszatért a színpadra, 1870-ben pedig számos közös siker után újfent feleségül ment korábbi férjéhez, Szerdahelyi Kálmánhoz, ami a férfi két évvel későbbi haláláig kitartott. Legnagyobb botrányát kétségkívül negyedik házasságával aratta.
Ugyanis 79 évesen, igencsak leromlott egészségi állapotban kimondta a boldogító igent az akkor 34. életévét taposó Rozsnyay Kálmánnak.
A többek között Oscar Wilde-dal is jó barátságot ápoló író 1893-ban ismerte meg a művésznőt, akinek eleinte csak az iratait rendezgette. Azonban a hosszas munkakapcsolat, a színésznő elmagányosodása, valamint az író egyik hőstette, amikor megmentette a zsarolóktól munkaadóját, arra késztette, hogy Prielle Kornélia élete végén hozzámenjen a 45 évvel fiatalabb férfihoz.
A házasság akkora hullámokat vert, hogy Budapest kis híján beleroppant. A színésznőt családja megpróbálta gyámság alá helyezni, elmebetegnek nyilváníttatni, ám legnagyobb bánatukra a teszteken bebizonyította épelméjűségét. A botrány minden részletét közölte a sajtó, akiket Prielle Kornélia rokonsága is felkeresett, aranyásónak beállítva Rozsnyait. A házasság 1905 Szenteste köttetett meg, ám a színésznő halálával, két hónap múlva, 1906. február 25-én véget ért.
Prielle Kornélia, a magyar díva
Ez a legendás színésznő nem csupán a színjátszás, de a történelem, valamint az irodalom történetébe is beleírta magát. Csapongó magánélete elől a színpadon lelt menedéket, ahol kibontakoztathatta valódi énjét, miközben az őt csodáló közönséghez hasonlóan páholyból nézte végig a történelem nagy eseményeit.
