Petőfi szerelme, aki egy 45 évvel fiatalabb férfi felesége lett: Prielle Kornélia botrányos élete

Kétségkívül Prielle Kornélia volt a magyar színjátszás történetének egyik legjelentősebb úttörője, aki olyan nevek előtt taposta ki az ösvényt, mint Blaha Lujza vagy Jászai Mari. Azonban nem csak a színpadon alakított színes karaktereket, a magánélete sem a tűz melletti kötögetésből és csipkeverésből állt. Karrierje csúcsán akkora díva volt, hogy még koronás főket is várakoztatott, azonban házasságai voltak az igazán botrányosak. Ismerd meg Prielle Kornélia életének botrányos oldalát.

Prielle Kornélia majdnem Petőfi felesége lett.

Prielle Kornélia élete: 1826. június elsején született Máramarosszigeten.

Prielle Kornélia először 1841-ben állt színpadra, karrierje hat évtizeden át tartott.

Ő lett a Nemzeti Színház első örökös tagja.

Élete utolsó hónapjaiban a nála 45 évvel fiatalabb Rozsnyai Kálmán felesége volt.

Egy díva születése: Prielle Kornélia a világot jelentő deszkákon

Tisztes körülmények közé született 1826. június elsején, pünkösdvasárnap az a Prielle Kornélia, aki tízesztendősen határozta el, hogy egyszer majd színésznő lesz. Alig tizenöt évesen már a színpadon találta magát Tóth István társulatában. Innen a családjával ismertségben álló Kilényi Dávid erdélyi társulatába vezetett az útja, ahol megismerkedett későbbi mentorával, Dérynével. 1844-től rövid pesti kitérő után, a forradalom és szabadságharc kitöréséig főleg vidéki színházakban szerepelt. (Ezekben az időkben ismerkedett meg Petőfivel.)

1857-től lett a Nemzeti Színház állandó tagja lett, ahol többek között a Bánk bán Melindájának szerepe hozta neki a legnagyobb sikert, de francia művekben is megcsillogtatta tehetségét. A kritika rajongott könnyed, mégis fegyelmezett alakításáért, az évek során pedig egyre nagyobb díva lett.

Amikor például Sisi császárné Magyarországra látogatott, mindenképp látni akarta Prielle Kornélia alakítását, amire a migrénnel küzdő színésznő kénytelen-kelletlen színpadra állt.

Pályafutásának ötven éves jubileumán aranykeresztet kapott a királyi pártól, majd egészen élete utolsó éveiig vállalt szerepeket. Magánélete viszont már közel sem volt ilyen példaértékű.