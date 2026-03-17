Csak a sztoriért kellesz? Tarol a love-loreing, a történetvadászok randitrendje

Rengetegen úgy indulnak randizni, mintha kiképzésre mennének, pedig a görcsös bizonyítási vágy pont a lényeget – az egymásra hangolódást – gáncsolja el. Detektívként kutatják a hibákat, vörös zászlókat vizionálnak minden mondat mögé, de amint átmennek a partnerek a szűrőjükön, már fejben az esküvői menüt tervezik. Ez a randitrend végre gátat szab ennek a mentális hullámvasútnak, és megmutatja, hogyan lehet ezt másképpen csinálni.

Ez a randitrend elősegíti a pillanatok megélését.

Love-loreing randitrend: miért érdemes neked is sztorivadásznak állnod? A love-loreing lényege, hogy elvárások nélkül, a jelen öröméért randizz, ne a jövő kényszeres tervezéséért.

Ez a szemlélet felszabadít a nyomás alól, és természetesebbé teszi az ismerkedést.

Nem az „igazit” hajszolod, hanem élményeket és tapasztalatokat gyűjtesz.

Segít valódi, minőségi kapcsolódásokat kialakítani görcsösség nélkül.

Minden randi lehetőség arra, hogy többet megtudj önmagadról és az igényeidről.

A love-loreing randitrend követői nem akarják a másik felet nyomasztani az elvárásaikkal és a jövőbeli terveikkel már az ismerkedés fázisában, de pont ettől válnak annyira vonzóvá. Mert valljuk be, nincs szexibb annál, mint amikor valaki nem a megmentőt keresi a másikban, aki megóvja őket a macskás nénivé válástól, hanem egy partnert a jelen élvezetéhez. Ez a szemléletmód segít abban, hogy ne egy interjúként, hanem egy izgalmas társasjátékként éld meg a találkozót.

Mi az a love-loreing?

A love-loreing egy olyan randitrend, ami megfordítja azt, ahogyan az emberek általában párt szoktak keresni. Valószínűleg neked is van olyan ismerősöd, aki mindig gondtalanul jár randizni és a hétvégi iszogatásokkor imád arról mesélni, hogy épp kivel találkozott. Az ilyen emberek ahelyett, hogy megszállottan vadásznának az igazira (tudományosan be van bizonyítva, hogy nem létezik olyan), csak simán hagyják, hogy a kapcsolatok erőfeszítések nélkül, a lehető legorganikusabban alakuljanak ki. Mivel nem a hibákat keresik a másikban, ezért olyan emberekkel is elmennek randizni, akikkel egyébként nem tennék, mert az elsődleges céljuk az, hogy tapasztalatot szerezzenek és érdekes kalandokkal legyenek gazdagabbak.