Csak a sztoriért kellesz? Tarol a love-loreing, a történetvadászok randitrendje

Rengetegen úgy indulnak randizni, mintha kiképzésre mennének, pedig a görcsös bizonyítási vágy pont a lényeget – az egymásra hangolódást – gáncsolja el. Detektívként kutatják a hibákat, vörös zászlókat vizionálnak minden mondat mögé, de amint átmennek a partnerek a szűrőjükön, már fejben az esküvői menüt tervezik. Ez a randitrend végre gátat szab ennek a mentális hullámvasútnak, és megmutatja, hogyan lehet ezt másképpen csinálni.
Love-loreing randitrend: miért érdemes neked is sztorivadásznak állnod?
- A love-loreing lényege, hogy elvárások nélkül, a jelen öröméért randizz, ne a jövő kényszeres tervezéséért.
- Ez a szemlélet felszabadít a nyomás alól, és természetesebbé teszi az ismerkedést.
- Nem az „igazit” hajszolod, hanem élményeket és tapasztalatokat gyűjtesz.
- Segít valódi, minőségi kapcsolódásokat kialakítani görcsösség nélkül.
- Minden randi lehetőség arra, hogy többet megtudj önmagadról és az igényeidről.
A love-loreing randitrend követői nem akarják a másik felet nyomasztani az elvárásaikkal és a jövőbeli terveikkel már az ismerkedés fázisában, de pont ettől válnak annyira vonzóvá. Mert valljuk be, nincs szexibb annál, mint amikor valaki nem a megmentőt keresi a másikban, aki megóvja őket a macskás nénivé válástól, hanem egy partnert a jelen élvezetéhez. Ez a szemléletmód segít abban, hogy ne egy interjúként, hanem egy izgalmas társasjátékként éld meg a találkozót.
Mi az a love-loreing?
A love-loreing egy olyan randitrend, ami megfordítja azt, ahogyan az emberek általában párt szoktak keresni. Valószínűleg neked is van olyan ismerősöd, aki mindig gondtalanul jár randizni és a hétvégi iszogatásokkor imád arról mesélni, hogy épp kivel találkozott. Az ilyen emberek ahelyett, hogy megszállottan vadásznának az igazira (tudományosan be van bizonyítva, hogy nem létezik olyan), csak simán hagyják, hogy a kapcsolatok erőfeszítések nélkül, a lehető legorganikusabban alakuljanak ki. Mivel nem a hibákat keresik a másikban, ezért olyan emberekkel is elmennek randizni, akikkel egyébként nem tennék, mert az elsődleges céljuk az, hogy tapasztalatot szerezzenek és érdekes kalandokkal legyenek gazdagabbak.
A love-loreing randizás előnyei
Meghoztuk a kedved a randitrend kipróbálásához? Íme az 5 legnagyobb előnye:
1. Felszabadít az elvárások alól
A love-loreing követőitől távol áll, hogy a másik felet nyomasszák a magas elvárásaikkal és nem félnek önmagukat adni, mert úgy gondolják, csak így lehet megtalálni az igaz szerelmet. Ez a hozzáállás megszünteti azt a kényszert, hogy egy randinak olyannak kell lennie, mint a romantikus vígjátékokban. Ha te is így állsz hozzá a párkereséshez, akkor olyan embereket is megismerhetsz, akik korábban a magas elvárásaid miatt korábban szóba sem jöhettek. Ki tudja, talán arra is ráébreszthet egy ilyen randi, hogy mit is keresel igazából egy férfiban. Ha nem is lesz a gyermekeid apja, de legalább lesz egy sztorid, amit kibeszélhettek a barátnőiddel.
2. Segít minőségi kapcsolatokat építeni
Sokan azért kezdenek el randizni, mert félnek az egyedülléttől és görcsösen kezdenek kapaszkodni bárkibe, aki egy kicsit is kedvelhetőnek tűnik, pedig a minőségi kapcsolódás a boldog párkapcsolat titka. A love-loreing alapelvei segítenek jelentőségteljesebben kapcsolódni másokkal és élvezni a párkapcsolat felé vezető utat, és közben egy olyan biztonságos teret teremteni, amelyben egyik fél sem sérül érzelmileg.
3. Több leszel tőle
Ha igent mondasz olyan lehetőségekre is, amiket egyébként elutasítanál, lehetőséget teremtesz magadnak a fejlődésre. Minél több emberrel találkozol, annál többet tanulsz majd saját magadról és az igényeidről.
4. Felhőtlen szórakozás
Minden vitán felül a love-loreing a legszórakoztatóbb módja a randizásnak, hiszen az egész lényege, hogy két ember teljesen önmagát tudja adni anélkül, hogy azon kattognának, hogy mi lesz, ha nem lesz ebből semmi. A lényeg, hogy jelen tudjatok lenni a pillanatban és tudjátok élvezni egymás társaságát.
5. Szórakoztató történetek
A love-loreing lényege a történetgyűjtés és a történetmesélés. Olyan sztorikat gyűjthetsz, amit még az unokáidnak is a röhögéstől fulladozva fogsz elmesélni. Sosem tudhatod, hogy mi fog történni egy ilyen randin, mit fog bénázni a pasi és milyen kalandok várnak rád. Még ha rosszul is sikerül néhány találkozás, akkor is lesz pár szórakoztató történeted.
Ha készen állsz kilépni a komfortzónádból, vágj bele most! Ki tudja? Talán épp így adsz esélyt egy karmikus találkozásnak.
