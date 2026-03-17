Ilyen szettekben buliztak a sztárok a 2026-os Oscar-after partyn: dekoltázsokból és mellényúlásokból nem volt hiány

Az Oscar-gála után kezdődik a divat igazi játszótere: az after party, ahol a sztárok merészebben és látványosabban öltöznek, mint a formális eseményen. A 2026-os Oscar-after party idén is bővelkedett emlékezetes és megosztó megjelenésekben – volt, aki ragyogott, és volt, aki meglepően visszafogottra vagy értelmezhetetlenre vette a figurát.
- Visszafogott dekoltázsok és drámai hátkivágások uralták az estét.
- Nem minden nagy név hozta a tőle megszokott wow-hatást.
- A páros megjelenések között akadt egy egyértelmű kedvenc, akik mindent vittek.
Teyana Taylor hófehér Chanelben a 2026-os Oscar-after partyn
Az egyik legsikeresebb megjelenés kétségkívül Teyana Tayloré volt, aki a díjkiosztó utáni Oscar-after partyn egy fehér Chanel ruhát viselt: mély V-kivágás, enyhén húzott mellrész, letisztult vonalvezetés; a háta viszont drámai és szexi: teljesen nyitott, aranyszállal díszített pántokkal és csillaghímzéssel. A visszafogott front és a színésznő izmos vállait csupaszon hagyó hát kontrasztja egyáltalán nem közönséges – pont tökéletes egy elegáns ereszd el a hajam bulira.
Anya Taylor-Joy egy „semmi különös" ruhába öltözött
Ezzel szemben Anya Taylor-Joy Dior ruhája túl egyszerűnek hatott, ahhoz képest, amit tőle megszoktunk a nagyszabású eseményeken: fekete, ujjatlan rövidnadrágos overál, áttetsző harisnyával. A nyakkivágás egy enyhe próbálkozás csupán, hogy az összkép elég erőteljes legyen és valóban jól mutasson a feltűnő Tiffany & Co. nyaklánchoz és a masnis kalaphoz. Egy Oscar after partyra ennél egy kicsit többet vártunk.
Michael B. Jordan ügyesen dobta fel klasszikusan elegáns outfitjét
A férfiak közül a Bűnösök legjobb férfiszereplőjének járó díját elnyert Michael B. Jordan barna, dupla gombsoros öltönye kifejezetten menőre sikerült, amelyet az egyedi kitűzők és a napszemüveg tettek egyedivé.
Priyanka Chopra Stella McCartney-ban tündökölt (volna)
Elegáns, testhezálló aranyszínű Stella McCartney ruhát viselt, amelynek az alján lévő vastag barna műszőrme sajnos teljesen megtörte az összhatást. Itt a bizonyíték, hogy a könnyed anyag és a nehézkes téli szőrme nem fér meg jól egymással.
Kendall Jenner vonzóan elegáns szettje
Kendall kiemelten figyelt a megjelenésére: világoskék, testhez simuló, csillogó Chanelben jelent meg; a spagettipántok, a dekoltázs és a kristályok elegánssá, látványossá és arányossá tették a szettjét.
Heidi Klum végre olyan szettet öltött, amelyben mozogni is tud
Kár, hogy a sárga Chrome Hearts ruha kevésbé működött. A mély dekoltázs, a combig felvágott szoknya túl sok volt együtt.
Simone Ashley ezüst Tamara Ralph outfitje
Kifejezetten megnyerő volt az aszimmetrikus, ékköves nyakrésszel.
Kim Kardashian túl visszafogottan jelent meg önmagához képest
Arany Gucci ruhája túl egyszerűnek hatott az ő too much és szexi stílusához. Gyakorlatilag semmi wow-faktor nem volt benne, viszont a híresség alig tudott járni a szűk ruhában és a hozzá választott cipőben.
Sofia Vergara esküvőre érkezett
A színésznő fehér Zuhair Murad ruhája túl menyasszonyosra sikeredett. Kristályok, kivágás, uszály. Miért nem szólt neki senki, hogy ez nem az a nap?!
Odessa A'zion az after partyra is remekül eltalálta a stílust
Harris Reed szettje leopárdmintával és a színes rétegekkel telitalálat volt, akárcsak az Oscar-gálás ruhakölteménye.
Kylie Jenner ruháját nem fejezte be a tervező?
Alexander McQueen ruhája finoman szólva is félkész hatást keltett: a furcsa kivágás csípőtájékon gyakorlatilag megtöri az összhatást.
A legjobban öltözött párok a 2026-os Oscar-after partyn
Közülük egyértelműen Robert Pattinson és Suki Waterhouse emelkedett ki. Waterhouse Tamara Ralph kétrészes szettje pávatollszerű felsőrésszel, magas derekú szoknyával és áttetsző köpennyel kifinomult, after partyhoz méltó, egyszerre elegáns és dögös volt. Jár a taps!
