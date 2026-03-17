Ilyen szettekben buliztak a sztárok a 2026-os Oscar-after partyn: dekoltázsokból és mellényúlásokból nem volt hiány

Az Oscar-gála után kezdődik a divat igazi játszótere: az after party, ahol a sztárok merészebben és látványosabban öltöznek, mint a formális eseményen. A 2026-os Oscar-after party idén is bővelkedett emlékezetes és megosztó megjelenésekben – volt, aki ragyogott, és volt, aki meglepően visszafogottra vagy értelmezhetetlenre vette a figurát.

(balról) Ted Sarandos, Keri Russell, Oscar Isaac a 2026-os Oscar-after partyn.

2026-os Oscar-after party Visszafogott dekoltázsok és drámai hátkivágások uralták az estét.

Nem minden nagy név hozta a tőle megszokott wow-hatást.

A páros megjelenések között akadt egy egyértelmű kedvenc, akik mindent vittek.

Teyana Taylor hófehér Chanelben a 2026-os Oscar-after partyn

Az egyik legsikeresebb megjelenés kétségkívül Teyana Tayloré volt, aki a díjkiosztó utáni Oscar-after partyn egy fehér Chanel ruhát viselt: mély V-kivágás, enyhén húzott mellrész, letisztult vonalvezetés; a háta viszont drámai és szexi: teljesen nyitott, aranyszállal díszített pántokkal és csillaghímzéssel. A visszafogott front és a színésznő izmos vállait csupaszon hagyó hát kontrasztja egyáltalán nem közönséges – pont tökéletes egy elegáns ereszd el a hajam bulira.

Teyana Taylor legjobb választása a 2026-os Oscar-after partyra.

Anya Taylor-Joy egy „semmi különös" ruhába öltözött

Ezzel szemben Anya Taylor-Joy Dior ruhája túl egyszerűnek hatott, ahhoz képest, amit tőle megszoktunk a nagyszabású eseményeken: fekete, ujjatlan rövidnadrágos overál, áttetsző harisnyával. A nyakkivágás egy enyhe próbálkozás csupán, hogy az összkép elég erőteljes legyen és valóban jól mutasson a feltűnő Tiffany & Co. nyaklánchoz és a masnis kalaphoz. Egy Oscar after partyra ennél egy kicsit többet vártunk.

Nos a szett és a masniszerű kalap nem éppen Anna Taylor-Joy legelőnyösebb oldalát mutatják.

Michael B. Jordan ügyesen dobta fel klasszikusan elegáns outfitjét

A férfiak közül a Bűnösök legjobb férfiszereplőjének járó díját elnyert Michael B. Jordan barna, dupla gombsoros öltönye kifejezetten menőre sikerült, amelyet az egyedi kitűzők és a napszemüveg tettek egyedivé.

Michael B. Jordan elegáns öltönye brossokkal felturbózva.

Priyanka Chopra Stella McCartney-ban tündökölt (volna)

Elegáns, testhezálló aranyszínű Stella McCartney ruhát viselt, amelynek az alján lévő vastag barna műszőrme sajnos teljesen megtörte az összhatást. Itt a bizonyíték, hogy a könnyed anyag és a nehézkes téli szőrme nem fér meg jól egymással.