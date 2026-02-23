Hogyan változik meg a mindennapi komfortérzet fogbeültetés után?

De hogyan változik meg valójában a mindennapi élet egy sikeres implantáció után?

1. Stabil rágás, felszabadult étkezés

Egy foghiány gyakran ösztönös alkalmazkodáshoz vezet: az érintett oldalon nem rágunk, bizonyos ételeket kerülünk, óvatosabban eszünk. Az implantátum beültetése után a rágófunkció helyreáll, mivel a fogpótlás közvetlenül az állcsontba rögzül, hasonlóan a természetes fog gyökeréhez.

Ez azt jelenti, hogy:

nem mozdul el,

nem terheli túl a szomszédos fogakat,

stabil, teljes értékű megoldást biztosít.

A páciensek gyakran számolnak be arról, hogy újra gond nélkül fogyasztanak keményebb ételeket is.

2. Természetes beszéd és magabiztos mosoly

Egy hiányzó fog befolyásolhatja a hangképzést és a beszéd tisztaságát is. Az implantátumra készülő korona formájában és színében a saját fogakhoz igazodik, így esztétikailag és funkcionálisan is harmonikusan illeszkedik.

Megfelelő tervezéssel az implantátummal pótolt fog kívülállók számára megkülönböztethetetlen a természetes fogaktól. Ez jelentős önbizalom-növekedést eredményezhet társas és munkahelyi helyzetekben is.

3. Rövid beavatkozás, kisebb terhelés

Sokan a műtéti rész miatt halogatják a döntést. A modern szájsebészeti protokollok azonban jelentősen lerövidítették a beavatkozás idejét.

Az Artdent Fogászat és Szájsebészetben alkalmazott eljárás egyik különlegessége, hogy egy implantátum behelyezése átlagosan mindössze 5 percet vesz igénybe. Ez a rövid műtéti idő nem kapkodást jelent, hanem precíz előkészítést és kíméletes technikát.

A rövidebb beavatkozás:

kisebb szöveti traumával jár,

mérsékeltebb duzzanatot eredményezhet,

gyorsabb regenerációt tesz lehetővé.

A páciensek jelentős része már másnap visszatérhet a mindennapi tevékenységeihez.

4. Hosszú távú biztonságérzet

A komfortérzet nemcsak fizikai, hanem mentális tényező is. Sokan attól tartanak, hogy az implantátum „kilazul” vagy kiesik. A megfelelően megtervezett és kivitelezett implantáció azonban évtizedekig stabil megoldást nyújthat.

Az Artdent Fogászat és Szájsebészet egyedülálló biológiai garanciát vállal az implantációra. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a gyógyulási időszak alatt az implantátum nem csontosodik megfelelően vagy kiesik, az új implantátumot és annak ismételt behelyezését térítésmentesen biztosítják.