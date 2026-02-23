Katalin hercegné dívaként, Kate Hudson istennőként: a BAFTA 2026 vörös szőnyegének legszebb ruhái

A BAFTA-díjátadó vörös szőnyegén idén is a legnagyobb világsztárok és a brit királyi család krémje vonult fel. Ez a gála nemcsak a filmművészet ünnepe, hanem az extravagáns divaté is! Ráadásul három év után Katalin hercegné ismét csatlakozott az est kiemelt vendégeihez, és megjelenésével természetesen ő lett az esemény fénypontja. Mutatjuk a BAFTA 2026-os rendezvényének 5 legszebb estélyi ruháját!

BAFTA 2026: Íme a legszebb világsztárok.

Forrás: Getty Image

BAFTA 2026: tündérmesébe illő ruhák egyenesen a vörös szőnyegről Február 22-én Londonban került megrendezésre a 79. BAFTA-gála.

A hatalmas filmcsillagok mellett Katalin hercegné és Vilmos herceg is megjelent az eseményen.

Nézd meg, melyik divatházak tervezték az est legjobb ruháit!

A BAFTA ismét az év egyik legjobban várt filmes eseménye, ahol a vörös szőnyeg legalább akkora figyelmet kap, mint maguk a díjak. A gálán hagyományosan a black tie dresscode van érvényben, így a férfiak általában klasszikus szmokingokban, a nők pedig estélyi ruhákban tündökölnek. A balck tie azonban nem egy tervezői korlát, hanem kreatív divatirányzat is, amelyben ugyanúgy kiteljesedhetnek a sztárok – nem volt ez másként idén sem.

Katalin hercegné

Három év kihagyás után Katalin végre visszatért a BAFTA vörös szőnyegére. És természetesen most sem csalódtunk a királyi család legstílusosabb tagjában! Katalin egy gyönyörű szürke-rózsaszín Gucci nagyestélyiben jelent meg, amelyet az évek során egyébként már többször is viselt. A kreációhoz hosszú, hangsúlyos, gyémánt fülbevalókat választott a királyi ékszer kollekcióból. Bár nem Vilmoson volt így a hangsúly, de külön plusz pont jár érte, hogy színben és anyagában Katalin ruhájához passzoló zakót viselt.

Katalin hercegné és Vilmos herceg a 2026-os BAFTA-gálán.

Forrás: Getty Images Europe

Odessa A’zion

A nemrégiben berobbant fiatal színésznő saját stílusához híven ismét fekete csipkében jelent meg. Érdekesség, hogy Odessa A’zionnak nincs személyi stylistja, így minden ikonikus vörös szőnyeges megjelenés az ő érdeme. A 2026-os BAFTA-gálára is például egy csipke Dior ruhát viselt, amely tökéletesen passzolt vadóc frizurájához.

A 2026-os BAFTA-gála legegyedibb megjelenése.

Forrás: Getty Image

Kate Hudson

A színésznő vörös, nyitott hátú ruhája hatalmas sikert aratott. A szín tökéletesen passzolt szőke hajához és ragyogó bőréhez. Az egyedi tervezésű Prada estélyihez gyémánt nyakláncot és fülbevalót párosítottak, amelyek mégjobban kiemelték a ruha különleges szabását.