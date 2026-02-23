Katalin hercegné dívaként, Kate Hudson istennőként: a BAFTA 2026 vörös szőnyegének legszebb ruhái

A BAFTA-díjátadó vörös szőnyegén idén is a legnagyobb világsztárok és a brit királyi család krémje vonult fel. Ez a gála nemcsak a filmművészet ünnepe, hanem az extravagáns divaté is! Ráadásul három év után Katalin hercegné ismét csatlakozott az est kiemelt vendégeihez, és megjelenésével természetesen ő lett az esemény fénypontja. Mutatjuk a BAFTA 2026-os rendezvényének 5 legszebb estélyi ruháját!
BAFTA 2026: tündérmesébe illő ruhák egyenesen a vörös szőnyegről
- Február 22-én Londonban került megrendezésre a 79. BAFTA-gála.
- A hatalmas filmcsillagok mellett Katalin hercegné és Vilmos herceg is megjelent az eseményen.
- Nézd meg, melyik divatházak tervezték az est legjobb ruháit!
A BAFTA ismét az év egyik legjobban várt filmes eseménye, ahol a vörös szőnyeg legalább akkora figyelmet kap, mint maguk a díjak. A gálán hagyományosan a black tie dresscode van érvényben, így a férfiak általában klasszikus szmokingokban, a nők pedig estélyi ruhákban tündökölnek. A balck tie azonban nem egy tervezői korlát, hanem kreatív divatirányzat is, amelyben ugyanúgy kiteljesedhetnek a sztárok – nem volt ez másként idén sem.
Katalin hercegné
Három év kihagyás után Katalin végre visszatért a BAFTA vörös szőnyegére. És természetesen most sem csalódtunk a királyi család legstílusosabb tagjában! Katalin egy gyönyörű szürke-rózsaszín Gucci nagyestélyiben jelent meg, amelyet az évek során egyébként már többször is viselt. A kreációhoz hosszú, hangsúlyos, gyémánt fülbevalókat választott a királyi ékszer kollekcióból. Bár nem Vilmoson volt így a hangsúly, de külön plusz pont jár érte, hogy színben és anyagában Katalin ruhájához passzoló zakót viselt.
Odessa A’zion
A nemrégiben berobbant fiatal színésznő saját stílusához híven ismét fekete csipkében jelent meg. Érdekesség, hogy Odessa A’zionnak nincs személyi stylistja, így minden ikonikus vörös szőnyeges megjelenés az ő érdeme. A 2026-os BAFTA-gálára is például egy csipke Dior ruhát viselt, amely tökéletesen passzolt vadóc frizurájához.
Kate Hudson
A színésznő vörös, nyitott hátú ruhája hatalmas sikert aratott. A szín tökéletesen passzolt szőke hajához és ragyogó bőréhez. Az egyedi tervezésű Prada estélyihez gyémánt nyakláncot és fülbevalót párosítottak, amelyek mégjobban kiemelték a ruha különleges szabását.
Sadie Sink
A Stranger Thing sztárja új arcát mutatta meg a vörös szőnyegen. A mindig sportos színésznő ezúttal egy extra nőies, pasztell zöld Prada ruhát viselt, aminek a háta és az oldala teljesen nyitott volt. Az elegáns kreációhoz egyszerű ékszereket és magassarkút választottak. Bájos megjelenésével egyszerűen ellopta a show-t!
Chloé Zhao
A Oscar- és Golden Globe-díjas filmrendező arany istennőként lépett a vörös szőnyegre. Fűzős ruháját Gabriela Hearst tervezte a 2026-os tavaszi/nyári kollekciójába: ez a metál csillogás egyértelműen az év egyik nagy trendjét vetíti előre.
Nézegetnél még mesés vörös szőnyeges lookokat? Íme: