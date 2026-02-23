Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Katalin hercegné dívaként, Kate Hudson istennőként: a BAFTA 2026 vörös szőnyegének legszebb ruhái

Getty Image - Scott Garfitt
világsztárok BAFTA 2026 vörös szőnyeg
Elképesztő luxus és extravagancia a vörös szőnyegen! Mutatjuk a BAFTA 2026-os gálájának legszebb ruháit és világsztárjait. Nézd meg, mit viselt Katalin hercegné és Kate Hudson a különleges eseményre!

A BAFTA-díjátadó vörös szőnyegén idén is a legnagyobb világsztárok és a brit királyi család krémje vonult fel. Ez a gála nemcsak a filmművészet ünnepe, hanem az extravagáns divaté is! Ráadásul három év után Katalin hercegné ismét csatlakozott az est kiemelt vendégeihez, és megjelenésével természetesen ő lett az esemény fénypontja. Mutatjuk a BAFTA 2026-os rendezvényének 5 legszebb estélyi ruháját! 

BAFTA 2026
BAFTA 2026: Íme a legszebb világsztárok.
Forrás:  Getty Image

BAFTA 2026: tündérmesébe illő ruhák egyenesen a vörös szőnyegről 

A BAFTA ismét az év egyik legjobban várt filmes eseménye, ahol a vörös szőnyeg legalább akkora figyelmet kap, mint maguk a díjak. A gálán hagyományosan a black tie dresscode van érvényben, így a férfiak általában klasszikus szmokingokban, a nők pedig estélyi ruhákban tündökölnek. A balck tie azonban nem egy tervezői korlát, hanem kreatív divatirányzat is, amelyben ugyanúgy kiteljesedhetnek a sztárok – nem volt ez másként idén sem. 

Katalin hercegné 

Három év kihagyás után Katalin végre visszatért a BAFTA vörös szőnyegére. És természetesen most sem csalódtunk a királyi család legstílusosabb tagjában! Katalin egy gyönyörű szürke-rózsaszín Gucci nagyestélyiben jelent meg, amelyet az évek során egyébként már többször is viselt. A kreációhoz hosszú, hangsúlyos, gyémánt fülbevalókat választott a királyi ékszer kollekcióból. Bár nem Vilmoson volt így a hangsúly, de külön plusz pont jár érte, hogy színben és anyagában Katalin ruhájához passzoló zakót viselt.

Katalin hercegné BAFTA
Katalin hercegné és Vilmos herceg a 2026-os BAFTA-gálán.
Forrás: Getty Images Europe

Odessa A’zion 

A nemrégiben berobbant fiatal színésznő saját stílusához híven ismét fekete csipkében jelent meg. Érdekesség, hogy Odessa A’zionnak nincs személyi stylistja, így minden ikonikus vörös szőnyeges megjelenés az ő érdeme. A 2026-os BAFTA-gálára is például egy csipke Dior ruhát viselt, amely tökéletesen passzolt vadóc frizurájához.  

BAFTA 2026
A 2026-os BAFTA-gála legegyedibb megjelenése.
Forrás:  Getty Image

Kate Hudson 

A színésznő vörös, nyitott hátú ruhája hatalmas sikert aratott. A szín tökéletesen passzolt szőke hajához és ragyogó bőréhez. Az egyedi tervezésű Prada estélyihez gyémánt nyakláncot és fülbevalót párosítottak, amelyek mégjobban kiemelték a ruha különleges szabását.  

Kate Hudson BAFTA
Kate Hudson a BAFTA 2026-os gáláján.
Forrás:  Getty Image

Sadie Sink 

A Stranger Thing sztárja új arcát mutatta meg a vörös szőnyegen. A mindig sportos színésznő ezúttal egy extra nőies, pasztell zöld Prada ruhát viselt, aminek a háta és az oldala teljesen nyitott volt. Az elegáns kreációhoz egyszerű ékszereket és magassarkút választottak. Bájos megjelenésével egyszerűen ellopta a show-t!

Sadie Sink BAFTA
BAFTA 2026: Sadei Sink Prada ruhában érkezett a díjátadóra.
Forrás:  Getty Image

Chloé Zhao 

A Oscar- és Golden Globe-díjas filmrendező arany istennőként lépett a vörös szőnyegre. Fűzős ruháját Gabriela Hearst tervezte a 2026-os tavaszi/nyári kollekciójába: ez a metál csillogás egyértelműen az év egyik nagy trendjét vetíti előre.  

Chloé Zhao BAFTA
BAFTA 2026: Chloé Zhao vörös szőnyeges megjelenése.
Forrás:  Getty Image

Nézegetnél még mesés vörös szőnyeges lookokat? Íme:

Istennők a vörös szőnyegen: A BAFTA-gála eddigi legszebb divatpillanatai

Katalin hercegné istennőként, Margot Robbie Barbie babaként, Lady Gaga pedig szokásos gót királynőként írt történelmet a vörös szőnyegen.

Margot Robbie 100 karátos nyaklánccal kápráztatta el rajongóit az Üvöltő szelek turnéján

Most mindenki ezekről a vörös szőnyeges eseményekről beszél. Margot Robbie igazi gótikus dívává alakult át, és ezt neked is látnod kell!

Meztelenség a vörös szőnyegen: a Grammy-gála eddigi legnagyobb villantásai

Közeleg a Grammy-gála 2026-os díjátadója. Amíg az új divatbakikra, botrányokra és győztesekre várunk, összegyűjtöttük a Grammy történelmének legnagyobb villantásait.

 

