Valóban léteznek toxikus anyai barátságok? – Ashley Tisdale története rávilágít egy tabutémára

Bár kívülről minden idillinek tűnt – a híres anyukák közös programjai és kiruccanásai, mosolygós, egymást ölelő csoportfotók –, a színfalak mögött ennek épp az ellenkezője zajlott: rivalizálás, feszültségek és egymás háta mögötti kritizálás mérgezte a kapcsolatokat. Mindez úgy, hogy kifelé továbbra is a tökéletes baráti kör képét mutatták. Sokunkat elgondolkodtat: ha még a híres, sikeres, látszólag magabiztos és minden téren támogatott nők között is kialakulhatnak mérgező barátságok, akkor vajon miért idealizáljuk ennyire az anyabarátságokat? Valóban léteznek ezek a harmonikus közösségek – vagy sokszor csak a látszatot látjuk?

Mérgező barátságok akár a legjobb barátok között is kialakulhatnak

Forrás: Getty Images North America

A női barátságokat folyamatosan rivalizálás és hatalmi játszmák határozzák meg

Az édesanyák között gyakori az összehasonlítás, ami sokszor megterheli az anyák közötti barátságokat

A mai digitális és felgyorsult világ kedvez a rejtett konfliktusok kialakulásának

Mérgező barátságok: generációs minta vagy a modern világ következménye?

A mérgező barátságokat nem csak tapasztalhatjuk, hanem sokszor láthatjuk: a milleniál – sőt már az Y generáció – tagjai, vagyis a mai kisgyermekes anyák jelentős része olyan sorozatokon és filmeken nőtt fel, ahol a női barátságokat folyamatos rivalizálás és hatalmi játszmák határozták meg. Legyen szó a Narancsvidékről, a Hazug csajok társaságáról vagy a Született feleségekről: a történetekben folyamatosan megjelentek a rejtett konfliktusok és a felszín alatti női ellentétek.

Például a Pletykafészek ikonikus párosa, Blair és Serena egyszerre voltak legjobb barátok és a legnagyobb ellenfelek – mégis ezt a működést tanultuk meg „normálisnak”. Ezek a minták sokszor tudattalanul is velünk maradhatnak felnőttkorunkra. A modern világ azonban tovább erősíti ezeket a hatásokat. Ma egy olyan társadalmi környezetben élünk, ahol a folyamatos összehasonlítás szinte elkerülhetetlen. A közösségi média bepillantást enged mások életébe: ki hogyan öltözteti a gyermekét, hova jár vele, milyen szakkörökre viszi, milyen étrendet követ – miközben többnyire egy filteres, idealizált valóságot látunk.