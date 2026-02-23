Ezért nem fogysz a futástól: túlzásba viszed, vagy keveset csinálod?

Sokan automatikusan a kardióhoz nyúlnak, ha fogyni szeretnének. A futás azonban nem mindig hozza meg azt a kalóriaégetést és látványos fogyást, amit várunk tőle. A probléma gyakran nem maga a mozgásforma, hanem annak mennyisége, intenzitása és az, hogyan illesztjük be az étrendbe és a regenerációba.

A futás nem feltétlen egyenlő a zsírégetéssel.

Forrás: 123rf.com

A futás önmagában nem egyenlő a fogyással

A kalóriaégetéshez elengedhetetlen a pulzus figyelése a mozgás során

Van más is ami számít a pulzuskontrollon kívül: izomépítés, fehérjebevitel és a regeneráló alvás

Futás és fogyás — miért nem csökken a testsúlyod?

A futás valóban hatékony kalóriaégető mozgásforma, de önmagában nem garantálja a fogyást. A szervezet energiamérlege rendkívül összetett: ha a bevitt kalória mennyisége meghaladja az elégetettet, a testsúly nem fog csökkenni, bármennyit is edzel.

Ráadásul a test alkalmazkodik a terheléshez, egy idő után hozzászokik a mozgásmintádhoz. Ha mindig ugyanazon a tempón, ugyanazon a távon futsz, a kalóriafelhasználás idővel csökkenhet, mert a szervezeted erősödik és már kevesebb energiát éget el. Tehát ugyanaz a 30 perces futás néhány hónap után már kevesebb kalóriát éget el, mint az elején.

Túl keveset futsz? A kalóriaégetés nem elég intenzív

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a futás időtartama vagy intenzitása nem elegendő a valódi zsírégetéshez: ha hetente csupán 1-2 alkalommal, rövid ideig és alacsony pulzustartományban edzel, a kalóriaégetés nem lesz jelentős.

Itt jön képbe a pulzuskontroll. Ha mindig komfortzónában maradsz, a szervezeted nem kap elég erős ingert a fejlődéshez. Egy tudatosan felépített futásterv — amely tartalmaz tempófutást vagy intervallumokat is — hatékonyabban támogatja a fogyást, mint a monoton, azonos intenzitású edzések.

A zsírégetéshez heti 150-300 perc közepes intenzitású mozgás szükséges. Ez már olyan kalóriafelhasználást jelenthet, amely valódi különbséget hoz, feltéve, hogy az étrend is támogatja a célt.

Túl sokat futsz?

Paradox, de a túl sok futás is gátolhatja a testsúlycsökkentést. A túlzott terhelés megemelheti a stresszhormonon szintjét, ami vízvisszatartást és fokozott étvágyat hozhat. Ilyenkor hiába nő a kalóriaégetés, a szervezet védekező üzemmódba kapcsol.