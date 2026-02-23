Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 23., hétfő Alfréd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
kalóriaégetés

Ezért nem fogysz a futástól: túlzásba viszed, vagy keveset csinálod?

kalóriaégetés fogyás futás
Krenyiczky Liza
2026.02.23.
Hetek óta edzel, mégsem mozdul a mérleg? A futás az egyik legnépszerűbb mozgásforma fogyás céljából, mégis sokan csalódnak benne. Lehet, hogy nem az akaraterőddel van gond, hanem azzal, hogy túl keveset vagy épp túl sokat csinálod.

Sokan automatikusan a kardióhoz nyúlnak, ha fogyni szeretnének. A futás azonban nem mindig hozza meg azt a kalóriaégetést és látványos fogyást, amit várunk tőle. A probléma gyakran nem maga a mozgásforma, hanem annak mennyisége, intenzitása és az, hogyan illesztjük be az étrendbe és a regenerációba.

A futás nem feltétlen egyenlő a zsírégetéssel
A futás nem feltétlen egyenlő a zsírégetéssel.
Forrás:  123rf.com
  • A futás önmagában nem egyenlő a fogyással
  • A kalóriaégetéshez elengedhetetlen a pulzus figyelése a mozgás során
  • Van más is ami számít a pulzuskontrollon kívül: izomépítés, fehérjebevitel és a regeneráló alvás

Futás és fogyás — miért nem csökken a testsúlyod?

A futás valóban hatékony kalóriaégető mozgásforma, de önmagában nem garantálja a fogyást. A szervezet energiamérlege rendkívül összetett: ha a bevitt kalória mennyisége meghaladja az elégetettet, a testsúly nem fog csökkenni, bármennyit is edzel. 

Ráadásul a test alkalmazkodik a terheléshez, egy idő után hozzászokik a mozgásmintádhoz. Ha mindig ugyanazon a tempón, ugyanazon a távon futsz, a kalóriafelhasználás idővel csökkenhet, mert a szervezeted erősödik és már kevesebb energiát éget el. Tehát ugyanaz a 30 perces futás néhány hónap után már kevesebb kalóriát éget el, mint az elején.

Túl keveset futsz? A kalóriaégetés nem elég intenzív

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a futás időtartama vagy intenzitása nem elegendő a valódi zsírégetéshez: ha hetente csupán 1-2 alkalommal, rövid ideig és alacsony pulzustartományban edzel, a kalóriaégetés nem lesz jelentős.

Itt jön képbe a pulzuskontroll. Ha mindig komfortzónában maradsz, a szervezeted nem kap elég erős ingert a fejlődéshez. Egy tudatosan felépített futásterv — amely tartalmaz tempófutást vagy intervallumokat is — hatékonyabban támogatja a fogyást, mint a monoton, azonos intenzitású edzések.

A zsírégetéshez heti 150-300 perc közepes intenzitású mozgás szükséges. Ez már olyan kalóriafelhasználást jelenthet, amely valódi különbséget hoz, feltéve, hogy az étrend is támogatja a célt. 

Túl sokat futsz?

Paradox, de a túl sok futás is gátolhatja a testsúlycsökkentést. A túlzott terhelés megemelheti a stresszhormonon szintjét, ami vízvisszatartást és fokozott étvágyat hozhat. Ilyenkor hiába nő a kalóriaégetés, a szervezet védekező üzemmódba kapcsol. 

Ha nincs elegendő

  • pihenőnap,
  • regeneráció és
  • megfelelő tápanyagbevitel,

az izomzat is sérülhet. Az izomtömeg csökkenése pedig lassítja az anyagcserét — ami már hosszútávon nehezíti a fogyást.

A túlzásba vitt kardió ráadásul együtt jár azzal, hogy az ember „jutalomfalatokkal” kompenzál: mindannyian ismerünk gyakran elhangzó, ehhez hasonló mondatokat: „Voltam edzeni, ez a szelet pizza/csoki/üdítő most belefér”.

Nem mindegy, hogy hetente mennyit futunk
Forrás:  123rf.com

Nem csak a kalória számít, ha a fogyás a cél

A futás elsősorban állóképességi mozgás, amely kiválóan támogatja a kalóriaégetést és a szív-érrendszeri egészséget. Ha azonban nincs mellette erősítő edzés, az izomtömeg növekedése korlátozottan marad — és minél több az aktív izomtömeg, annál több kalóriát éget a szervezet nyugalmi állapotban is. 

De mégis, mennyi futás kell a fogyáshoz? Erre nincs általános válasz, mert függ az aktuális testsúlytól, intenzitástól, étrendtől és anyagcserétől is. Általánosságban elmondható, hogy heti 150-300 perc közepes vagy magasabb intenzitású mozgás már érdemi változást hozhat, de csak akkor, ha valódi kalóriadeficittel társul.

A sikeres fogyás három pillére:

  • tudatos kalóriadeficit — nem drasztikus fogyás, hanem fenntartható étrend a túlzott kalóriabevitel csökkentésére,
  • megfelelő mennyiségű fehérjebevitel — az izomtömeg megőrzéséhez, az anyagcsere támogatásához,
  • kombinált edzésprogram (futás és erősítés) — hogy ne csak kalóriát égess, hanem formálj is.

Mit tehetsz, ha valóban megállt a mérleg?

Ez a mozgásforma hatékony eszköz lehet a fogyásban, de csak akkor, ha okosan használod. A gyakori kérdés ilyenkor: heti hány futás kell a fogyáshoz? A válasz nem a végkimerülésig tartó mindennapos edzés. A túl sok futás éppúgy visszafoghatja az eredményeket, mint a túl kevés.

A szakértők többsége szerint az ideális kiegyensúlyozott, regenerációt is figyelembe vevő rendszer:

  • heti 3–4 strukturált futás, változó intenzitással (lassabb, tempósabb, akár intervall edzések)
  • 2 erősítő edzés, az izomtömeg fenntartására
  • legalább 1 teljes pihenőnap, hogy a szervezet regenerálódjon
  • tudatos kalóriakövetés, mert a kalóriaégetés önmagában nem garantál deficitet
  • rendszeres, minőségi alvás, amely kulcsszerepet játszik a hormonháztartás egyensúlyában
  • egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás, megfelelő fehérje- és rostbevitellel

Ha stagnál a súlyod, nem biztos, hogy többet kell futnod – lehet, hogy tudatosabban. A jól felépített futásterv, a pulzuskontroll és az erősítés kombinációja gyakran sokkal gyorsabban hoz eredményt, mint a kilométerek számának növelése.

Futás és edzés témakörben az alábbi cikkeinket is ajánljuk figyelmedbe:

Reggel vagy este? Kiderült, mikor a leghatékonyabb a súlyzós edzés

A szakértők szerint a súlyzós edzés időzítése, az étkezés és a heti felosztás együtt határozza meg, mennyire lesz látványos és tartós a fejlődésed.

Lesd el Sydney Sweeney edzéstrükkjeit, aki MMA harcosként nem a levegőbe beszél

Kipróbálnál egy valóban hatásos, komplex edzést, amivel hosszú távon támogatod a testedet és a lelkedet? Sydney Sweeney segít neked!

Sétáld le magadról a kilókat – Ennyi kalóriát égethetsz fél óra hóban gyaloglással

Sétáld le magadról a kilókat a hóban. Ennyi kalóriát égethetsz fél óra hógyaloglással.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu