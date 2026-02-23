Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Vilmos herceg csendben készül a változásra – így segítene Károly királynak visszaszerezni a nemzet bizalmát

Horváth Angéla
2026.02.23.
András herceg letartóztatása alapjaiban rázta meg a brit királyi családot, de a trón várományosa eltökélt abban, hogy apjával, Károly királlyal helyreállítsa a monarchia hitelességét. Úgy tudni, Vilmos herceg gyökeres változásokat készít elő az intézmény működésében.

A múlt héten András herceget 11 órán át hallgatták ki közhivatalban elkövetett visszaélés gyanúja miatt. A vádak szerint bizalmas információkat adott át az elítélt szexuális bűnözőnek, Jeffrey Epsteinnek. A történtek újra felszították a vitát arról, vajon a monarchia képes-e megfelelni a 21. századi elvárásoknak, ám sajtórtesülések szerint Vilmos hercegnek már konkrét tervei vannak. 

A képen Kamilla királyné, Károly király, Vilmos herceg és Katalin hercegné
Vilmos herceg segíteni akar Károly királynak megmenteni a monarchiát
Forrás: Getty Images

A brit monarchia megmentése: Vilmos hercegnek konkrét tervei vannak

Királyi források szerint Vilmos herceg nemcsak támogatja apját a válság kezelésében, hanem saját elképzelései is vannak a jövőről. Hosszú távú célja, hogy a monarchia működését „vállalatszerűbb” struktúrába szervezze, növelje az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot. Egy bennfentes szerint a királyi család egyértelműen felismerte, hogy András herceg ügye megingatta a közbizalmat, és hajlandóak változtatni. „A walesi herceg világos célokat tűzött ki, és minden lehetséges módon segíteni akar a királynak abban, hogy helyreállítsák a bizalmat”fogalmazott a forrás. Hozzátette: most stabilitásra van szükség, de eljön az idő, amikor Vilmos saját reformjait is bevezeti, hogy a felelősségvállalás az intézmény működésének középpontjába kerüljön.

Károly király már a múlt héten hangsúlyozta: „A törvénynek érvényesülnie kell.” A Buckingham-palota közölte, hogy minden szükséges dokumentummal és feljegyzéssel segíti a rendőrségi nyomozást. Vilmos herceg és Katalin hercegné támogatják a király döntését, és azt is, hogy a kormány kezdeményezze András herceg eltávolítását a trónöröklési sorrendből. Egy ilyen lépéshez azonban parlamenti törvényhozásra és a Nemzetközösség mind a 14 királyságának jóváhagyására van szükség, és csak a folyamatban lévő nyomozások lezárása után kerülhetne napirendre.

A hónap elején napvilágra került, hogy Vilmos már 2019 novemberében, András herceg BBC-interjúja után azt javasolta II. Erzsébet királynőnek és Károly hercegnek, hogy azonnal zárják ki a herceget a királyi családból. Akkor a javaslatot elutasították. A herceg állítólag úgy vélte, hogy még a botrány továbbterjedése előtt kellene drasztikus lépéseket tenni.

