Így indult el az éttermek forradalma: egy élelmes üzletember egyetlen fogásának köszönhetjük

Mivel a francia konyha messze földön híres, talán nem meglepő hogy az étterem története is itt kezdődött. Azonban jóval kacifántosabb történet részesei lehetünk, hisz sokszor igen vékony a határvonal az étterem és egyéb vendéglátóipari egységek között. Különös belegondolni, hogy minden egy közönséges húslevessel kezdődött.

Az étterem története a 18. században kezdődött.

Forrás: Getty Images

Fejezetek az éttermek történetéből Fogadók, street food kioszkok már az ókor óta léteztek.

A 18. századi Franciaországban „restoratív húslevest” kínáló éttermek jelentek meg, amiből az angol „restaurant kifejezés is jön.

A francia forradalom után a szakácsok elvesztették munkájukat, így folytatódott az étterem története.

A teremtő erőleves: az első éttermek megjelenése

Gondolhatnánk, hogy a franciák csupán a spanyolviaszt találták fel az éttermekkel, hisz hasonló vendéglátóipari egységek már az ókor óta léteztek. Számos régészeti lelet bizonyítja, hogy már a Sumérok, Egyiptomiak is rendszeresen ettek házon kívül, a középkorban pedig már számos fogadó, taverna, illetve trattoria várta az üres gyomorral tévelygő lelkeket.

Csakhogy ezek a helyek még csupán nyomokban emlékeztettek a modern éttermekre: szűkös választék, informális hangulat jellemezte őket, egyben szórakozóhelyként is funkcionáltak. Jószerivel csak megfáradt kereskedők és utazók tértek be oda, akiknek igényei a padlót súrolták. A nemesség saját szakácsokat fizetett; hacsak az embernek nem voltak jó kapcsolatai, akik meghívták volna vacsorára, ízlelőbimbói kilátásai igen borúsak voltak.

A francia forradalom előtt jelentek meg az első éttermek.

Forrás: Getty Images

Azonban 1765-ben Párizsban egy Mathurin Roze de Chantoiseau nevű üzletember egy tojással és csirkével készült speciális húslevest kezdett árulni, amit bouillons restaurants, vagyis „regeneráló húslevesnek" nevezett. Ez a számos európai nyelvben is ismert restaurant eredeti szóalakja.

További úttörő újításokat is eszközölt: fix áron dolgozott és változatos étlapot állított össze.

Koncepcióját hamarosan más szakácsok is átvették és az 1880-as évek végére Párizs elegáns negyedeiben megszaporodtak az éttermek. Közöttük is első volt Beauvilliers séf, aki később XVIII. Lajos privát szakácsa lett, akinek La Grande Taverne fine dinig éttermi menüje mintegy 178 tételt sorolt fel. Máig ezt tartják az első étteremnek. Ezek a királyi rezidenciákhoz közel eső helyek szépe gondozott kertjeikkel, díszes csillárjaikkal az arisztokrácia játszóterei voltak.