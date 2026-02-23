Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 23., hétfő Alfréd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
siker

IQ és EQ után itt az AQ – Tudod egyáltalán, mi az?

siker alkalmazkodóképesség reziliencia intelligencia
Tóth Hédi
2026.02.23.
Az IQ és EQ mellett ma már az alkalmazkodóképesség (AQ) is döntő. A reziliencia segít, hogy a változások közepette is talpon maradjunk.

A világ gyorsabban változik, mint valaha, ezért már nem elég okosnak vagy empatikusnak lenni. Egyre inkább az számít, mennyire tudunk rugalmasan reagálni a váratlan helyzetekre. Ebben kulcsszerepet játszik a reziliencia, ami segít talpra állni, tanulni a nehézségekből, és magabiztosan továbblépni.

Az alkalmazkodóképesség (AQ), vagy reziliencia, adaptivitás segít, hogy a változások közepette is talpon maradjunk.
Az alkalmazkodóképesség (AQ), vagy reziliencia, adaptivitás segít, hogy a változások közepette is talpon maradjunk.
Forrás: Shutterstock

Miért lett kulcsfontosságú a reziliencia (AQ), azaz a gyors talpra állás képessége?

Az utóbbi években egyre több rövidítés jelenik meg a személyes fejlődés és a munka világa körül. Az intelligencia már rég nem csak az iskolai jegyekről szól: ma már tudjuk, hogy a sikerhez értelmi és érzelmi intelligencia, valamint az alkalmazkodási képesség egyaránt szükséges. Ahogy a The Predictive Index is írja: az IQ, EQ és AQ – vagyis az intelligenciahányados, az érzelmi intelligencia hányadosa és az alkalmazkodási hányados – együtt mutatják meg, milyen komplexek az emberi képességek és az intelligenciatípusok.

IQ – az értelmi intelligencia és a kognitív képességek szerepe

Az IQ, vagyis az intelligencia hányados azokat az alapvető kognitív képességeket jelöli, amelyek a logikus gondolkodást, a problémamegoldást, a memóriát és a tanulást határozzák meg. Ha felmerül a kérdés, hogy mik a kognitív képességek, akkor ide tartozik minden olyan mentális folyamat, amely segít információt feldolgozni, döntéseket hozni és új készségeket elsajátítani.
 

A kognitív képességek jelentése tehát az értelmi működésünk alapja: ezek a mentális képességek segítenek az iskolai és szakmai előrehaladásban. Ugyanakkor a kutatások szerint a magas intelligenciahányados önmagában nem garantálja a hosszú távú sikert – az IQ EQ AQ együttesen ad teljesebb képet az emberi teljesítményről.

EQ – mi az érzelmi intelligencia és miért kulcsfontosságú?

Sokan teszik fel a kérdést: mi az az érzelmi intelligencia, illetve mit jelent az érzelmi intelligencia a gyakorlatban? Az érzelmi intelligencia fogalma az érzelmek felismerésének, kezelésének és mások megértésének képességét jelenti. Ide tartozik az empátia, az önkontroll, a motiváció és a társas kapcsolatok kezelése, vagyis a szociális és érzelmi intelligencia teljes rendszere.

A magas érzelmi intelligencia jellemzői közé tartozik:

  • empatikus kommunikáció,
  • konfliktuskezelési képesség,
  • stabil érzelmi reakciók,
  • tudatos önmotiváció.

Ezzel szemben az alacsony érzelmi intelligencia jelei lehetnek a túlzott impulzivitás, a nehéz együttműködés vagy az érzelmek felismerésének nehézsége. Éppen ezért az érzelmi intelligencia fejlesztése ma már a személyes fejlődés egyik központi témája. Nem véletlenül merül fel gyakran a kérdés: „ az érzelmi intelligencia a sikeres élet kulcsa?” – sok szakértő szerint igen, hiszen az érzelmi intelligencia szerepe döntő a kapcsolatokban és a karrierben egyaránt.

AQ – reziliencia és adaptivitás a változó világban

Az AQ, vagyis az alkalmazkodási hányados az adaptivitás, azaz az alkalmazkodási képesség mérője. Ha felmerül a kérdés, mi a reziliencia vagy mit jelent a reziliencia, akkor leegyszerűsítve a rugalmas ellenálló képességről beszélünk: arról, hogyan reagálunk a változásokra, kudarcokra és krízisekre.

A reziliencia jelentése nem pusztán a kitartás, hanem az is, hogy képesek vagyunk tanulni a hibákból, új stratégiákat kialakítani és gyorsan visszatérni az egyensúlyi állapotba. Fejlesztése, valamint az alkalmazkodási képesség erősítése ma már alapvető készség, hiszen a modern világ folyamatos változásban van.
Az AQ jelentése tehát az, hogy mennyire tudunk rugalmasan reagálni a körülményekre. Ez az a tényező, amely gyakran eldönti, ki tud hosszú távon sikeresen fejlődni.

A valódi siker: értelmi, érzelmi és alkalmazkodási intelligencia együtt

A modern pszichológia szerint a siker nem egyetlen mutatón múlik. Az értelmi és érzelmi intelligencia, valamint az adaptivitás egymást erősítve működik:

  • az IQ segít megérteni az összetett helyzeteket,
  • az EQ támogatja az együttműködést és az emberi kapcsolatokat,
  • az AQ pedig lehetővé teszi, hogy a változások közepette is előre haladjunk.

Ezért fordulhat elő, hogy nem feltétlenül a magas intelligencia hányadossal rendelkező emberek jutnak a legmesszebbre, hanem azok, akik egyszerre fejlesztik kognitív képességeiket, érzelmi intelligenciájukat és rezilienciájukat.

Fejleszthető képességek – nem velünk született végzet

A jó hír, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése, a kognitív képességek fejlesztése, valamint a reziliencia fejlesztése egyaránt tanulható folyamat. Az önismeret, a tanulási nyitottság, a tudatos stresszkezelés és az új helyzetek kipróbálása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy komplexebben fejlődjünk.
A siker tehát nem pusztán az intelligenciahányados értékek kérdése. Sokkal inkább annak eredménye, hogy mennyire tudjuk együtt használni az IQ-t, az EQ-t és az AQ-t – vagyis az észt, az érzelmi tudatosságot és az alkalmazkodási képességet a mindennapi életben.

Olvass tovább!

Hogy mennyire vagy reziliens, azt csak akkor tudod meg, amikor beüt a baj

Könnyen megküzdesz a nehéz helyzetekkel vagy újra és újra padlóra küldenek a problémák?

Te a sikerre születtél? Ha ezekkel a jellemvonásokkal rendelkezel, akkor biztosan

Derítsd ki, hogy a tulajdonságaid alapján, mennyire vagy sikerre kódolva.

Vajon mi kell ma egy jó álláshoz? – Van két képesség, ami a diplománál is többet ér!

A munka világa gyorsabban változik, mint valaha, és ezzel együtt a munkáltatók elvárásai is. Ma már egészen más készségek kellenek ahhoz, hogy megszerezzük álmaink állását.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu