Amikor az intimitás fájdalmat okoz: mi állhat a dyspareunia hátterében?

A panasz lehet átmeneti vagy tartós, jelentkezhet a behatolás kezdetén, mélyebb együttlét során vagy akár az aktus után is. A fájdalom jellege sokféle lehet: égő, szúró, feszítő vagy tompa érzés. Dyspareunia oka lehet nőgyógyászati, hormonális, de lelki és pszichés is.

A fájdalmas szexuális együttlét, vagyis a dyspareunia lelki gondokat is okozhat.

Forrás: 123rf.com

Mi a dyspareunia jelentése?

A dyspareunia a fájdalmas szexuális együttlét orvosi neve. A folyamatos vagy visszatérő fájdalom hátterében állhatnak fizikai vagy pszichés okok, a pontos diagnózis felállításához fontos az orvosi vizsgálat.

Nőgyógyászati és hormonális okok

A dyspareunia egyik leggyakoribb hátterét nőgyógyászati eltérések adják. Hüvelygyulladás, gombás vagy bakteriális fertőzés, illetve szexuális úton terjedő betegségek gyakran okoznak fájdalmat együttlét során. Ezekben az esetekben a nyálkahártya gyulladt, érzékeny, könnyen sérül.

Hormonális változások szintén szerepet játszhatnak. Alacsony ösztrogénszint esetén a hüvely nyálkahártyája elvékonyodik és kiszárad, ami fájdalmassá teheti a szexet. Ez előfordulhat szoptatás idején, hormonális fogamzásgátlás mellett vagy a változókor környékén, de fiatalabb nőknél is megjelenhet.

Endometriózis, petefészekciszta vagy kismedencei összenövések esetén a fájdalom gyakran mélyebb, tompa jellegű, és az aktus bizonyos pozícióiban erősödik.

Izomeredetű és idegi tényezők

A dyspareunia hátterében nem ritkán a medencefenék izmainak fokozott feszülése áll. Ez az állapot sokszor észrevétlen marad, mégis jelentős fájdalmat okozhat behatoláskor. A túlzott izomfeszülés gyakran stresszhez, szorongáshoz vagy korábbi negatív tapasztalatokhoz kapcsolódik.

Idegi eredetű fájdalom is előfordulhat, amikor a hüvelybemenet vagy a környező területek idegei fokozottan érzékennyé válnak. Ilyenkor már enyhe érintés is kellemetlen, égő érzést válthat ki.

A szakértők szerint ezekben az esetekben a tünetek nem „képzeltek”, hanem valódi neuromuszkuláris folyamatok következményei, amelyek célzott terápiával jól kezelhetők.

Lelki és pszichés tényezők szerepe

A dyspareunia nem mindig magyarázható kizárólag testi eltéréssel. A szorongás, a teljesítménykényszer, a negatív testkép vagy korábbi traumák mind hozzájárulhatnak a fájdalom kialakulásához. Ilyenkor a test védekező mechanizmusként reagál, és feszüléssel válaszol az intimitásra.