Sok nő tapasztal a ciklus második felében ingerlékenységet, feszültséget vagy hangulatingadozást, azonban a premenstruációs diszfóriás zavar ennél jóval intenzívebb állapot. A tünetek általában az ovuláció után kezdődnek, a menstruáció megjelenésével pedig gyorsan enyhülnek. A premenstruációs diszfóriás zavar nem egyszerűen „erős PMS”, hanem diagnosztikai kritériumokkal meghatározott, kezelést igénylő kórkép.

A premenstruációs diszfóriás zavar rövid összefoglalása A premenstruációs diszfóriás zavar ciklushoz kötötten jelentkezik

A tünetek a luteális fázisban erősödnek

Hangulati és testi panaszok egyaránt előfordulnak

A menstruáció kezdetével javulás tapasztalható

A mindennapi működést jelentősen ronthatja

Kezelhető állapot

Milyen tünetek utalnak premenstruációs diszfóriás zavarra?

A premenstruációs diszfóriás zavar legjellemzőbb tünetei közé tartozik a kifejezett ingerlékenység, dühkitörés, mély szomorúság vagy szorongás. Gyakran jelentkezik koncentrációzavar, alvásprobléma, fáradtság és motivációhiány. Egyes nők erős önkritikáról, reménytelenségérzésről számolnak be.

Testi tünetek is társulhatnak hozzá, például mellfeszülés, puffadás, fejfájás vagy izomfájdalom. A különbség a hagyományos PMS-hez képest a tünetek intenzitásában és abban rejlik, hogy a premenstruációs diszfóriás zavar jelentősen akadályozza a mindennapi tevékenységeket.

Mi áll a háttérben?

A premenstruációs diszfóriás zavar kialakulása nem a hormonok kóros szintjéhez, hanem a hormonális ingadozásra adott fokozott idegrendszeri érzékenységhez kapcsolódik. Az ösztrogén és a progeszteron ciklus közbeni változása befolyásolja a szerotonin működését, amely a hangulatszabályozás egyik kulcsa.

Genetikai hajlam és korábbi hangulatzavar is növelheti a kockázatot. A premenstruációs diszfóriás zavar tehát biológiai alapokon nyugszik, és nem akaratgyengeség vagy túlérzékenység következménye.

Hogyan diagnosztizálható és kezelhető?

A premenstruációs diszfóriás zavar diagnózisa tünetnapló vezetésével történik. Legalább két-három cikluson át rögzíteni kell a hangulati és testi tüneteket, hogy bizonyítható legyen a ciklushoz kötött mintázat.