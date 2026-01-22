Vakbélgyulladás gyanújával került kórházba, 45 perc múlva egy egészséges kislánynak adott életet

A 21 éves Demi-Lee Seftonnak még csak sejtése sem volt arról, hogy várandós lehet egészen addig, amíg olyan rosszul nem lett, hogy a súlyos görcsei miatt vakbélgyulladás gyanújával kórházba nem szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy úgynevezett rejtett terhessége volt.

Vakbélgyulladásnak indult a kaland és egy cuki kislány lett belőle.

Vakbélgyulladásból újszülött baba: Demi-Lee Sefton története

Időről időre olvasunk olyan hihetetlennek tűnő történeteket, amik arról szólnak, hogy egy nő nem veszi észre, hogy várandós, vagy azért, mert egyébként is jelentős túlsúllyal rendelkezik, vagy azért, mert túl fiatal ahhoz, hogy egyáltalán realizálja a tüneteket.

A 21 éves fogászati asszisztens, Demi-Lee Sefton bár valóban elég fiatal, semmiképp sem mondanánk, hogy túlsúlyos, így egészen sokkoló, hogy tavaly májusig, egészen a gyermekének születéséig fogalma sem volt arról, hogy terhes.

Demi a finnországi Tilda Kantalához hasonlóan borzasztóan erős hasfájásra panaszkodott, ami miatt az orvosok vakbélgyulladásra gyanakodtak – egészen addig, míg ki nem derült, hogy éppen vajúdik. A fiatal nőnek egyáltalán nem volt semmilyen látható pocakja és a 9 hónap alatt soha nem érezte a magzat mozgását, így a szintén 21 éves párja érthető módon először azt hitte, hogy viccel, amikor felhívta őt a nagy hírrel.

Ő egy csodálatos partner, aki először sokkos állapotban volt, de aztán nagyon örült, mert mindig is arról álmodott, hogy apa lesz.

– mesélte Demi-Lee a Mirrornak. A kis Hazel 3,7 kilóval született és a fiatal anyuka visszatekintve csak a gyomorégést produkálta a terhességi tünetek közül.

Hazel 3,7 kilóval született.

Nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, mivel az étrendem tele van olyan ételekkel, amik gyomorégést okozhatnak. Mindig is rendszertelen volt a menzeszem, simán előfordult, hogy pár hónapig egyáltalán nem jött meg. Mikor elmondtuk a környezetünknek, hogy babánk született, nem akarták elhinni, hiszen még napokkal a szülés előtt is lapos volt a hasam.

– idézte fel az anyuka. A pár azóta a legnagyobb boldogságban neveli együtt a kis Hazelt és állításuk szerint még a mai napig vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy béranya segítségével született a gyermekük.

