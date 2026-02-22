Eddz úgy, mint Taylor Swift: így tartja formában magát a világhírű énekesnő

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rideg Léna
2026.02.22.
A Grammy-díjas énekesnő nemcsak a hangjával, hanem az állóképességével is lenyűgöz mindenkit. Taylor Swift a The Eras Tourra való felkészülés során bemutatta, milyen kemény edzésekkel tartja formában magát, és mennyi munka áll a három és fél órás koncert mögött.

Taylor Swift felfedte, hogyan készült fel élete egyik legnagyobb vállalkozására, a The Eras Tourra – és az edzésprogramja legalább annyira intenzív, mint maga a három és fél órás show. Máris mutatjuk, hogy tartja formában magát a világsztár!

Taylor Swift napi edzéssel
Taylor Swift napi edzéssel készült élete egyik legnagyobb turnéjára.
Forrás: Getty Images North America
  • Taylor Swift napi futópados edzése a dalok tempójában: állóképesség és légzéstechnika egyszerre.
  • Húzódzkodás, súlyozott labda, kötelek és kalapács –intenzív erőnléti gyakorlatok.
  • Magassarkúban is stabilan a színpadon: guggolások, csípőemelések és törzserősítés.
  • A három és fél órás koncert nemcsak zenei, hanem komoly sportteljesítmény is.

Taylor Swift edzésterve keményebb, mint gondolnád

Az énekesnő bepillantást engedett a kulisszák mögé, és megmutatta, hogyan edz. A felvételen Swift személyi edzője, Kirk Myers is feltűnik, az énekesnő pedig húzódzkodik, súlyozott medicinlabdát dobál, vastag edzőkötelekkel dolgozik, sőt egy hatalmas kalapáccsal is dolgozik.

 

„Tényleg fel bele kellett húznom a fizikai felkészülésbe” – mondta. Mint kiderült, erre jó oka volt. A korábbi turnéin a leghosszabb koncertje két óra tizenöt perc volt, az Eras Tour azonban három és fél órás. „Ha valaki korábban azt mondja, hogy egyszer ennyi időt töltök a színpadon, nem hittem volna el. Kimondani egy dolog, fizikailag végigcsinálni egészen más” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy soha életében nem edzett ennyit.

Mivel tartja formában magát Taylor Swift?

A felkészülés már fél évvel az első próba előtt elkezdődött. Swift minden egyes nap futópadra állt, és nem csupán kényelmes tempóban kocogott: a dalok tempójában futotta végig a koncert teljes anyagát, miközben hangosan énekelte is őket. Így egyszerre tréningezte az állóképességét és a légzéstechnikáját. 

Elmondása szerint egy-egy koncert alatt közel nyolc mérföldet, azaz több mint tizenkét kilométert tesz meg a színpadon

 – ami egy NFL-stadion teljes hosszán többször oda-vissza megtett távnak felel meg.

A kardió mellett komoly erőnléti edzéseket is beiktatott. A látványos színpadi produkciókhoz nem elég a jó kondíció: órákon át kell táncolnia, gyakran magassarkúban. Guggolásokkal és csípőemelésekkel erősítette a lábait, hogy stabilan és magabiztosan mozoghasson. A felsőtest és a törzs izmait fekvőtámaszokkal és plankgyakorlatokkal dolgoztatja meg, amelyek a tartását is javítják.

Taylor Swift tréfásan úgy fogalmazott, szörnyű ennyit edzeni, és hogy a megnövekedett ereje részben a kemény felkészülés alatt felgyülemlett feszültségből is táplálkozik. A valóságban azonban kőkemény fegyelem és tudatos felkészülés áll a háttérben. A három és fél órás koncert nem pusztán zenei produkció, hanem komoly fizikai teljesítmény is, amelyhez sportolói állóképességre van szükség. Nos, le a kalappal előtte!

