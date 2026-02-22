Eddz úgy, mint Taylor Swift: így tartja formában magát a világhírű énekesnő

Taylor Swift felfedte, hogyan készült fel élete egyik legnagyobb vállalkozására, a The Eras Tourra – és az edzésprogramja legalább annyira intenzív, mint maga a három és fél órás show. Máris mutatjuk, hogy tartja formában magát a világsztár!

Taylor Swift napi edzéssel készült élete egyik legnagyobb turnéjára.

Forrás: Getty Images North America

Taylor Swift napi futópados edzése a dalok tempójában: állóképesség és légzéstechnika egyszerre.

Húzódzkodás, súlyozott labda, kötelek és kalapács –intenzív erőnléti gyakorlatok.

Magassarkúban is stabilan a színpadon: guggolások, csípőemelések és törzserősítés.

A három és fél órás koncert nemcsak zenei, hanem komoly sportteljesítmény is.

Taylor Swift edzésterve keményebb, mint gondolnád

Az énekesnő bepillantást engedett a kulisszák mögé, és megmutatta, hogyan edz. A felvételen Swift személyi edzője, Kirk Myers is feltűnik, az énekesnő pedig húzódzkodik, súlyozott medicinlabdát dobál, vastag edzőkötelekkel dolgozik, sőt egy hatalmas kalapáccsal is dolgozik.

🎥| A glimpse into Taylor’s training regime for The Eras Tour! Girlie hates pull-ups, “two thumbs down”!



pic.twitter.com/ZPZEaDYeY4 — Taylor Swift Updates 💎 (@swifferupdates) December 19, 2025

„Tényleg fel bele kellett húznom a fizikai felkészülésbe” – mondta. Mint kiderült, erre jó oka volt. A korábbi turnéin a leghosszabb koncertje két óra tizenöt perc volt, az Eras Tour azonban három és fél órás. „Ha valaki korábban azt mondja, hogy egyszer ennyi időt töltök a színpadon, nem hittem volna el. Kimondani egy dolog, fizikailag végigcsinálni egészen más” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy soha életében nem edzett ennyit.

Mivel tartja formában magát Taylor Swift?

A felkészülés már fél évvel az első próba előtt elkezdődött. Swift minden egyes nap futópadra állt, és nem csupán kényelmes tempóban kocogott: a dalok tempójában futotta végig a koncert teljes anyagát, miközben hangosan énekelte is őket. Így egyszerre tréningezte az állóképességét és a légzéstechnikáját.

Elmondása szerint egy-egy koncert alatt közel nyolc mérföldet, azaz több mint tizenkét kilométert tesz meg a színpadon

– ami egy NFL-stadion teljes hosszán többször oda-vissza megtett távnak felel meg.

A kardió mellett komoly erőnléti edzéseket is beiktatott. A látványos színpadi produkciókhoz nem elég a jó kondíció: órákon át kell táncolnia, gyakran magassarkúban. Guggolásokkal és csípőemelésekkel erősítette a lábait, hogy stabilan és magabiztosan mozoghasson. A felsőtest és a törzs izmait fekvőtámaszokkal és plankgyakorlatokkal dolgoztatja meg, amelyek a tartását is javítják.