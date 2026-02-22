Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Valóban nem jó ötlet kutyát tartani kisbaba mellett? Az állatorvos válaszol

123rf.com - Olga Yastremska, New Africa, Afr
gyerek kutya kutyatartás újszülött
Egy kérdés, amit több ezren taglalnak. Te mit gondolsz, okos dolog, ha egy időben van újszülött és kutya a lakásban? Mielőtt azonban véleményt alkotnál, olvasd el, mit mondd erről egy szakértő!

Egy friss közösségimédia-poszt heves vitát váltott ki az anyukák, kutyatartók és a gyerekes gazdik körében. A szerző ugyanis arra kéri a babát tervezőket, hogy még véletlenül se tartsanak kutyát. Mennyire lehet problémás, ha egyszerre van újszülött és kutya a lakásban? Egy állatorvos most tiszta vizet öntött a pohárba. A válasza sokaknak meglepő lehet.

újszülött és kutya a lakásban
Újszülött és kutya a lakásban: jó ötlet?
Forrás: 123.rf.com

Újszülött és kutya a lakásban – A vérre menő vita mögötti igazság

Nemrég hatalmas vitát generált egy anyuka a közösségi médiában. Summer Jaeger posztjában arra kérte az embereket, hogy aki babát akar, annak ne legyen kutyája - még a kifejezetten gyerekbarát ebekről is lebeszélné a szülőket. Indoklása szerint az újszülött mellett tartott kutya megnehezítheti a mindennapi rutint, és nagyon sok figyelmet, időt és energiát vesz el ebben az új életszakaszban. Pár nap alatt több mint egymillió embert ért el az üzenete, mintegy hatezren egyet is értenek vele, de több százan hangot adtak nemtetszésüknek. Egyes kommentelők ugyanis határozottan visszautasították ezt a nézetet, mondván, ők is boldogan nevelték gyereküket kutyával együtt.

Az állatorvos reagált

A szakértő azonban ennél árnyaltabb képet fest. Dr. Liza Cahn állatorvos szerint egyáltalán nem lehetetlen vagy veszélyes dolog megvalósítani az „újszülött és kutya a lakásban” élethelyzetet. Ugyanakkor hozzátette, hogy ez bizony tudatos felkészülést és odafigyelést igényel mindkét fél részéről. Szerinte a baba érkezése hatalmas változás a család életében, ami új hangokat, illatokat és napi rutint hoz, ami óhatatlanul is nagy hatással van a kutyára. Az állatorvos szerint a kulcs az, hogy a négylábút előre felkészítsük a változásra, és ne az első találkozás pillanatától vezessünk be új rendszert.

A kutya és újszülött összeszoktatása

Érdemes már a terhesség alatt fokozatosan behozni az újszülöttel kapcsolatos új ingereket a kutya életébe: a babaholmik szagának megismertetésétől az új időpontokban történő sétákon át egészen a babakocsi kíséréséig. Így a kutya kevésbé fog stresszelni a pici érkeztekor.

A tudatos kutya és újszülött összeszoktatása
A kutya és újszülött összeszoktatása elengedhetetlen, ha biztonságos és jó kapcsolatot szeretnénk köztük kialakítani.
Forrás: 123.rf.com

Amikor a baba megszületett, már az első találkozásnál engedjük, hogy a kutya megszagolja. Bevezethetjük azt a szabályt is, hogy a gyerekszoba tabu, oda nem mehet be a négylábú kedvenc. Azonban a nappaliban vagy a konyhában viselkedjünk vele természetesen, függetlenül attól, hogy a baba ott van. Engedjük odabújni mellénk, ha szoptatunk például, persze csak akkor, ha ez számunkra is komfortos. Egy jól szocializált és nevelt kutya sokszor nagyon nyugodtan reagál az újszülöttre, később pedig remek társaságot is nyújt a gyereknek.

Természetesen nem minden helyzet egyforma. Egy nagyon temperamentumos, kevésbé szocializált vagy szorongó kutyánál több odafigyelésre lehet szükség, és bizonyos esetekben érdemes szakértő segítséget kérni. De általánosságban elmondható, hogy az újszülött és kutya a lakásban jól megfér egymással. A békés együttéléséhez azonban nem elég a jó intuíció, fokozatos felkészítés, türelem és a megfelelő határok kijelölése szükséges.

Lehet kutyát tartani újszülött mellett?

Bár sokak szerint a babavárás és a kutyatartás kizárja egymást, egy állatorvos szerint ezt nem érdemes ennyire kategorikusan kijelenteni. Sőt, úgy véli, tudatos előkészület és odafigyelés mellett, minden gond nélkül megfér egymással az újszülött és kutya a lakásban. A kulcs, hogy a kutyát már jóval a baba érkezése előtt fokozatosan hozzá szoktassuk a változásokhoz, és figyeljünk a biztonságos, szeretetteljes együttélésre. Megfelelő felkészüléssel a négylábú családtag akár még értékes társa is lehet a gyermeknek.

