Valóban nem jó ötlet kutyát tartani kisbaba mellett? Az állatorvos válaszol

Egy friss közösségimédia-poszt heves vitát váltott ki az anyukák, kutyatartók és a gyerekes gazdik körében. A szerző ugyanis arra kéri a babát tervezőket, hogy még véletlenül se tartsanak kutyát. Mennyire lehet problémás, ha egyszerre van újszülött és kutya a lakásban? Egy állatorvos most tiszta vizet öntött a pohárba. A válasza sokaknak meglepő lehet.

Újszülött és kutya a lakásban: jó ötlet?

Forrás: 123.rf.com

Nemrég hatalmas vitát generált egy anyuka a közösségi médiában. Summer Jaeger posztjában arra kérte az embereket, hogy aki babát akar, annak ne legyen kutyája - még a kifejezetten gyerekbarát ebekről is lebeszélné a szülőket. Indoklása szerint az újszülött mellett tartott kutya megnehezítheti a mindennapi rutint, és nagyon sok figyelmet, időt és energiát vesz el ebben az új életszakaszban. Pár nap alatt több mint egymillió embert ért el az üzenete, mintegy hatezren egyet is értenek vele, de több százan hangot adtak nemtetszésüknek. Egyes kommentelők ugyanis határozottan visszautasították ezt a nézetet, mondván, ők is boldogan nevelték gyereküket kutyával együtt.

I think one of the best pieces of advice older women should be giving younger women before they start having babies is to avoid getting a dog. — Summer Jaeger (@SummrWrites) February 4, 2026

Az állatorvos reagált

A szakértő azonban ennél árnyaltabb képet fest. Dr. Liza Cahn állatorvos szerint egyáltalán nem lehetetlen vagy veszélyes dolog megvalósítani az „újszülött és kutya a lakásban” élethelyzetet. Ugyanakkor hozzátette, hogy ez bizony tudatos felkészülést és odafigyelést igényel mindkét fél részéről. Szerinte a baba érkezése hatalmas változás a család életében, ami új hangokat, illatokat és napi rutint hoz, ami óhatatlanul is nagy hatással van a kutyára. Az állatorvos szerint a kulcs az, hogy a négylábút előre felkészítsük a változásra, és ne az első találkozás pillanatától vezessünk be új rendszert.

A kutya és újszülött összeszoktatása

Érdemes már a terhesség alatt fokozatosan behozni az újszülöttel kapcsolatos új ingereket a kutya életébe: a babaholmik szagának megismertetésétől az új időpontokban történő sétákon át egészen a babakocsi kíséréséig. Így a kutya kevésbé fog stresszelni a pici érkeztekor.