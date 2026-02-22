Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ékszerek a kezeden: mutatjuk 2026 legextrább franciamanikűrjeit, amiket muszáj kipróbálni

Shutterstock - Julian Photo Nail
körömtrend műköröm gél lakk
Az idei év az extravagáns körmök éve! Idén a franciamanikűr-ötletek vadabbak, egyedibbek és divatosabbak lesznek, mint valaha. Mindegy, hogy gél lakkod vagy műkörmöd van, mert ezek a körömtrendek 2026-ban mindegyiken jól állnak majd.

A körömtrendek 2026-ban vagányabbak, bevállalósabbak és extrábbak lesznek. A minimalizmus idejének leáldozott, és előtérbe kerülnek az ékszerként tündöklő dizájnok. A klasszikus franciamanikűr is átalakul, és ez lesz az év legkreatívabb trendje!

franciamanikűr-minták a körmön aranyból
Franciamanikűr-körmök 2026-ban.
Forrás: Shutterstock

 

Franciamanikűr újragondolva és körömtrendek 2026-ban

  • A franciamanikűrök mindig divatosak maradnak, de idén a klasszikus fehér helyett extra dizájnok kerülnek előtérbe.
  • A következőkben összegyűjtöttük 2026 leghangsúlyosabb körömtrendjeit.
  • Elkészítheted rövid gél lakkra, vagy hosszú műkörömre is.

A fehér franciamanikűr minden évben trendi, de a klasszikus stílus most kreatív átgondolásban lesz kedvelt. Gondolj kövekre, 3D elemekre, építőzselékre, chrome porokra, fóliákra és matricákra. Ősszel már nagy trend volt a sötét francia és a metál csillogás is, de ez tovább fokozódik az újévben. 2026 körömtrendjei izgalmasabbak és egyedibbek minden eddiginél. A következőkben láthatod a leghangsúlyosabb irányzatokat, és a legjobb inspirációs fotókat.

Körömminták a franciamanikűrön – Már most imádkjuk őket!

A rövid gél lakkra a micro franciamanikűr a legideálisabb. Ennél a festési technikánál, csak nagyon vékony vonalat húznak a köröm tetején. Színekben a fekete és a piros lesz a legnépszerűbb. Ez egy egyszerűbb, letisztultabb irányzat, amely tökéletes a hétköznapokra. 

2026 körömtrend
Körömtrendek 2026: micro francia manikűr
Forrás: @matejanova @emmajacksonnailartist @paintedbyjools

Már tavaly nagyon népszerű volt a metál köröm, de most már a francia stílusban is trendi. Ehhez használhatsz mirror chrome port, fémlapokat vagy köveket is. Az arany és ezüst színek mellett a bronz és a rózsaarany is előkerül idén. Ez a trend kicsit a 2000-es évek hangulatát idézi meg, futurisztikus és enyhén giccses formában. 

körömtrend 2026
Körömtrendek 2026: chorme és metál körmök.
Forrás: @naominailsnyc @ndao.shoreditch.nailsalon

Ahogy haladunk a tavasz felé, egyre népszerűbb lesz az üvegmanikűr. Ilyenkor a franciamanikűr felső része áttetsző marad, míg a köröm belseje színes. Ez az egyedi stílus mindenkinek jól áll, és ezzel garantáltan te leszel a legkülönlegesebb a társaságban. Viselheted mandula, stiletto vagy szűkített kocka körömmel is. 

francia manikűr körömtrend
Körömtrend 2026: üvegmanikűr.
Forrás: @naominailsnyc

A mixelt textúrák trendjében játszhatsz a matt és fényes lakkokkal vagy 3D-s építőzselékkel is. A kitüremkedő hullámminták, illetve a kagylóhéjra hajazó indák is igen kedveltek lesznek. Ezt a körömtrendet is teljesen a saját ízlésedre szabhatod. 

körömötletek 2026
Körömtrend 2026: mixelt textúrák.
Forrás: @beautybybethsmith @nailsssbyys

A mágneses lakkok már évek óta népszerűek. Ezekben a formulákban apró fémcsillámok vannak, amelyeket egy mágnes segítségével aktiválhatsz, így töbdbimenziós csillogást érhetsz el. Ezt a formulát macskaszemes lakknak is nevezik. A különleges bársonyhatású alap tökéletesen passzol a franciamanikűrhöz. Érdemes kipróbálnod, mert ez lesz 2026 egyik legnépszerűbb körme.

cat eye köröm
Körömtrendek 2026: cat eye lakkok.
Forrás: @naominailsnyc  @nailartbyqueenie @craftedbyaprince

Nézd meg további körömtrendes cikkeinket is:

Ezeket még Lady Whistledown is megirigyelné: A Bridgerton család inspirálta körömötletek

Bájos romantikára vágysz? Mutatjuk a legjobb Bridgerton ihletésű körömötleteket, amelyekkel te is igazi gyémántként ragyoghatsz!

Csípős és kacér: itt a wasabikörömtrend

Nézd meg a legjobb inspirációs képeket a csípős, zöldes manikűr stílusában!

2026 körömtrendje: K-beauty kreatív ötletek a következő manikűrös időpontodra

Új körömötletet keresel? A 2026-ös körömtrendeket a K-beauty stílusok uralják. Mutatjuk a legjobb műköröm és gél lakk ötleteket a K-beauty trendben!

 

