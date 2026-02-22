Ékszerek a kezeden: mutatjuk 2026 legextrább franciamanikűrjeit, amiket muszáj kipróbálni

A körömtrendek 2026-ban vagányabbak, bevállalósabbak és extrábbak lesznek. A minimalizmus idejének leáldozott, és előtérbe kerülnek az ékszerként tündöklő dizájnok. A klasszikus franciamanikűr is átalakul, és ez lesz az év legkreatívabb trendje!

Franciamanikűr-körmök 2026-ban.

Forrás: Shutterstock

Franciamanikűr újragondolva és körömtrendek 2026-ban A franciamanikűrök mindig divatosak maradnak, de idén a klasszikus fehér helyett extra dizájnok kerülnek előtérbe.

A következőkben összegyűjtöttük 2026 leghangsúlyosabb körömtrendjeit.

Elkészítheted rövid gél lakkra, vagy hosszú műkörömre is.

A fehér franciamanikűr minden évben trendi, de a klasszikus stílus most kreatív átgondolásban lesz kedvelt. Gondolj kövekre, 3D elemekre, építőzselékre, chrome porokra, fóliákra és matricákra. Ősszel már nagy trend volt a sötét francia és a metál csillogás is, de ez tovább fokozódik az újévben. 2026 körömtrendjei izgalmasabbak és egyedibbek minden eddiginél. A következőkben láthatod a leghangsúlyosabb irányzatokat, és a legjobb inspirációs fotókat.

Körömminták a franciamanikűrön – Már most imádkjuk őket!

A rövid gél lakkra a micro franciamanikűr a legideálisabb. Ennél a festési technikánál, csak nagyon vékony vonalat húznak a köröm tetején. Színekben a fekete és a piros lesz a legnépszerűbb. Ez egy egyszerűbb, letisztultabb irányzat, amely tökéletes a hétköznapokra.

Körömtrendek 2026: micro francia manikűr

Forrás: @matejanova @emmajacksonnailartist @paintedbyjools

Már tavaly nagyon népszerű volt a metál köröm, de most már a francia stílusban is trendi. Ehhez használhatsz mirror chrome port, fémlapokat vagy köveket is. Az arany és ezüst színek mellett a bronz és a rózsaarany is előkerül idén. Ez a trend kicsit a 2000-es évek hangulatát idézi meg, futurisztikus és enyhén giccses formában.

Körömtrendek 2026: chorme és metál körmök.

Forrás: @naominailsnyc @ndao.shoreditch.nailsalon

Ahogy haladunk a tavasz felé, egyre népszerűbb lesz az üvegmanikűr. Ilyenkor a franciamanikűr felső része áttetsző marad, míg a köröm belseje színes. Ez az egyedi stílus mindenkinek jól áll, és ezzel garantáltan te leszel a legkülönlegesebb a társaságban. Viselheted mandula, stiletto vagy szűkített kocka körömmel is.

Körömtrend 2026: üvegmanikűr.

Forrás: @naominailsnyc

A mixelt textúrák trendjében játszhatsz a matt és fényes lakkokkal vagy 3D-s építőzselékkel is. A kitüremkedő hullámminták, illetve a kagylóhéjra hajazó indák is igen kedveltek lesznek. Ezt a körömtrendet is teljesen a saját ízlésedre szabhatod.