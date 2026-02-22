Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 22., vasárnap

Heti szerelmi horoszkóp február 23.–március 1.: a Bika csipkelődik, a Nyilasnak alig marad ideje a párjára

asztrológia szerelmi horoszkóp heti szerelmi horoszkóp
Rideg Léna
2026.02.22.
A február 23. és március 1. közötti időszakban a Mars–Uránusz feszült fényszöge ingerlékenységet, míg a harmonikus hatások a békülés esélyét erősítik. A hét kulcsa a türelem, az őszinte kommunikáció és az, hogy időben kimondjuk, vagy kimutassuk az érzéseinket. Heti szerelmi horoszkóp következik.

Február utolsó napjai és március első pillanatai érzelmekben gazdag, sorsfordító energiákat hoznak. A bolygóállások egyszerre kínálnak lehetőséget a békülésre és a konfliktusra, így most különösen fontos, hogyan reagálunk egymásra a párkapcsolatainkban. A csillagok üzenete egyértelmű: tudatossággal és szeretettel sok feszültség megelőzhető.  Lássuk, mi vár a csillagjegyekre a héten a szerelmi horoszkóp üzenete szerint!

Heti szerelmi horoszkóp február 23.–március 1.:
Heti szerelmi horoszkóp február 23.–március 1.: a Mars–Uránusz feszültséget hoz
Forrás: Moment RF

Heti szerelmi horoszkóp 2026. február 23.–március 1.

  • Kos

A víz-elemben járó bolygók miatt zavar, ha valaki túlságosan érzelgős. Remélhetőleg a pároddal nem leszel ingerült. Legyél figyelmes, és ha azt látod, hogy megbántódott, gyorsan öleld meg! Ne engedd, hogy elharapózzon a sértődés! Mivel minél később békíted meg őt, annál nehezebb dolgod lesz. És a cél a béke megőrzése.

  • Bika

A pénteki Mars-Uránusz barátságtalan fényszög szerint egész héten csipkeditek egymást. Ebből bármikor veszekedés pattanhat ki. Hasznos, ha ezt előre tudjátok, és kerülitek a konfliktust. Inkább dicsérjétek egymást! Ez felér egy forró csókkal.

  • Ikrek

A jövődet és a közös jövőtöket is optimistán tervezgeted. A kedvesed a csillogó szemedet látva újból beléd szeret. Február utolsó napjai meglepő fordulatot hozhatnak. Bolygód, a Merkúr hátrálása arra késztet, hogy a múltadat tedd rendbe. Itt az ideje megbocsájtani.

  • Rák

A szokottnál is érzékenyebb leszel feszült bolygóállások szerint. Szólj a párodnak, hogy legyen veled elnéző! Te pedig ne válj paranoiássá: ne hidd, hogy a párod szándékosan sérteget!

  • Oroszlán

Ha fontos témát akarsz megbeszélni, nagyon figyelj az időzítésre. Nem szabad lerohannod, mert tuti, hogy ki fog kosarazni, ami leforráz téged, és remek ürügyet ad a veszekedésre. Ez megmérgezheti a február utolsó napjait. Sajnálatos módon a pénteki Mars-Uránusz fényszög pont ezt szimbolizálja.

  • Szűz

A következő hét konstellációi is kiszámíthatatlan hatásúak lesznek. Vagyis az egyenes beszéd a legrövidebb út. Különben félreértitek egymást.

  • Mérleg

Fontos lenne, hogy ne makacsolja meg magát egyikőtök sem. Most pedig éppen ennek veszélyét jelzik a bolygók. Tulajdonképpen az nyer, aki enged...

  • Skorpió

Még hat a Vénusz-Jupiter fényszög, és már érzékelhető a Mars-Uránusz is. Vagyis meglesz az esélyetek a békére és a békétlenségre egyaránt. Tőletek függ, hogy melyiknek adtok energiát. Minél többet dicséritek egymást, annál nagyobb esélye lesz a békének…

  • Nyilas

A családtagok különböző ürügyekkel adnak feladatot nektek, emiatt nincs időtök egymásra. A bolygók szerint jobban jártok, ha gyorsan reagáltok. Ne húzzátok az időt! Mert csak az elégedetlenséget fokozzátok.

  • Bak

Bolygód, a Szaturnusz, Kronosz, az idő ura már Kosban jár, ami felgyorsítja az időt. Pontosabban te érzed úgy, hogy fel kell gyorsulnod. A párod nem ért egyet veled. Sőt azt hiszi, hogy őt sürgeted. Ne aggódj ennyit!

  • Vízöntő

Február utolsó napjaiban nem lesz könnyű dolgod egy kellemetlen Mars-Uránusz fényszög szerint, ami ingerlékenységet és türelmetlenséget hozhat mindkettőtöknek. Tudatosan őrizd a békét!

  • Halak

Nézz mélyen a másik szemébe, és mondd ki, hogy mennyire szereted! Ez védőhálót képez, és megvéd mindkettőtöket a következő heti nehéz fényszögek hatásától…

