Szívszaggató családi fotókat posztolt Eric Dane felesége: a színész és lányai rajongtak egymásért– Fotók

emlékezés Eric Dane család
Rideg Léna
2026.02.22.
Rebecca Gayheart megható fotókkal tisztelgett elhunyt férje előtt. A színésznő közösségi oldalán osztott meg egy tucat közös családi fotót, amelyen Eric Dane és lányai, Billie és Georgia láthatóak.

Rebecca Gayheart megható módon búcsúzott férjétől, Eric Dane-től a színész halála után. Az Instagram-sztorijában osztott meg egy válogatást olyan családi fotókból, amelyek a néhai sztárt lányaikkal közös, bensőséges pillanatokban mutatják. A felvételeket látva nehéz kibírni sírás nélkül: minden fotóról sugárzik, milyen szoros kötelék volt Eric és lányai, Billie és Georgia. 

Eric Dane két kislány büszke apukája volt.
Fotó: Instagram
  • Rebecca Gayheart Instagram-sztorijában osztott meg családi fotókat.
  • A képeken Eric Dane lányai, Billie (15) és Georgia (13) mellett látható.
  • A fotók egyértelműen mutatják, hogy Dane számára a családja volt a legfontosabb.
  • Gayheart a barátok és családtagok megemlékezéseit is továbbosztotta, tisztelegve a színész előtt.
  • Eric Dane és Rebecca Gayheart 2003-ban kezdtek randizni, kevesebb mint egy évvel később Las Vegasban összeházasodtak.
  • Bár 2018-ban különváltak, Gayheart 2025 márciusában visszavonta a válókeresetet.
  • A család közleménye szerint Dane utolsó napjait a lányai, felesége és közeli barátai körében töltötte.
  • A Netflix Famous Last Words dokumentumfilmsorozatában készített interjúban Dane megrendítő, érzelmes üzenettel búcsúzott lányaiktól.
  • A színész lányainak tanácsokat adott az élethez.

Eric Dane és lányai rajongtak egymásért

Az 54 éves Gayheart február 21-én, szombaton tette közzé Instagram-oldalán a személyes hangvételű összeállítást. A felvételeken Eric Dane mosolyogva, és még egészségesen látható lányai mellett. A fotókat látva nem kérdés, hogy a Grace klinika színészének a családja volt a mindene. Gayheart több barát és családtag megemlékezését is továbbosztotta, akik szintén tisztelegtek a színész előtt.

Forrás: Instagram

Rebecca Gayheart élete végéig Eric Dane mellett volt

Eric Dane és Rebecca Gayheart 2003-ban kezdtek el randizni, majd kevesebb mint egy évvel később Las Vegasban összeházasodtak. Bár 2018-ban különváltak, Gayheart 2025 márciusában, amikor kiderült, hogy Dane ALS-sel küzd, visszavonta a válókeresetet. A színész bátran harcolt a gyógyíthatatlan ALS-betegséggel, Rebecca pedig élete utolsó napjáig támogatta.

A család által kiadott nyilatkozat szerint Eric az utolsó napjait közeli barátai, odaadó felesége és két gyönyörű lánya, Billie és Georgia körében töltötte, akik a világát jelentették.

A színész és lányai, Billie és Georgia.
Fotó: Instagram

Utolsó interjújában is lányainak üzent

A Netflix a Famous Last Words című dokumentumfilmsorozat keretében készített vele interjút, amelyben Dane megrendítő üzenettel búcsúzott el két lányától. „Billie és Georgia, ezek a szavak nektek szólnak: Próbáltam, néha megbotlottam, de próbáltam. Összességében azért jól éreztük magunkat együtt, ugye?”

– kezdte a színész, majd így folytatta:

„Emlékszem azokra az időkre, amikor a tengerparton voltunk, ti ketten, én és anya – Santa Monicában, Hawaiin, Mexikóban. Látom, ahogy órákon át játszotok az óceánban, vízi babáim. Azok a napok szó szerint mennyeiek voltak” 

A színész a visszaemlékezés után azt tanácsolta lányainak, éljenek a pillanatnak, legyenek szerelmesek, valakibe, vagy valamibe, ami miatt minden reggel fel akarnak ébredni. Eric Dane arról is beszélt, miért fontos, hogy megtalálják a hozzájuk illő embereket, akik átsegítik őket a legnehezebb időszakon is.

„A barátaim eljönnek hozzám, együtt eszünk, meccset nézünk, zenét hallgatunk. Nem csinálnak semmi különlegeset, csak eljönnek. Ez nagyon fontos. És szeressétek a barátaitokat teljes szívetekből. Tartsatok ki mellettük. Ők szórakoztatnak, terelgetnek, segítenek, támogatnak, és néhányan meg is mentenek titeket”

