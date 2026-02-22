Szívszaggató családi fotókat posztolt Eric Dane felesége: a színész és lányai rajongtak egymásért– Fotók

Rebecca Gayheart megható módon búcsúzott férjétől, Eric Dane-től a színész halála után. Az Instagram-sztorijában osztott meg egy válogatást olyan családi fotókból, amelyek a néhai sztárt lányaikkal közös, bensőséges pillanatokban mutatják. A felvételeket látva nehéz kibírni sírás nélkül: minden fotóról sugárzik, milyen szoros kötelék volt Eric és lányai, Billie és Georgia.

Eric Dane két kislány büszke apukája volt.

Fotó: Instagram

Rebecca Gayheart Instagram-sztorijában osztott meg családi fotókat.

A képeken Eric Dane lányai, Billie (15) és Georgia (13) mellett látható.

A fotók egyértelműen mutatják, hogy Dane számára a családja volt a legfontosabb.

Gayheart a barátok és családtagok megemlékezéseit is továbbosztotta, tisztelegve a színész előtt.

dokumentumfilmsorozatában készített interjúban Dane megrendítő, érzelmes üzenettel búcsúzott lányaiktól. A színész lányainak tanácsokat adott az élethez.

Eric Dane és lányai rajongtak egymásért

Az 54 éves Gayheart február 21-én, szombaton tette közzé Instagram-oldalán a személyes hangvételű összeállítást. A felvételeken Eric Dane mosolyogva, és még egészségesen látható lányai mellett. A fotókat látva nem kérdés, hogy a Grace klinika színészének a családja volt a mindene. Gayheart több barát és családtag megemlékezését is továbbosztotta, akik szintén tisztelegtek a színész előtt.

Forrás: Instagram

Rebecca Gayheart élete végéig Eric Dane mellett volt

Eric Dane és Rebecca Gayheart 2003-ban kezdtek el randizni, majd kevesebb mint egy évvel később Las Vegasban összeházasodtak. Bár 2018-ban különváltak, Gayheart 2025 márciusában, amikor kiderült, hogy Dane ALS-sel küzd, visszavonta a válókeresetet. A színész bátran harcolt a gyógyíthatatlan ALS-betegséggel, Rebecca pedig élete utolsó napjáig támogatta.