Felkészültél? Itt az agyserkentő töltött dagadó– Recept

Ha egy tartalmas, mégis különleges fogást keresel, a spenótos-fetás krémmel töltött dagadó remek választás lehet. A szaftos sertéshús és a krémes töltelék találkozása igazán gazdag ízélményt ad, amit a ropogós burgonyatócsni tesz teljessé. Ez az étel nemcsak laktató, hanem azoknak is jó opció, akik szeretik a klasszikus alapanyagokat egy kicsit modernebb köntösben viszontlátni.

Agyserkentő recept sertéshússal.

Forrás: Fanny magazin

Agyserkentő ételek sertéshúsból: spenótos-fetás krémmel töltött dagadó burgonyatócsnival

Számos reptet összegyűjtöttünk már: uralkodónők kedvenceit is megmutattuk, egészséges reggelikhez is hoztunk már ötleteket, ezúttal pedig egy agyserkentő finomsággal készültünk.

Elkészítési idő: 45 perc + kb. 2,5 óra sütés

Hozzávalók:

200 g bébispenót

2 evőkanál vaj

2 gerezd fokhagyma

só, reszelt szerecsendió

250 g félzsíros túró

200 g feta sajt

1 db kb. 800 g-os, felszúrt dagadó

olaj

őrölt fekete bors

A tócsnihoz:

800 g burgonya

2 tojás

liszt

só

olaj a sütéshez

1. A bébispenótot mossuk meg. A vajat olvasszuk fel egy serpenyőben. Dobjuk rá a spenótot, süssük éppen addig, amíg a levelek összeesnek. Közben fűszerezzük sóval és szerecsendióval. A párolt spenótot és a túrót késes aprítóban törjük össze.

2. A fetát villával törjük darabosra. Keverjük a spenótos töltelékhez, a feta sósságától függően még sózzuk meg a tölteléket.

3. A dagadót hústűvel több helyen szurkáljuk meg, majd töltsük meg a töltelékkel. Végeit tűzzük össze hústűvel. Tegyük tepsibe, tetejére locsoljunk kevés olajat, sózzuk, borsozzuk meg. Öntsünk alá kevés vizet, fedjük le alufóliával, és 160 fokos sütőben süssük 2 órát. Ezután vegyük le az alufóliát, és 180-190 fokon süssük még fél órát a húst.

4. Közben a tócsnihoz a meghámozott burgonyát nagy lyukú reszelőn reszeljük le. Nyomkodjuk ki belőle a nedvességet, adjuk hozzá a tojásokat és evőkanalanként adagolva annyi lisztet, hogy éppen összeálljon a keverék.

5. Formázzunk a masszából lapos korongokat, és serpenyőben, kevés olajon süssük át a tócsnik mindkét oldalát. Tálalásig szedjük konyhai papírtörlőre.

6. Az elkészült dagadót pihentessük 10 percet, majd szeleteljük fel. Tálaljuk a tócsnikkal.