Felkészültél? Itt az agyserkentő töltött dagadó– Recept

2026.02.22.
Ha igazán izgalmas töltött finomságokat szeretnénk készíteni, akkor a sertéshús, és azon belül is a dagadó tökéletes választás. Különleges textúrája és gazdag zamata garantáltan rabul ejt!

Ha egy tartalmas, mégis különleges fogást keresel, a spenótos-fetás krémmel töltött dagadó remek választás lehet. A szaftos sertéshús és a krémes töltelék találkozása igazán gazdag ízélményt ad, amit a ropogós burgonyatócsni tesz teljessé. Ez az étel nemcsak laktató, hanem azoknak is jó opció, akik szeretik a klasszikus alapanyagokat egy kicsit modernebb köntösben viszontlátni. 

Spenótos-fetás krémmel töltött dagadó burgonyatócsnival sertéshúsból
Agyserkentő recept sertéshússal.
Forrás: Fanny magazin

Agyserkentő ételek sertéshúsból: spenótos-fetás krémmel töltött dagadó burgonyatócsnival 

Számos reptet összegyűjtöttünk már: uralkodónők kedvenceit is megmutattuk, egészséges reggelikhez is hoztunk már ötleteket, ezúttal pedig egy agyserkentő finomsággal készültünk.

Elkészítési idő: 45 perc + kb. 2,5 óra sütés

Hozzávalók:
200 g bébispenót
2 evőkanál vaj 
2 gerezd fokhagyma 
só, reszelt szerecsendió 
250 g félzsíros túró 
200 g feta sajt 
1 db kb. 800 g-os, felszúrt dagadó 
olaj 
őrölt fekete bors

A tócsnihoz:

800 g burgonya 
2 tojás 
liszt
só 
olaj a sütéshez

1. A bébispenótot mossuk meg. A vajat olvasszuk fel egy serpenyőben. Dobjuk rá a spenótot, süssük éppen addig, amíg a levelek összeesnek. Közben fűszerezzük sóval és szerecsendióval. A párolt spenótot és a túrót késes aprítóban törjük össze.
2. A fetát villával törjük darabosra. Keverjük a spenótos töltelékhez, a feta sósságától függően még sózzuk meg a tölteléket.
3. A dagadót hústűvel több helyen szurkáljuk meg, majd töltsük meg a töltelékkel. Végeit tűzzük össze hústűvel. Tegyük tepsibe, tetejére locsoljunk kevés olajat, sózzuk, borsozzuk meg. Öntsünk alá kevés vizet, fedjük le alufóliával, és 160 fokos sütőben süssük 2 órát. Ezután vegyük le az alufóliát, és 180-190 fokon süssük még fél órát a húst.
4. Közben a tócsnihoz a meghámozott burgonyát nagy lyukú reszelőn reszeljük le. Nyomkodjuk ki belőle a nedvességet, adjuk hozzá a tojásokat és evőkanalanként adagolva annyi lisztet, hogy éppen összeálljon a keverék.
5. Formázzunk a masszából lapos korongokat, és serpenyőben, kevés olajon süssük át a tócsnik mindkét oldalát. Tálalásig szedjük konyhai papírtörlőre. 
6. Az elkészült dagadót pihentessük 10 percet, majd szeleteljük fel. Tálaljuk a tócsnikkal.

Agyserkentő finomság

A sertéshúsok jelentős mennyiségben tartalmazzák a B-vitamin csoport tagjait (B1, B2, niacin, B6, B12) is. A B-vitaminok biztosítják testünk sejtjeiben a normális zsír és fehérje anyagcserét és támogatják az idegrendszert például a stressz jobb kezelésében. A sertéshúsnak különösen kiemelkedő a sokak által agyserkentő vitaminnak nevezett vízoldékony B1-vitamin tartalma.

A spenótos-fetás töltelékkel készült dagadó és a frissen sült tócsni harmonikus párost alkot: a szaftos sertéshús, a krémes belső és a ropogós köret együtt igazán tartalmas fogássá áll össze. A benne található B-vitaminoknak köszönhetően nemcsak finom, hanem tápláló választás is lehet egy családi ebédhez vagy ünnepi alkalomhoz. Ha egy klasszikus, mégis különleges receptet próbálnál ki, ez a kombináció biztosan beválik.

