Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 22., vasárnap Gerzson

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
TV2

Liptai Claudia vasárnap este Jázmin hercegnőként tündököl A Nagy Duett színpadán – Videó

TV2 A Nagy Duett Liptai Claudia Gesztesi Panka
Rideg Léna
2026.02.22.
Ikonikus ruhák, merész szabások és látványos színpadi jelenlét. Liptai Claudia adásról adásra bebizonyítja, hogy a A Nagy Duett nemcsak a produkciókról, hanem a felejthetetlen divatpillanatokról is szól. Mutatjuk, milyen szettben lép ma este a színpadra a gyönyörű műsorvezető.

Liptai Claudia nemcsak műsorvezetője, hanem kétségkívül az egyik leglátványosabb szereplője is A Nagy Duett nyolcadik évadának. Vasárnapról vasárnapra különleges, extravagáns összeállításokban lép a TV2 színpadára, amelyek legalább akkora figyelmet kapnak, mint a produkciók. A show indulása előtt ezúttal is a tőle megszokott módon, közösségi oldalán jelentkezett be, hogy megmutassa, milyen szettben látható a ma esti adásban.

Liptai Claudia ma este egy extravagáns, kék ruhában vezeti A Nagy Duett második élő adását.
Liptai Claudia ma este egy extravagáns, kék ruhában vezeti A Nagy Duett második élő adását.
Forrás: archív
  • Liptai Claudia ismét különleges ruhában lép A Nagy Duett színpadára
  • A műsorvezető ezúttal egy áttetsző, Jázmin hercegnőt idéző kék szettben tündököl majd.
  • Clau megköszönte a dicséreteket, amelyeket ő és lánya kaptak az első adás után.
  • Gesztesi Panka és Kovács Áron lettek az évad első adásgyőztesei.

Liptai Claudia vasárnap este talpig kékben pomázik majd

A műsorvezető rövid videójában megköszönte azt a rengeteg dicséretet, amelyet ő és ruhája, valamint lánya, Gesztesi Panka kapott az előző adás után. Mint ismert, a nyitóesten Panka és Kovács Áron hatalmas sikert arattak: a zsűri különösen nagy elismeréssel beszélt a produkciójukról, a nézők szavazatai alapján pedig ők lettek az évad első adásgyőztesei.

A nyolcadik évad látványos produkciókkal, megható és humoros jelenetekkel startolt el: a február 15-i élő show-ban kilenc páros és egy trió lépett színpadra. A műsor már az első adásban bizonyította, hogy idén is erős mezőny és emlékezetes pillanatok várják a közönséget.

Claudia most azt is elárulta, hogy az eheti élő adásban teljesen más stílusban láthatják majd a nézők. „Teljesen új stílust tudunk hozni ahhoz képest, amilyen volt előző vasárnap. Az én egyik kedvencem a kék, ez egy egészen másik kék, mint eddi

g. Könnyed, áttetsző anyagból áll, kicsit Jázmin hercegnős” – fogalmazott, majd meg is mutatta extravagánsan szabott ruháját. A könnyed, áttetsző anyag és a különleges árnyalatú kék valóban mesebeli hatást keltett, és ismét bizonyította: Liptai Claudia öltözékei a show egyik visszatérő fénypontját jelentik. Kattints a videóért!

Anya-lánya fotó a backstageből

Külön érdekessége az idei évadnak, hogy Liptai Claudia és lánya, Gesztesi Panka ugyanabban a műsorban szerepelnek. A büszke édesanya a közösségi oldalán egy kulisszák mögött készült fotót is megosztott: Clau hajcsavarókkal és szemkörnyékápoló tapasszal mosolyog a fekete-fehér képen, Panka pedig egy kanapén pihenve készül az esti show-ra. A felvételt ITT tudod megnézni.

A fiatal lány nemrég arról is mesélt, hogy az első élő show-n a színpadra lépés előtt nagyon izgult, ám édesanyja a színfalak mögött mindvégig mellett állt, és arra biztatta, engedje el magát, legyen önmaga, és érezze jól magát– írja a Borsonline.

Ezek is érdekelhetnek:

Lékai-Kiss Ramóna meztelenruhában, Betty, a csúnya lány flitterekben: íme, a Nagy Duett zsűrijének öltözéke – Galéria

Showbusiness és divat a reflektor csillogásában! A Nagy Duett legújabb adásának divatpillanatai felrobbantották a színpadot. Nézd meg, mit viseltek a Nagy Duett zsűritagjai!

Fordulatokkal és emlékezetes pillanatokkal indult A Nagy Duett új évada: megvan az első kieső páros

Látványos produkciókkal, megható és humoros jelenetekkel startolt el A Nagy Duett nyolcadik évada. A február 15-i élő show-ban kilenc páros és egy trió lépett színpadra.

„A letisztultabb dolgokat kedvelem” – Interjú Gesztesi Pankával, aki hamarosan új oldaláról mutatkozik be

Divat, arcápolás és fiatalság. Gesztesi Panka neve eddig leginkább híres szülei miatt volt ismerős, most azonban saját jogán lép a reflektorfénybe. Íme a Nagy Duett legfiatalabb versenyzője!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu