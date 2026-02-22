Liptai Claudia vasárnap este Jázmin hercegnőként tündököl A Nagy Duett színpadán – Videó

Liptai Claudia nemcsak műsorvezetője, hanem kétségkívül az egyik leglátványosabb szereplője is A Nagy Duett nyolcadik évadának. Vasárnapról vasárnapra különleges, extravagáns összeállításokban lép a TV2 színpadára, amelyek legalább akkora figyelmet kapnak, mint a produkciók. A show indulása előtt ezúttal is a tőle megszokott módon, közösségi oldalán jelentkezett be, hogy megmutassa, milyen szettben látható a ma esti adásban.

Liptai Claudia ma este egy extravagáns, kék ruhában vezeti A Nagy Duett második élő adását.

A műsorvezető ezúttal egy áttetsző, Jázmin hercegnőt idéző kék szettben tündököl majd.

A műsorvezető rövid videójában megköszönte azt a rengeteg dicséretet, amelyet ő és ruhája, valamint lánya, Gesztesi Panka kapott az előző adás után. Mint ismert, a nyitóesten Panka és Kovács Áron hatalmas sikert arattak: a zsűri különösen nagy elismeréssel beszélt a produkciójukról, a nézők szavazatai alapján pedig ők lettek az évad első adásgyőztesei.

A nyolcadik évad látványos produkciókkal, megható és humoros jelenetekkel startolt el: a február 15-i élő show-ban kilenc páros és egy trió lépett színpadra. A műsor már az első adásban bizonyította, hogy idén is erős mezőny és emlékezetes pillanatok várják a közönséget.

Claudia most azt is elárulta, hogy az eheti élő adásban teljesen más stílusban láthatják majd a nézők. „Teljesen új stílust tudunk hozni ahhoz képest, amilyen volt előző vasárnap. Az én egyik kedvencem a kék, ez egy egészen másik kék, mint eddi

g. Könnyed, áttetsző anyagból áll, kicsit Jázmin hercegnős” – fogalmazott, majd meg is mutatta extravagánsan szabott ruháját. A könnyed, áttetsző anyag és a különleges árnyalatú kék valóban mesebeli hatást keltett, és ismét bizonyította: Liptai Claudia öltözékei a show egyik visszatérő fénypontját jelentik. Kattints a videóért!

Anya-lánya fotó a backstageből

Külön érdekessége az idei évadnak, hogy Liptai Claudia és lánya, Gesztesi Panka ugyanabban a műsorban szerepelnek. A büszke édesanya a közösségi oldalán egy kulisszák mögött készült fotót is megosztott: Clau hajcsavarókkal és szemkörnyékápoló tapasszal mosolyog a fekete-fehér képen, Panka pedig egy kanapén pihenve készül az esti show-ra. A felvételt ITT tudod megnézni.