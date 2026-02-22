Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 22., vasárnap

Először látták Eric Dane özvegyét a tragédia óta: Rebecca Gayheart rettenetesen összetört – Fotó

Los Angeles ALS Eric Dane gyász
Rebecca Gayheartet férje, Eric Dane halála után Los Angeles-i otthona előtt fotózták le.

A 53 éves Eric Dane, aki 2025 tavaszán jelentette be, hogy amiotrófiás laterális szklerózist diagnosztizáltak nála, csütörtökön hunyt el. A színész egy időre még visszatért forgatni az Eufória 3. évadában, a halála előtt azonban már nem tudta elhagyni otthonát. Utolsó interjúját a Famous Last Words dokumentumsorozat keretein belül a Netflix készítette. A beszélgetésben Eric Dane a feleségének, Rebecca Gayheartnek és lányainak is üzent. 

Rebecca Gayheart és Eric Dane soha nem váltak el.
Forrás: Getty Images North America
  • Eric Dane 53 éves korában, ALS-ben hunyt el csütörtökön.
  • Halálát családja közleményben jelentette be.
  • Rebecca Gayheartet először fotózták le a tragédia óta, Los Angeles-i otthona előtt.
  • A pár 2004-ben házasodott össze, két lányuk született: Billie (15) és Georgia (14).
  • Gayheart 2018-ban beadta a válókeresetet, de Dane 2025 áprilisi ALS-diagnózisa után visszavonták azt.
  • Dane-nek és Rebeccának is volt új párja, de a családjuk, majd a betegség miatt összefogtak.

Mély gyászban van Rebecca Gayheart, Eric Dane özvegye

Rebecca Gayheartot bézs ballonkabátban, szemüvegben, haját kontyba fogva kapták lencsevégre, amikor elhagyta azt a Los Angeles-i ingatlant, ahol a színész halála előtt élt. Eric Dane özvegye szemmel láthatóan összetört.

Rebecca Gayheart és Eric Dane nem váltak el

A pár 2004-ben kötött házasságot, majd megszületett két lányuk, Billie (15) és Georgia (14). Gayheart 2018-ban beadta a válókeresetet, ám Dane tavalyi ALS-diagnózisa után nem visszavonták. A színésznő akkor arról beszélt, hogy mindennél fontosabb számukra, hogy egyben tartsák a családot. A színész a Netflix Famous Last Words: Eric Dane dokujában (amelynek az a koncepciója, hogy az interjúalany halála után kerül fel a streamingoldalra) önkritikusan beszélt Rebecca Gayhearttal való kapcsolatáról. „Azt hiszem, Rebecca jobban jelen volt és többet tett a kapcsolatunkért, mint én. Bennem nincs meg az a gén, ami abban segítene, hogy bármi is történik, folytasd. Én olyan vagyok, hogy ha van egy lyuk van a csónakon, nem próbálom meg befoltozni. Dobd ki a francba, és keress egy újat típus vagyok” − fogalmazott Dane, akiről itt láthatod az utolsó fotókat. „Még mindig nagyon szeretjük egymást. Azt hiszem, nem akarunk együtt élni. De sok szeretet van közöttünk” − tette hozzá a haldokló színész, aki a dokumentumfilmben a lányainak is üzent.

Mindkettőjüknek volt új párja

A színésznő a lapinformációk szerint Peter Mortonnal jár, ugyanakkor tavaly férjével, akit nem hagyott magára a betegségben, is látták egy családi kiránduláson. Eric Dane Janell Shirtcliffel randizott, aki megrendítő fotósorozattal, amely a diagnózis utáni legszebb pillanataikat tartalmazza búcsúzott a színésztől. 

