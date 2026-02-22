Először látták Eric Dane özvegyét a tragédia óta: Rebecca Gayheart rettenetesen összetört – Fotó

A 53 éves Eric Dane, aki 2025 tavaszán jelentette be, hogy amiotrófiás laterális szklerózist diagnosztizáltak nála, csütörtökön hunyt el. A színész egy időre még visszatért forgatni az Eufória 3. évadában, a halála előtt azonban már nem tudta elhagyni otthonát. Utolsó interjúját a Famous Last Words dokumentumsorozat keretein belül a Netflix készítette. A beszélgetésben Eric Dane a feleségének, Rebecca Gayheartnek és lányainak is üzent.

Rebecca Gayheart és Eric Dane soha nem váltak el.

Forrás: Getty Images North America

Eric Dane 53 éves korában, ALS-ben hunyt el csütörtökön.

Halálát családja közleményben jelentette be.

Rebecca Gayheartet először fotózták le a tragédia óta, Los Angeles-i otthona előtt.

A pár 2004-ben házasodott össze, két lányuk született: Billie (15) és Georgia (14).

Gayheart 2018-ban beadta a válókeresetet, de Dane 2025 áprilisi ALS-diagnózisa után visszavonták azt.

Dane-nek és Rebeccának is volt új párja, de a családjuk, majd a betegség miatt összefogtak.

Mély gyászban van Rebecca Gayheart, Eric Dane özvegye

Rebecca Gayheartot bézs ballonkabátban, szemüvegben, haját kontyba fogva kapták lencsevégre, amikor elhagyta azt a Los Angeles-i ingatlant, ahol a színész halála előtt élt. Eric Dane özvegye szemmel láthatóan összetört.

Eric Dane’s grieving wife, Rebecca Gayheart, seen for first time since actor’s ALS death https://t.co/QoMZWTXkX0 pic.twitter.com/aVrn2mpR3T — Page Six (@PageSix) February 22, 2026

Rebecca Gayheart és Eric Dane nem váltak el

A pár 2004-ben kötött házasságot, majd megszületett két lányuk, Billie (15) és Georgia (14). Gayheart 2018-ban beadta a válókeresetet, ám Dane tavalyi ALS-diagnózisa után nem visszavonták. A színésznő akkor arról beszélt, hogy mindennél fontosabb számukra, hogy egyben tartsák a családot. A színész a Netflix Famous Last Words: Eric Dane dokujában (amelynek az a koncepciója, hogy az interjúalany halála után kerül fel a streamingoldalra) önkritikusan beszélt Rebecca Gayhearttal való kapcsolatáról. „Azt hiszem, Rebecca jobban jelen volt és többet tett a kapcsolatunkért, mint én. Bennem nincs meg az a gén, ami abban segítene, hogy bármi is történik, folytasd. Én olyan vagyok, hogy ha van egy lyuk van a csónakon, nem próbálom meg befoltozni. Dobd ki a francba, és keress egy újat típus vagyok” − fogalmazott Dane, akiről itt láthatod az utolsó fotókat. „Még mindig nagyon szeretjük egymást. Azt hiszem, nem akarunk együtt élni. De sok szeretet van közöttünk” − tette hozzá a haldokló színész, aki a dokumentumfilmben a lányainak is üzent.