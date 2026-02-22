Újabb botrányos részletek: keresztlányát is Epsteinhez irányította Sarah Ferguson

Sarah Ferguson egykori yorki hercegné a börtönből való szabadulása után bemutatta keresztlányát az elítélt szexuális bűnözőnek, Jeffrey Epsteinnek – derül ki a napokban nyilvánosságra hozott e-mailekből. Az üzenetek szerint Ferguson 2010 novemberében, 16 hónappal Epstein floridai börtönbüntetésének letöltése után küldte el keresztlánya, Poppy Cotterell elérhetőségeit a pénzembernek.

Egyre több titokra derül fény az Epstein-aktákból.

Forrás: Getty Images

Sarah Ferguson 2010-ben, Epstein szabadulása után küldte el keresztlánya elérhetőségét a szexuális ragadozónak.

A 22 éves Poppy Cotterell Manhattanben találkozott Epsteinnel.

Állásajánlat és jelentős adomány lehetősége is felmerült.

Poppy visszautasította a munkát, és utána sosem találkozott Epsteinnel.

Az e-mailek Ferguson és Epstein szoros, időnként alárendelődő hangvételű kapcsolatát mutatják.

A levelezés szerint Ferguson kritikát is megfogalmazott Epstein magánéletével kapcsolatban.

Sarah Ferguson az unokahugát is bemutatta Epsteinnek

A dokumentumokból kiderül, hogy a 22 éves Poppy Manhattan-i otthonában találkozott Epsteinnel, aki munkalehetőséget ajánlott neki, illetve felvetette, hogy 73 000 font adományt juttasson gyermek-egészségügyi jótékonysági szervezeteknek, amelyeket Epstein barátja, Dr. Woodson Merrell vezetett. Epstein asszisztense később e-mailben jelezte, hogy Poppy érdeklődik a szervezet iránt, és szeretné bemutatni magát Dr. Merrellnek.

A találkozót követően Epstein egyik barátja, Mark Lloyd is érdeklődött Poppy alkalmazhatóságáról, aki rendkívül okos és nagyon csinos volt az e-mailek szerint. Poppy ma 38 éves, magánpszichoterapeutaként és jógaoktatóként dolgozik Londonban. A The Sun-nak nyilatkozva elmondta, hogy 2010-ben New Yorkban, egy művészeti galériában dolgozott gyakornokként, amikor felajánlották neki az állást Epstein műgyűjteményének gondozására, amelyet visszautasított, és később soha többé nem találkozott vele.

„Nem tudtam Dr. Woodson Merrell jótékonysági szervezetéről, mielőtt találkoztam Mr. Epsteinnel, nem kértem adományt, és nem tudom, hogy valaha is adományoztak-e”– nyilatkozta Poppy.