Miben rejlik Taylor Swift elképesztő népszerűségének titka? Mit tud, amit más nem − A pszichológus válaszol

Kezdjük őszintén. Mi sosem tartoztunk a hardcore Swiftie-k közé. Nem volt Taylor-poszter a falon, nem dekódoltunk dalszövegeket hajnali háromkor, és a The Tortured Poets Department sem rázott meg spirituálisan. Viszont amikor Taylor Swift 2024-ben minden idők legsikeresebb turnéját hozta össze, majd 2025 végén megérkezett a The End of an Era dokumentumsorozat a Disney+-ra, beláttuk, hogy ez már nem ízlés kérdése, hanem egy jelenségé. És ha már jelenség, akkor meg kell érteni.

A Taylor Swift jelenséget vizsgáltuk.

Forrás: Getty Images

Taylor Swift-hype: mi nem rajongunk érte, mégis meg akartuk érteni – pszichológiai magyarázat Nem vagyunk Swiftie-k – épp ezért kezdtük el vizsgálni a Taylor Swift-hype-ot.

A pszichológia szerint a rajongás nem ciki, hanem érthető (sőt, hasznos).

Az új dokumentumfilm újra megmutatja, miért tapad a világ Taylor Swiftre.

2025-ben a hatrészes dokumentumfilm nemcsak a rekordokat döntő Eras Tour kulisszáit mutatta meg, hanem Taylor Swift sebezhetőbb oldalát is.

Több mint 10 millió rajongó, karkötőcsere, outfit-koordináció, közös sírás – egy hely, ahol olyan közösség képe rajzolódik ki, amit kívülről nézve nehéz nem enyhén szektásnak látni. Pszichológiailag viszont meglepően logikus az egész.

„Taylor Swift rajongótábora rendkívül erős közösségi élményt ad” – mondja Eloise Skinner terapeuta. „A közös rituálék, utalások és belső poénok mind azt erősítik, hogy a rajongók valahová tartoznak. Ez pedig egy alapvető emberi szükséglet.”

Vagyis nem Taylor Swift a lényeg, hanem az érzés, amit ad.

Az easter eggel ellátott dalszövegek

A dalszövegek is kulcsszerepet játszanak ebben. Swift egyszerre ír túl konkrétan és fájdalmasan általánosan. Az első nagy szerelem, a kínos szakítás, a baráti elhidegülés – mind ismerős.

„Taylor Swift olyan történeteket mesél el, amelyek sok nő életében megjelennek” – mondja Dr. Ashleigh Johnstone, pszichológiaoktató. „Ez segít normalizálni az érzelmeket és csökkenti az elszigeteltség érzését.”

És itt jön a paraszociális kapcsolat, amitől mi személy szerint mindig egy kicsit felszisszenünk. Az az érzés, hogy ismerjük Taylort. Hogy „olyan, mintha a barátnőnk lenne”.