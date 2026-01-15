Kiderült, mennyi erőnléti edzésre van szükségünk az életkorunk alapján: 40 felettiek előnyben

Sokan azt gondolják, hogy az erőnléti edzés a fiataloknak való. A legújabb kutatások szerint azonban ez nem igaz: a 40 év feletti nők különösen nagy hasznot húzhatnak az erősítő gyakorlatokból, és gyorsabban fejlődnek, mint gondolnánk. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy 40 év felett az egészségmegőrzés jegyében is érdemes súlyokat emelgetni, és a jó hír, hogy ebben a korban lényegesen kevesebb edzésidőre van szükség ahhoz, hogy látványos eredményeket érjünk el.

Az erőnléti edzés a fiatalság kulcsa

Forrás: Johner RF

Erőnléti edzés 40 felett: így maradj fiatalos és energikus A 40 év feletti nők gyorsabban fejlődnek erőnléti edzés hatására, mint a férfiak.

Az erőnléti edzés 30–36%-kal csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Az erősítő edzés nemcsak az izmokat, hanem az ízületeket és a testtartást is javítja.

Kezdőknek heti két teljes testes edzés elegendő.

Változókor idején különösen fontos, mivel csökkenti az izom- és csontvesztést, és támogatja az egyensúlyt.

Súlyzókat fel: az erőnléti edzés nem kor kérdése

Mivel a nőknek eleve kevesebb izomtömegük van, náluk gyorsabban látható a fejlődés. Ráadásul a természetes izomvesztés körülbelül 40 éves korban kezdődik, így ebben az időszakban végzett edzés különösen hatékony.

Mi, nők jobb helyzetben vagyunk, mint a férfiak: már heti 140 perc erőnléti edzés elegendő számunkra, míg a férfiaknak ehhez körülbelül 300 percre van szükségük.

Az erőnléti edzés akár 30–36 százalékkal csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás kockázatát a nőknél, emellett a rendszeres edzés segít megtartani az izmok, a csontok és az anyagcsere stabilitását.

Az izommunka érted dolgozik!

Nem szükséges extrém, nagy teljesítményű sportokat végezni a hosszú távú előnyökért. A kutatók egy reális, könnyen megvalósítható alapprogramot javasolnak:

Heti két alkalom, teljes testes edzés: lábak, törzs, hát, karok

Kezdőknek: 20 ismétlés, 3 sorozat gyakorlatonként.

Később: növeld 10–15 ismétlésre nehezebb súlyokkal.

Haladóknak: 6–10 ismétlés nehezebb súlyokkal a maximális erő fejlesztése érdekében.

Az edzés történhet súlyzókkal, ellenállás-szalagokkal, gépekkel, de akár a saját testsúllyal is. A legfontosabb, hogy rendszeresen dolgoztassuk az izmainkat.