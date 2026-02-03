Palvin Barbara után Mihalik Enikő neve is felbukkant az Epstein-aktákban

A most nyilvánosságra hozott Epstein-dokumentumok között található egy 2013-ban íródott levél, amelyben az olasz üzletember, Tancredi Marchiolo kérdezte meg Jeffrey Epsteintől, hogy ismeri-e a Palvin Barbarát. De nem Barbi az egyetlen magyar modell, akiek a neve felmerült az aktákban.

Jeffrey Epstein levelezéseiben Mihalik Enikő neve is felbukkant

Forrás: Patrick McMullan

Mihalik Enikő az Epstein-iratokban: bántó megjegyzést tettek rá

Mihalik Enikő neve egy 2017-es üzenetben bukkant fel, bár elírták, „Mahalik Enikőként” szerepel. Az e-mailváltás egy New York-i edzőterem, a Dogpound kapcsán történt: Jeffrey Epstein egy ismerősét kérdezte arról, látott-e ott helyes lányokat. A válaszadó – akinek nevét kitakarták – igennel felelt, és Mihalikot is megemlítette, de meglehetősen bántó megjegyzést tett a külsejére: „Az összes lánynak elképesztő teste volt (kivéve Enikőt)” – írta.

A dokumentumokban található e-mailek alapján egyik magyar modell sem került közvetlen kapcsolatban Epsteinnel, a levelekben csak megemlítették őket, semmilyen további interakcióba nem kerültek a szexuális ragadozó Epsteinnel.

Mint ismert, Jeffrey Epsteint 2008-ban ítélték el először kiskorú lányok prostitúcióba kényszerítése miatt, ám akkor csak enyhe büntetést kapott. A valódi botrány 2019-ben robbant ki, amikor súlyos szexuális visszaélések gyanújával újra letartóztatták. Nem sokkal az őrizetbe vétele után, még a tárgyalások megkezdése előtt holtan találták a cellájában. A hivatalos jelentés szerint öngyilkosságot követett el.

A friss aktákban rengeteg ismert személy neve bukkant fel, köztük politikusok, üzletemberek és hírességek is. Az ügy részletei és a teljes iratanyag feldolgozása még hosszú időt vesz igénybe.

