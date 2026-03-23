Amikor az alvászavar szóba kerül, a legtöbben azonnal a stresszel, hormonális problémákkal vagy valamilyen rejtett betegséggel hozzák összefüggésbe. Ezek valóban szerepet játszhatnak a kialakulásában, de az esetek jelentős részében az alvászavar hátterében sokkal egyszerűbb okok állnak: rossz beidegződések, rendszertelen napirend, nem megfelelő esti szokások. Az alváshigiéné nem varázslat, hanem egy keretrendszer, amely nélkül a szervezet egyszerűen nem tud felkészülni a pihenésre.

Mi az alváshigiéné?

Az alváshigiéné azoknak a szokásoknak és környezeti feltételeknek az összessége, amelyek segítik a természetes elalvást, biztosítják az alvás folyamatosságát és a reggeli kipihentségérzetet. Nem egyetlen szabályról van szó, hanem egy egymásra épülő rendszerről. Ha ezek közül több elem hiányzik vagy rosszul működik, attól előbb-utóbb romlik az alvás minősége.

A rendszeresség: az alvás legfontosabb alappillére

A szervezet belső órája a kiszámíthatóságra épül. Ha egyik nap éjfélkor fekszünk le, másnap hajnali kettőkor, hétvégén pedig délig alszunk, akkor a test egyszerűen nem tudja, mikor kellene pihenő üzemmódba kapcsolnia. A rendszeres lefekvési és felkelési idő – hétvégén is – nem korlátozás, hanem a minőségi alvás egyik legerősebb védőfaktora. Ez különösen igaz az elalvási nehézségekkel küzdőknél. A „majd alszom, ha álmos leszek” hozzáállás gyakran épp az ellenkező hatást váltja ki: az idegrendszer túlstimulálttá válik, és az álmosság elmarad. Ha azonban a megszokott lefekvési időben nem érezzük magunkat álmosnak, nem érdemes erőltetni az alvást és hasztalanul forgolódni, mert ezzel csak rontunk a helyzeten. Ilyenkor inkább valamilyen csendes tevékenységgel foglaljuk el magunkat, amíg valóban el nem álmosodunk.

A hálószoba nem multifunkciós tér

Az agy nagyon gyorsan tanul asszociációk alapján. Ha az ágyban dolgozunk, sorozatot nézünk, telefonozunk, akkor az ágy nem a pihenéshez, hanem az éberséghez fog kapcsolódni. Ideális esetben a hálószoba kizárólag alvásra és intimitásra szolgál.