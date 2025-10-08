Az alvásszakértő válaszol: A kielégítő alvás nem csak egy tényezőn múlik

A rossz alvásminőség nem csupán a fáradtságban, hanem fizikai és kognitív funkciók romlásában is meglátszik, de még az öregedést is felgyorsítja. Nem mindegy hát, milyen az alvásminőség, melyen szerencsére javíthatunk. Ebben a kérdésben Szilvási Krisztinát, a JYSK kommunikációs menedzserét és alvásszakértőjét kérdeztük.
Szilvási Krisztina: A kor és az egészség befolyásolja az alvásigényt. Sokan aszerint élik az életüket, hogy 7-8 óra az optimális mennyiségű alvás. Ez igaz a felnőttek nagy részére, de kivételek mindig vannak.
Ha magadtól felkelsz még mielőtt az ébresztőóra megszólalna, eleget aludtál.
Sz.K.: Ebben a melatoninnak van kulcsszerepe: Ha erős mesterséges fény vesz körül, az gátolhatja a termelését. Ezért kerüljük a televízió, tablet és okostelefonok éles fényét a lefekvés előtti órákban, mivel ezek megnehezítik, hogy elálmosodjunk és elaludjunk.
Sz.K.: Az alvás segít nekünk fittnek és egészségesnek lenni, hiánya azonban betegséghez, fáradékonysághoz, feledékenységhez és ingerlékenységhez vezethet.
A melatonin hiánya ráadásul felgyorsítja az öregedést, tehát jól figyeljünk a megfelelő mennyiségű, “szépítő alvás” elérésére!
Sz.K.: A megfelelő matrac kiválasztásánál a matrac keménysége és mérete, a matrac ára, a saját testsúlyod, és hogy milyen fajta ágyhoz vásárolod a fő szempont.
Amikor alvás pozíciókról beszélünk, akkor valójában arról a pozícióról van szó, amelyben kezdetben elalszol. Ez az a pozíció, amiben el tudnak lazulni az izmaid és pihentető, mély alvásba tudsz szenderülni, amelyből reggel felébredve frissnek és kipihentnek érzed magad. Olyan matracot keress, amelyen a számodra kényelmes pozícióban fekve is egyenes marad a gerinced. Oldalt alvóknak ajánlott lehet egy puhább, testformát követő matrac, míg háton vagy hason alvóknak inkább közepesen kemény vagy kemény felület megfelelő.
Mivel a legtöbb ember jellemzően mindig a matrac ugyanazon részén fekszik, ezért a matracokat rendszeresen, 3-4 havonta szükséges forgatni, hogy elkerüljük kifekvést.
Sz.K.: Cserét érdemes fontolóra venni akkor, ha a forgatás és védelem mellett is kényelmetlenné válik, esetleg a szerkezet már nem tartja az alakját – Ebben a szakaszban a csere valóban elkerülhetetlen. Azt javasoljuk, hogy 10-12 évente cseréljen matracon higiéniai és fiziológiai okokból kifolyólag.
Sz.K.: Azt javasoljuk, hogy a paplan legyen legalább 20-30 centiméterrel hosszabb a testmagasságánál. A JYSK-ben három különböző szigetelő képességű takarót különböztetünk meg: hideg, meleg, nagyon meleg. Hálószoba hőmérséklete, személyes igények határozzák meg, hogy kinek melyik lesz az ideális.
Sz.K.: A paplanok kétféle töltettel kaphatók a JYSK-nél: természetes, illetve poliészter töltettel. Sokan allergiásak a poratkára, amely esetben olyan paplant érdemes választani, amely legalább 60 fokon mosható, mert azon a hőmérsékleten a házi poratka, illetve a petéi már elpusztulnak.
A paplan élettartama számos tényezőtől függ – de általános szabályként 5-10 évente érdemes cserélni.
Sz.K.: A párnádnak mindig megfelelő alátámasztást kell nyújtania: oldalt fekve alvás esetén magas, kemény párna az ideális, amely kitölti a váll és a fej közötti részt.
Hanyatt fekve alvás közepesen magas párna a megfelelő választás, mely épp annyira emeli meg a fejet, hogy a gerinc egyenes legyen alvás közben. Hason alvásnál minél puhább és alacsonyabb párnát válasszunk, hogy gerincünk egyenes legyen.
Az, hogy memory habszivacsot, poliészter töltetet vagy pehelytöltetet választunk, már egyéni preferencia kérdése.
Sz.K.: Az éjszakai izzadás miatt a legjobb a párnát fedetlenül hagyni, hogy egész nap szellőzhessen. Ha ugyanis nem tud rendesen kiszellőzni, akkor nyirkos marad, legrosszabb esetben be is penészesedhet.
Rendszeres felrázással eligazíthatjuk a párna belsejében lévő elmozdult töltetet, és a töltet csomósodását is lelassíthatjuk, azonban ne ütögessük, vagy porszívózzuk – Azzal csak roncsoljuk.
Sz.K.: Egy olyan párna, amely elvesztette a támasztó funkcióját, nyak- és hátfájást okozhat, sőt akár fejfájást is. Mivel ez egy lassabb folyamat, meg is szokhatjuk az elhasználódott párna érzését. A külső kopás, elszíneződések általában biztos jelek, hogy itt a csere ideje.
Sz.K.: Az ideális huzat, lélegző (pl. pamut), bőrbarát, könnyen kezelhető, mely illeszkedik a párna, illetve ágynemű méretéhez. Lepedőből a gumírozott saroklemezes könnyen használható, modelleket javasoljuk, melyek nem gyűrődnek össze alvás közben.
Ha napközben energikus vagy és jól veszed a mindennapok akadályait, az is arra utal, hogy éjjelente kipihened magadat, melyhez a megfelelő párna, matrac, paplan, valamint a hálószoba berendezése is hozzájárul.
A JYSK üzleteiben minden olyan eszköz megtalálható, ami a pihentető éjszakákhoz kell – matracoktól kezdve a párnákon és paplanokon át egészen a praktikus kiegészítőkig. A Magyar Alvásszövetség Alvásbarát Vállalat díjjal jutalmazta a JYSK-öt, az alvás területén végzett tevékenységükért, illetve egyik matracuk Alvásbarát Termék díjat is kapott.
