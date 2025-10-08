Az alvásszakértő válaszol: A kielégítő alvás nem csak egy tényezőn múlik

A rossz alvásminőség nem csupán a fáradtságban, hanem fizikai és kognitív funkciók romlásában is meglátszik, de még az öregedést is felgyorsítja. Nem mindegy hát, milyen az alvásminőség, melyen szerencsére javíthatunk. Ebben a kérdésben Szilvási Krisztinát, a JYSK kommunikációs menedzserét és alvásszakértőjét kérdeztük.

Ahhoz, hogy megfelelő minőségű alvásban legyen részünk, több tényezőn múlik.

Life: Mennyi alvásra van szüksége egy embernek?

Szilvási Krisztina: A kor és az egészség befolyásolja az alvásigényt. Sokan aszerint élik az életüket, hogy 7-8 óra az optimális mennyiségű alvás. Ez igaz a felnőttek nagy részére, de kivételek mindig vannak.

Ha magadtól felkelsz még mielőtt az ébresztőóra megszólalna, eleget aludtál.

Life: Milyen tevékenységek könnyítik az elalvást? Mik azok, amiket le kéne kerülni? Mivel segíthetjük a könnyebb ébredést?

Sz.K.: Ebben a melatoninnak van kulcsszerepe: Ha erős mesterséges fény vesz körül, az gátolhatja a termelését. Ezért kerüljük a televízió, tablet és okostelefonok éles fényét a lefekvés előtti órákban, mivel ezek megnehezítik, hogy elálmosodjunk és elaludjunk.

Life: Mi történik a testtel, ha valaki nem tudja biztosítani magának a pihentető, megfelelő minőségű alvást? Milyen mentális, szellemi tünetek jelentkeznek?

Sz.K.: Az alvás segít nekünk fittnek és egészségesnek lenni, hiánya azonban betegséghez, fáradékonysághoz, feledékenységhez és ingerlékenységhez vezethet.

A melatonin hiánya ráadásul felgyorsítja az öregedést, tehát jól figyeljünk a megfelelő mennyiségű, “szépítő alvás” elérésére!

A matrac kiemelkedő szerepe

Life: A pihentető alváshoz elengedhetetlen egy megfelelő matrac, elvégre ez támasztja meg a testet. Milyen szempontok alapján válasszuk meg a matracunkat?

Sz.K.: A megfelelő matrac kiválasztásánál a matrac keménysége és mérete, a matrac ára, a saját testsúlyod, és hogy milyen fajta ágyhoz vásárolod a fő szempont.

Úgy válasszunk matracot, hogy megfelelő alátámasztást nyújtson a gerincnek.

Amikor alvás pozíciókról beszélünk, akkor valójában arról a pozícióról van szó, amelyben kezdetben elalszol. Ez az a pozíció, amiben el tudnak lazulni az izmaid és pihentető, mély alvásba tudsz szenderülni, amelyből reggel felébredve frissnek és kipihentnek érzed magad. Olyan matracot keress, amelyen a számodra kényelmes pozícióban fekve is egyenes marad a gerinced. Oldalt alvóknak ajánlott lehet egy puhább, testformát követő matrac, míg háton vagy hason alvóknak inkább közepesen kemény vagy kemény felület megfelelő.

Mivel a legtöbb ember jellemzően mindig a matrac ugyanazon részén fekszik, ezért a matracokat rendszeresen, 3-4 havonta szükséges forgatni, hogy elkerüljük kifekvést.

Life: Milyen gyakran érdemes cserélni a matracot? Van az a pont, amikor már elkerülhetetlen a csere?

Sz.K.: Cserét érdemes fontolóra venni akkor, ha a forgatás és védelem mellett is kényelmetlenné válik, esetleg a szerkezet már nem tartja az alakját – Ebben a szakaszban a csere valóban elkerülhetetlen. Azt javasoljuk, hogy 10-12 évente cseréljen matracon higiéniai és fiziológiai okokból kifolyólag.