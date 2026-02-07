Belső utazás: 35 kilót fogyott egy férfi és az alkoholfüggőségtől is megszabadult

Andrásnak szó szerint a nulláról kellett újrakezdenie az életét. Az utolsó pillanatban állt fel a padlóról. A nagy fogyástörténete nem egy gyors diétáról szól, hanem egy hosszú belső folyamatról, amely során szembenézett a múltjával, letette az alkoholt, és fokozatosan visszatalált önmagához. Nem szégyelli, amin keresztülment, de nem is büszke rá – inkább abban bízik, hogy története erőt és reményt adhat másoknak.

Fogyástörténet: 35 kilótól szabadult meg András, aki az alkoholfüggőségétől is megszabadult. Előtte fotó.

Forrás: Fanny magazin

Fogyástörténet, ami több mint a pluszkilók elvesztése

Korábban beszámoltunk már Hajni történetéről, aki 40 felett fogott életmódváltásba. Most pedig András történetét meséljük el: András gyerekként sokáig másnak érezte magát, mint a többiek. Sovány volt, kevés önbizalommal, és gyakran csúfolták.

„Anyukám értelmi fogyatékos volt, és emiatt is sok bántás ért – árulta el a Fanny magazinnak – Olyan mondatokra emlékszem, amelyek nem az igazságról szóltak, mégis nyomot hagytak: „Ott van az a gyerek, tudod, akinek dili az anyja.” Most már, 44 évesen tudom, hogy ezek a szavak nem engem jellemeztek, mégis velem maradtak. Anyukám állapota miatt a nevelésem nagy részét a nagyszüleim vállalták. A játékaim nem autók voltak, inkább például a mamával főztem, amit nagyon szerettem, mai napig a főzés számomra nem teher, hanem kikapcsolódás. A sok nehézség ellenére fontos kimondanom: boldog gyerekkorom volt. Akkor lett nehezebb, amikor beköltöztem a városba, a szakközépiskola miatt. Akkoriban meghalt a tatám, távol kerültem az addigi biztonságtól, és bár tanultam, közben megjelent az alkohol is. Nem látványosan, nem folyamatosan, inkább eszközként. Oldotta a feszültséget, amit az önbizalomhiány és az új közeg hozott."

Az alkohol miatt hízott meg

Húszas éveiben sem kímélte az élet a fiatalembert. Miközben technikusként dolgozott, esti tagozaton elvégezte a főiskolát, elveszítette a mamáját, majd az anyukáját is.

„Az alkohol egyre inkább jelen let. Szerencsére megismerkedtem egy csodálatos lánnyal, akinek a sport, a mozgás, a fegyelem, a magabiztosság természetes része volt az életének. Mellette én is lassítani kezdtem, fogytam, rendezettebb lettem. Hamar összeházasodtunk, két csodálatos gyermekünk lett, akik mára már tíz és tizenhárom évesek. De hiába volt meg mindenünk, egy idő után újra elveszítettem magam. Többet ittam, a súlyom ismét nőni kezdett, és egyre inkább eltávolodtam magamtól. A súlyproblémák ekkor jelentek meg igazán. Utólag egyértelmű, hogy nem az evés volt a fő ok, hanem az alkohol. Hamarosan esztétikailag, egészségileg és a mozgásban is zavart. Többször voltam kórházban, volt olyan is, amikor minimális esélyem volt arra, hogy életben maradjak. Az utolsó utáni pillanatban kezdtem meg a változást: tudatos lelki munka, mentális rendrakás, majd fokozatosan a testtel való foglalkozás. Megértettem, addig, míg nem rakom rendbe a lelkem, és a testem, nem fog változni semmi."